藍色電影夢》攻殼機動隊：描紅宿命

光學迷彩是草薙素子的絕殺秘器，卻也是她的罩門。前者凸顯了動畫的魅力，後者點出了電影的困局。

藍祖蔚

曾經滄海難為水，適用所有想向經典致敬，終究四不像的追隨者。

經典像座大山，仰之彌高，鑽之彌堅。若只有「大丈夫當如是也」的衝動，卻無「彼可取而代之也」的豪情與把握，藏拙，是最佳策略。

2017年版本的《攻殼機動隊》就是不知藏拙，只知複刻，卻了無新意，所以，遭1995年版《攻殼機動隊》徹底擊潰，而且是完敗。

兩個版本的關鍵差異，在於從動畫變真人，其中，女主角草薙素子的肉身最引人關注。

我並不確知原著漫畫家士郎正宗最初的概想為何，但是無庸諱言，只有脫掉外衣，全裸上陣才能展現光學迷彩威力的草薙，最最吸睛，卻也是剝削女體的極致代表。畢竟，極度豐富飽滿的乳房，不論是挺立在作戰前線，或者只在漫畫書上，確實能亂人耳目，更足以顛倒宅男眾生。

明明是生化人的「義體」，不求實用性，卻凸顯了最最物化女性的性徵，目的就在換取男性的凝視，如今換成「真人」上陣，而且是豐唇厚臀的宅男女神Scarlett Johansson來擔綱，一抬頭一挺胸，肯定吸睛，偏偏，最後還是罩了一層殼，就算緊身，畢竟有隔，血脈賁張的刺激指數，頓時銳降。

動畫可以全裸（雖然也只是畫的，就算栩栩如生，也是任人想像的），真人為什麼做不到（貼身護甲也真夠貼身的，曲線婀娜，同樣也想撩撥觀眾的想像）？

因為動畫只能做到擬真，百無禁忌地往真邁進，而且越誇張越有說服力；真人雖為活物，卻在擬真前踩了煞車，金鐘罩護體，就是有隔，就是無感。更何況，Scarlett的草薙，畢竟不是打仔，光靠想像，無法具現「霹靂煞」的勁力，這亦詋明了何以後來的斷臂斷股之痛，竟然遠遠不如動畫版來得撼動人心。

不過，讓女神徹底「崩壞」的關鍵在於地心引力。

導演太注意維護原著中的高聳前胸，卻忽略了後臀的頹垂。電影中只要帶到草薙背影的戲，不管是高空彈降，或者涉水而過，原本刻意凸顯的刻板女體，都失去了原本刻意雕琢的豐滿高挺力道。

就窺視的觀點而言，真人版草薙確實不盡完美，平心而論，那份「崩壞」卻才是全片最最真實的肉身印像，地心引力至少讓生化人草薙依舊有了「人」的質感與重量，雖然，我相信一切只是偶然與巧合。

原著擺明以女體誘人，要改編，就不得不依樣「描紅」，只能「描紅」，就永遠只能附庸追隨。這是格局，亦是宿命。