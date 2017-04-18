南亞觀察》想進大學要補習？請先考進補習班

如果有一間補習學校，只要參加他們安排的課程，進入心儀的名牌大學機率就高達九成，你會去報讀嗎？但即使付了報名費，想進入補習班就讀，也要看你有沒有能力通過，那聲名大噪的補習班「入學試」？！

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Yvette Tang

如果你知道有一間補習學校，只要參加他們的課程，進入心儀的名牌大學機率高達九成，你會否報讀？答案大概顯而易見。在印度如果你來自富裕上流社會，想進入當地名牌學府印度理工學院（Indian Institutes of Technology ，IIT），往往需透過補習班的協助，但即使付了報名費，未必可以通過聲名大噪的補習班入學試？！想進入補習班，也要看你能不能「考進去」。

IIT入學考試僅錄取1.9%菁英

印度全國的IIT分校，今年達二十三所，學位的增加，加上入學試制度的變動，似乎稍微緩和了激烈的入學試競爭。從2013年起，IIT獨有的入學試JEE（Indian Institutes of Technology Joint Entrance Examination， IIT-JEE），變成全國性理工本科生入學考試（Joint Entrance Examination），考試分為兩個階段，第一階段首先進行JEE（Main），只有成績優異的首十五萬考生，才合乎資格報考第二階段的JEE（Advanced）（註1）。根據IIT官方資料，2012年變制前的IIT-JEE有近五十萬考生報考，考獲資格的考生約二萬四千人，當時十七所分校，卻只有九千六百四十七個新生學額 （註2），錄取率僅1.9%。

儘管一些印度科技工程大專院校，如 Indian Institutes of Science Education and Research （IISERs）、 Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology及 Indian Institute of Science，也會以申請者的JEE（Advanced）成績作為收生準則 ，可是JEE（Advanced）一般仍被視為IIT的專門入學試。2016年報考JEE（Main）的考生約一百二十萬人（註3） ，JEE（Advanced）的人數則有十四萬七千人，最後僅三萬六千多人考獲資格 ，IIT新生學額約一萬零五百個 。不是所有參加JEE（Main）的考生均以IIT為目標，但參加JEE（Advanced）考生的終極目標都是IIT，故以JEE（Advanced）的報考人數計算，IIT錄取率上升至7.1%。

若觀察IIT的錄取率，可見IIT比許多世界知名學府更難考進，例如2016年麻省理工學院的錄取率是7.9%（註4） ；2015年劍橋大學的錄取率是20.8%、牛津大學是18.6%（註5）。印度的莘莘學子為了在激烈競爭的考試中突圍而出，不少人也會尋求補習學校的幫助。

付錢也未必有學位的補習班

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很多年前我曾經閱讀天下雜誌出版的《淘金印度》，書內提及一個位於比哈爾邦巴特那（Patna, Bihar），一所由數學家Anand Kumar於2002年成立的農村學校「拉馬努金數學學院」（Ramanujan School of Mathematics），當中有一個「超級三十」（Super 30）的特殊班級，從校內一千名學生中，挑選極貧困而天資聰穎的三十位學生，免費就讀IIT本科生入學試補習班，而該班學生考上IIT的比例高達九成，2006年三十人中就有二十八人拿到IIT的門票。十年後的超級三十仍舊保持令人嘆為觀止的錄取率，2016有二十八位、2015年有二十五位、2014年有二十七位 （註6）。

「超級三十」不是印度唯一擁有驕人成績的補習班，印度各大城市報章、雜誌、網路處處可見補習班的廣告，以各式宣傳語吸引學生目光，如「某某同學於JEE（Main）考獲350/360佳績」、「XXX位同學可報考JEE（Advanced）」、「XX位學生全國排名（All India Rank）首十名/一百名/三百名」、「邦狀元來自本校」、「恭喜XX位同學位列JEE（Advanced）首一千名」、「五成學生獲優秀排名」等。

十月底的一個週五，我的印度親友興奮地告知家人：「小表弟通過VMC的入學考試！」我還記得表弟是一個極具繪畫天份的十四歲男生，他經常在一眾成年人東聊西扯的聚會中，靜靜地繪畫，跑車、女生肖像、大牧場，在他筆下全部活靈活現。「畢業後，你想當藝術家嗎？」表弟堅定地回答我：「我想當工程師！」一個會繪畫的未來工程師，聽起來不是一個很典型的形象，但是在我心中卻充滿魅力。

表弟正在慢慢實現他的工程師夢，親友都為他能夠考進VMC而感到欣喜。「VMC入學考試」（National Admission Test）由印度知名的JEE補習學校Vidyamandir Classes（VMC）舉辦。他們在全印度約五十個地區設有分校，提供一至四年的理工入學試應試課程（Classroom Programs），同時備有一至兩年的遙距課程（Correspondence Courses）。

IIT Delhi的畢業生朋友R回憶道：「我在2006年應考IIT-JEE，2004年就報讀了VMC的兩年補習課程，可是VMC也有入學考試，當時我、兩個高中同學G和A順利進了補習班，可是其他六、七個同學成績未達標準，不能就讀VMC的補習班，需要報讀其他補習學校。」

VMC官網指出：「根據入學試表現，學生將分派到不同班級。」乍看這段介紹，可能會以為入學試只是一種分班考試，事實上每年報考VMC的高中生超過一萬人，但VMC只會錄取約二千名新生，其餘成績不達標的學生都無法拿到進入補習班上課的資格。

印度補習班真的如此神？

JEE帶來的巨大競爭，加速了印度專門應試補習班如雨後春筍般發展，家庭環境能夠負擔學費的高中生紛紛踴躍報讀，並視進入補習班，為考進名校的第一步。VMC 2016年的學生表現優異，如上所述今年參與JEE（Main）的學生共有二千多人，約72%考獲資格；2015年參與JEE（Advanced）的VMC學生則有一千三百零四人，約47%考獲資格 （註7）。

朋友R當年考獲IIT-JEE全國排名377，G和A也獲得優秀成績，最後三人如願考上心儀的IIT。R憑直覺粗略估計：「 自己有9成的IIT同學高中時期曾報讀補習班。」官方統計數字則沒有這麼高的比例，但依舊反映出報讀補習班的考生有較高的錄取率。2016年的IIT報告指出新生有44.5%表示曾報讀補習班 ，2015年IIT的學生數據則顯示有47.7%的IIT新生曾上補習班 ；而2012年的IIT的學生報告也詳細分析「有五分一的登記考生有尋求額外幫助，如補習班」、「成功考獲資格的考生有一半曾報讀補習班，超過考獲資格的自行溫習考生的兩倍」。

JEE（Main）及JEE（Advanced）用以考核應試者的數學、物理和化學能力。儘管考制有所改變，但我還是可以從R的話中進一步了解VMC補習班如何塑造未來工程師。

第一，鑽研高難度練習題。補習學校的導師會特別設計練習，程度遠遠超出一般高中教程。

第二，教授快速運算技巧（注重分析和邏輯訓練）。

第三，不會反覆做歷屆試題，導師也鮮有預測來年考核範圍。

這種名聲卓絕的補習學校，從心理層面而言，無疑為有志投考JEE的高中生打下一支強心針，而從現實考量，補習班的進階練習題和實用應試技巧，多少提升學生進入名牌工程學院的機會。

印度一個近百年歷史的商會 Associated Chambers of Commerce and Industry of India （ASSOCHAM）估計 ：「2015年印度補習產業的全年收入超過十億印度盧比，每年增長高於35% 」。R當時的VMC兩年學費是十萬印度盧比，平均一年五萬盧比；表弟報讀的是三年課程，共二十六萬印度盧比，平均一年約八萬七千盧比。

以表弟的家庭為例，父親從事會計工作，母親擔任大專院校導師，家庭年收入約一百一十萬印度盧比，高中兒子一星期兩次、每次四小時的一年補習班學費，是兒子私立學校一年學費的兩倍多（稍有能力的印度家庭，傾向將孩子送進私立學校，而非質素參差的公立學校），佔父母年收入的7.9%。補習班不算是一個極度難以負擔的「奢侈品」，但也不是一個小的金額，那這個額外支出是否值得？相信對一心希望進入名牌大學的學子來說，只要是能增加錄取機率的方式，都值得一試。

作者註：

2016年IIT新生調查反映只有2%的大一生曾尋求私人家庭教師或遙距課程協助 ，故本文只集中討論盛行於印度城市的補習班。

參考資料：

http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/52-who-passed-IIT-JEE-relied-on-self-study-75-from-cities/articleshow/53818944.cms

有志報讀醫科的高中生，必須應考專門的醫科入學試，和台灣的形況類似，印度的醫科入學試補習班同樣熱門。

【參考資料】

本文經授權轉載自南亞觀察 想進大學要補習？請先考進補習班