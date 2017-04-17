自由開講》八仙洞拆廟爭議，究竟是誰在模糊焦點？

劉佳昇

日前於自由評論網見〈台東縣政府文化處來函〉一文，似欲說明八仙洞拆廟爭議，但其內容仍舊模糊焦點，實令人遺憾。像是以「神壇長期佔用」為開頭，但卻未曾正視八仙洞於日治時期即有信仰活動，民國38年潮音洞更是申請門牌完成，都如原住民族一樣，有著在中華民國政府處置前（民62年國有地、民77年國定文資）生活於該土地的事實。政府部門的「佔用」論述，難道不是忽略事實模糊焦點嗎？

日前於自由評論網見〈台東縣政府文化處來函〉一文，似欲說明八仙洞拆廟爭議，但其內容仍舊模糊焦點，實令人遺憾。（資料照，記者黃明堂攝）

其二，台東縣文化處將靈骨塔與客家信仰語焉不詳地放在一起說明，實難理解其重點，僅能猜測意在強調清查出的骨灰罈、神主牌，以及詢問當地客家耆老後，得出潮音洞信仰與長濱鄉民，甚至客家族群信仰中心連結微弱的結論。但筆者想詢問的是，「學術考證」及「實情」只需簡單清查骨灰罈或詢問耆老嗎？或是只需採用「媒體撰文」呢？不論是量化的統計分析，或質化的田野訪談，都需長期且深入的研究以得到完整詳實的學術考證，而握有資源的政府單位，更有權責委託專業學者詳加調查以還原實情。

第三，主管「文化事務」之政府單位，說出「積極以文化視角來面對爭議」是文化工作者在模糊焦點，實在令人詫異！主管文化卻不談文化，只在喊冤似的強調不斷「走訪」、「拜訪」、「滿足訴求」，筆者不禁想問文化主管機關不談文化，那該由誰來談？不以文化視角來面對，那該以什麼視角面對？

此外，筆者身為人類學學徒，看見台東縣文化處搬出「人類學」作為立論，實是悲痛。人類學在知識發展過程中，早已是強調文化脈絡、多樣性、相對性的學科，身為人類學權威的臧老師豈會不知而提出以「時間長短」來作出文化優劣之價值判斷？更不用說考古學在台灣屬於人類學分支之一，亦強調對時間脈絡的重視。台東縣文化處如此陳述，實有對學者個人與學術界的冒犯之慮。

最後，還是要再呼籲從中央到地方的文化主管機關，暫緩拆除潮音洞，「積極以文化視角」面對八仙洞納含的地質景觀、史前遺址、原住民傳統領域與洞內寺（巖仔信仰）的多樣文化，以及周邊阿美人、馬卡道人、噶瑪蘭人、布農人、客家人、閩南人、外省人等族群與八仙洞互動的歷史，邀請在地住民與各領域專家學者一起全面的討論與規劃共存方案，才可真正建立具學術與觀光價值的世界級文化資產。

（作者為人類學研究生）

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