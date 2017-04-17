魔幻拉美》象徵愛情永不渝的浪漫小巷

墨西哥有一條如詩如畫的浪漫小巷，據說，走入小巷，時光彷彿凝固於當下，惟有步出小巷後，才會感覺時光巨輪重新轉動。另有一說，情侶一旦在浪漫小巷內互許終身，愛情永不渝。事實上，居民曾視這條小巷為「遭神遺忘的角落」。

陳小雀

墨西哥的行政區分為首都墨西哥城，以及三十一個州。每一州色彩分明，各有特色。為了推擴觀光，各州無不以「魔幻城鎮」（Pueblos mágicos）之名，行銷觀光景點，與台灣的一鎮一特色，頗有異曲同工之妙。

密裘亞崁（Michoacán）位於墨西哥中西部，西南邊濱臨太平洋，地形起伏頗大，風光旖旎，海灘、高原、森林、湖泊等莫不具備，係擁有最多「魔幻城鎮」的一州。首府莫雷利亞（Morelia）的老城區被列入聯合國教科文組織人類文化遺產名錄。與墨西哥州交界處，是帝王斑蝶（Mariposa Monarca）的生物圈保護區，則被列為自然遺產，每年十一月至隔年三月，北美洲的帝王斑蝶便千里迢迢遷徙至此過冬休眠。

雷利亞與墨西哥州交界處，是帝王斑蝶的生物圈保護區，每年十一月至隔年三月，北美洲的帝王斑蝶便千里迢迢遷徙至此過冬休眠。（Mex-ECO Tours）

人文地景，湖光山色，再加上美食、音樂、習俗、傳說…… 均是推廣觀光的最佳宣傳；尤其，隱藏在鬧區之中的一條小巷，竟然能締造傳奇。

密裘亞崁的首府莫雷利亞，不僅有多處古蹟，還有一條如詩如畫的浪漫小巷（Callejón del Romance）。那是一條窄小的巷弄，約數公尺長，共有十九幢房屋，花木扶疏，居民到此漫步散心，戀人在此談情說愛，觀光客前來尋幽訪勝，共同傳誦了扣人心弦的愛情故事，小巷正如其名，富有浪漫情調。這條小巷建於十九世紀，彼時的屋舍外觀簡樸，為莫雷利亞典型的居家建築風格。昔日，這條小巷是流動小販必經的捷徑。小販牽著滿載貨品的騾子，穿越這條巷子，再進入其他街上，挨家挨戶販賣蔬菜、牛奶、煤炭，小巷因此被稱為「交易巷」（Callejón de la Bolsa）。巷子內還曾開了數家客棧，好讓外地客投宿過夜，同時也供旅客的騾子休息、吃飼料。後來，巷子內開了一家肥皂工廠，一度是此地唯一有水電的建築物，旁邊的屋舍成為工人的宿舍；然而，在工廠關閉之後，工人也隨之遷走，景象顯得十分蕭條。

1930年代，由於缺乏自來水設備，傾頹的老舊房屋以鐵皮和木條補修，沒有柏油路面，到處是坑洞，一條污穢的排水溝發出惡臭，少了公共街燈照明，入夜後一片漆黑，巷子成為貧民的棲身之處，龍蛇雜處，甚至還住著一名綽號「佳瑪拉」（Gamarra）的煙花女，附近居民因而將這裡視為「遭神遺忘的角落」，於是稱之為「社會主義巷」（Callejón del Socialismo）。

密裘亞崁的首府莫雷利亞，有一條如詩如畫的浪漫小巷。花木扶疏，居民到此漫步散心，戀人在此談情說愛，觀光客前來尋幽訪勝，共同傳誦了扣人心弦的愛情故事，小巷正如其名，富有浪漫情調。（Turismo Morelia）

這條小巷連接附近重要的街道與公共空間，破敗環境有礙市容，居民數度向市政府提出巷弄整建計畫。終於，當局同意進行大幅度整修，建築物的外牆鋪上石磚，路面改為石板路，裝上街燈，設置噴水池，並在空地種植花木。1965年，小巷整建完工，由當時的總統迪亞斯．歐達斯（Gustavo Díaz Ordaz Bolaños，1911 - 1979）親自主持竣工典禮。

小巷煥然一新，街燈、噴水池、藤蔓、山茶花、九重葛、粉色石板，將小巷妝點得美輪美奐。無論白天、抑或夜晚，寧靜中散發出怡人的氛圍，成為當地居民最愛逗留之處，進而啟發了詩人盧卡斯．歐迪斯（Lucas Ortiz），寫下《吾城的羅曼史》（Romance de mi Ciudad）：

吾城的羅曼史， 浸淫淡藍水中， 為了取悅妳，在天井， 栽滿了石榴樹！ ……

自此，這條小徑就更名為「浪漫小巷」。

墨西哥市政府當局在建築物的外牆鋪上石磚，路面改為石板路，裝上街燈，設置噴水池，並在空地種植花木。1965年，小巷整建完工。（Marmor Informa）

據說，走入小巷，時光彷彿凝固於當下，惟有步出小巷後，才會感覺時光巨輪重新轉動。另有一說，情侶一旦在浪漫小巷內互許終身，愛情永不渝。因此，許多情侶在此傾訴愛意後，會深情擁吻，再將一把掛鎖扣在鐵窗、或牆面的掛鉤，然後丟棄鑰匙，誓言相愛到老。如此綺麗傳說吸引許多觀光客不遠千里而來。

盧卡斯．歐迪斯的動人詩句，戀人所留下的誓言，一把把沒有鑰匙的掛鎖，儼然悸動的情愫。巷內的餐廳、咖啡館，一片生意盎然，任誰也不會聯想到往昔的破敗景象。