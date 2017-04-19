法操》支持人民「直接聲請」評鑑司法官！

司法改革國是會議第三組第四次會議，在民國106年4月12日，針對法官、檢察官評鑑制度作成討論決議。其中最值得肯定的，就是人民可以「直接」請求對法官、檢察官進行評鑑！

文／高宏銘（執業律師、《法操》共同創辦人、 曾任彰化和新北地檢署檢察官）

司法改革國是會議第三組第四次會議，在民國106年4月12日， 針對法官、檢察官評鑑制度作成討論決議，主要包括： 評鑑委員會要有獨立預算和專屬幕僚、 評鑑委員的外部性和多元性應該提升、 評鑑委員會應有調查權限以及人民可以直接請求對於法官、 檢察官進行評鑑等。

其中最值得肯定的，就是人民可以「直接」請求對法官、 檢察官進行評鑑！在現行制度下，除了法院、 檢察署或律師公會可以對法官、檢察官聲請評鑑外， 人民就只能透過特定團體，才能對法官或檢察官聲請評鑑，而目前， 大多是透過司改會來聲請。

司改國是會議第三分組決議，未來人民可直接請求司法官個案評鑑。圖為第三分組開會的畫面。（記者黃欣柏攝）

可是，根據司改會的統計，近年來， 司改會受理人民陳情法官評鑑的件數，每年多在100件左右， 而提出後，法官評鑑委員會受理的件數，大概又僅有十分之一， 而檢察官評鑑委員會受理人民透過司改會聲請評鑑的件數又更少。 簡單說，在現行制度下，人民想對法官和檢察官聲請評鑑， 實屬不易。但， 社會上普遍可聞人民對於某些法官或檢察官有所不滿，由此可見， 現行的法官、檢察官評鑑制度，確實有所不足。

因此，此次會議決議人民可以直接向法官、 檢察官評鑑委員會聲請評鑑，如可落實， 確實可以降低聲請評鑑的難度，也更能讓人民有機會糾舉法官、 檢察官的不當行為。

可是，如果改讓人民可以直接聲請對法官、檢察官評鑑， 也要考量到聲請件數可能會大幅增加，所以， 法官評鑑委員會和檢察官評鑑委員會的人員，也該有所擴充，否則， 評鑑的件數若一直增加，卻無人可處理，那麼，評鑑制度的功能， 仍是無法發揮。而且，評鑑後，若發現確有不適任之情形， 後續該如何汰除？也應一併建立更適當的制度。

此外，根據司改會的意見，在針對檢察官聲請評鑑時， 遇到最大的困難，就是沒有資料可以判斷是否具備評鑑事由。因為， 偵查程序中，無論是筆錄或開庭情形，皆為不公開， 一般民眾也難以取得。因此，就算人民覺得檢察官在偵查程序中， 行為有所不當，也難有相當佐證可以供判斷。所以， 如果要落實檢察官的評鑑機制，也要考量到相關資料的取得問題， 當然，此點也可能涉及「偵查不公開」原則該如何調和的問題。 以上幾點，都要審慎研議。

不過，還有個更簡單的改革，可以確實幫助檢察官評鑑的落實， 就是——檢察官在偵查庭或公訴蒞庭時，應該要「配掛名牌」！ 至少，要讓人民知道在自己面前的是哪位檢察官，否則， 就算想聲請評鑑，也難以特定想評鑑的對象呀！ 如果連想聲請評鑑的對象，都無法說出名字， 還能進行有效的評鑑嗎？

無論如何，對於此次會議中，決議人民可以直接聲請法官、 檢察官評鑑，確實非常值得肯定。但必須注意的是， 相關制度的一併規劃、改善，也同樣不可或缺。我們期待對於法官、 檢察官的評鑑制度能有效落實，以汰換不適任的法官、檢察官， 如此，不僅是司法界之福，更是全體人民之福！

本文經授權轉載自法操 支持人民「直接聲請」評鑑司法官！