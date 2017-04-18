自由開講》蔣介石vs八田與一 邱毅批民粹

許湘潔

位於台南市烏山頭水庫八田與一的銅像，近日驚傳遭不明人士斬首，引發外界一陣譁然，也意外挑起族群的鬥爭。前立委邱毅批八田與一和蔣介石相比是抬舉日本殖民者，而對過去幾任總統極力捧高八田與一貢獻的心態是他所不齒的，對於此我實在不敢苟同。

邱毅批八田與一和蔣介石相比是抬舉日本殖民者。（資料照，記者張嘉明攝）

邱毅說蔣介石打敗日本侵略者，光復台灣。但而後呢？他帶給台灣人民的卻是無限的苦難與浩劫，二二八事件、清鄉、白色恐怖和長達38年戒嚴我們的自由和人權，多少家庭因此支離破碎，多少人因伸張正義而不幸殞落，多少人因莫須有的罪名而遭受牢獄之災？

反觀八田與一，邱毅批他是日本殖民者的幫兇，助長侵略者惡行的糧食供應。但「民以食為天」，他興建了嘉南大圳、烏山頭水庫，讓原本雖大但含鹽量高不適合耕種的嘉南平原成為全國最重要的米倉，一舉為農民除掉洪水、乾旱與鹽害三大痛苦，原本是無人問津的不毛之地，有了水利滋潤，地價立刻翻漲二、三倍，農民生活產生巨大改變，有能力提供子女就讀，讓生活品質提升，儘管他的動機不單純，但他的貢獻到此還深深影響台灣人民 。

因此兩相一比，一個殺人無數的統治者和一個造福廣大人群偉大的技工，誰理所當然地被景仰已顯而易見 。

（作者為國立高雄大學學生）

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