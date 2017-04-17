南方反思》天龍、地鼠 ＆ 魯蛇

前瞻計畫的理念固然良善，但實施規劃的過程中，若未能兼顧均富與均衡，只會讓魯蛇早已漆黑的歲月更為邊緣、更黯淡無光。

張花冠

行政院「前瞻計畫」因資源分配問題，引發各縣市間的競爭。張景森政務委員還在臉書上發文表示，「『天龍國』過去花的錢是所有未來『地鼠國』的3倍」，張委員更諷刺說：「地鼠先生才準備娶新娘，天龍先生已經有3個老婆。」。

不過，當外界興致勃勃地觀看天龍、地鼠大亂鬥時，非都會圈的嘉義縣就如同被遺忘的魯蛇。地鼠國至少已準備娶新娘了，但嘉義縣就跟只領22K的魯蛇沒兩樣，對娶親生子這檔事，是連想都不敢想。

此次前瞻計畫的主旨是正確良善的。希望透過大型的公共工程建設，引領台灣經濟與產業的升級發展，帶動內需市場的擴張。因此，取名為「前瞻」（advance），有它一定的意義，Advance本來就有進步、領先的意義。同樣的，此次「前瞻」又引伸出「瞻前顧後」的概念。瞻前亦需顧後，因此顧及到在天上飛的天龍之時，亦需考量到在地上爬的地鼠。

不過，我們若細察此次前瞻預算資源的分配狀況將輕易發現，瞻前顧後之時，嘉義縣似乎根本就在視野之外，前瞻計畫計8,800億，其中軌道建設約4,400億。新北市獲得821億，桃園市為2,436億，台中市1,597億，嘉義市275.86億。反觀嘉義縣，只有0.58億。換句話說，與嘉義縣相較，桃園市、台中市和嘉義市等地鼠國的軌道預算根本是幾百倍、甚至是數千倍的差距。在地上爬的地鼠還能被看見，但嘉義縣這條在地底鑽的魯蛇，是連被看見的機會都沒有。

前瞻計畫計8,800億，其中軌道建設約4,400億。新北市獲得821億，桃園市為2,436億，台中市1,597億，嘉義市275.86億。反觀嘉義縣，只有0.58億。（中央社）

魯蛇無法娶親生子就算了，但嘉義縣這條魯蛇連要活下去都倍感艱辛。

我們就以嘉義縣既有的道路為例，全縣道路長度共1,917公里，但受限於窘迫的財政能力，每年固定可做維謢費用只有1.55億元。若以這種經費估算，全縣路面要翻鋪一次就要花40年的時間！然與此同時，台北市市區道路長度共1,550公里，養護預算16.4億，道路長度不及嘉義縣，但養護預算卻是嘉義縣的10倍。同樣的，新北市市區道路長度3,111公里，養護預算40.2億，道路長度雖是嘉義縣的1.6倍，但養護預算卻是嘉義縣的25倍。

魯蛇與天龍地鼠間的差異不僅暴露出城鄉發展不均的問題，它同時更是轉型正義的問題。

轉型正義不僅是人權的議題，它更應該是城鄉發展的問題。過去城鄉間長期不均衡的發展，導致偏鄉縣市居民已籠罩著濃厚的「生活弱勢感」。不但自知基礎設施不如人，公共建設不如人，經濟發展不如人，生活便利性不如人，教育資源不如人，而「生活弱勢感」擴張到極致時，甚至會出現自卑與自棄的心態。

前瞻計畫的理念固然良善，但實施規劃的過程中，若未能兼顧均富與均衡，只會讓魯蛇早已漆黑的歲月更為邊緣、更黯淡無光。此外，魯蛇的問題不僅是結構性的，更有它歷史的錯誤。整個大嘉義地區本來就共屬同一個生活圈，儘管資源稀少，但在共同生活圈的架構下，仍能共同謀求均衡的發展。但1982年錯誤的縣市分治，使得早已稀少的資源被迫分割使用。這就如同連鎖商店在一條本來就不算繁華的街上，硬要開兩家分店的狀況一樣。彼此互爭營業額，雨露未能均霑，反而兩敗俱傷。因此，政府若有決心翻轉城鄉發展的困境，仍須從基本的行政區域劃分的結構面進行改造才行。

執政永遠是艱辛的，我也深知行政院此次「前瞻計畫」難以做到方方面面、八面玲瓏的境界。不過，城鄉發展仍有根本的轉型正義問題。天龍地鼠大戰固然精彩，但根本在眾人視野外的魯蛇，才暴露出台灣最嚴重的發展問題與社會矛盾。