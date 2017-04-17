自由開講》「空氣污染防治策略」只有這樣？！

陳怡欣

近期全台空汙嚴重，危害台灣人民呼吸道系統的健康。行政院為了控管空汙情形，在四月十三號拍案「空氣污染防治策略」的十四項防治策略，希望能有效解決空氣汙染。不過，此「空氣污染防治策略」的重心卻著重在「汰換二行程機車」上，而非加強管制佔空氣污染來源半數的「工業汙染」。看到此政策的導向，我實在是不敢苟同。

近期全台空汙嚴重，危害台灣人民呼吸道系統的健康。（資料照，記者羅沛德攝）

第一點，汰換二行程機車的防治空汙成效比嚴厲控管工業汙染來得緩慢。雖然政府在「空氣污染防治策略」上提供汰換二行程機車的相關補助。但在其補助誘因上，對於人民來說實在是太低。其補助總和大約五千元上下，這樣微薄的補助款足足降低人民汰換二行程機車的誘因。此外，雖然環保署向空汙基金會提款兩百萬元台幣設法提供汰換二行程機車等相關設施的費用，不過環保署卻得要再三年才能全面汰換掉二行程機車。況且依照政府給予民眾的汰換誘因來看，汰換二行程機車的成效不一定比預期的好，花三年才能降低佔空氣汙染來源比率三成的汽機車排放汙染，那為什麼政府不先對症下藥解決佔半數的工業污染問題呢？

第二點，台灣的工業汙染甚為嚴重，舉南台灣的工業之都高雄為例，更可看出改革工業汙染的必要及迫要性。首先，前環保署副署長張豐藤就曾指出「87%鋼鐵業都在這裡而排放比較大的列管（工廠），總共有7100家，高雄就佔了3千家，幾乎45%。」對於南臺灣來說，解決工業汙染為當務之急，況且空汙問題並不是制式地鎖在同一個空間裡，空氣汙染而是會隨著天氣變動和季風流動的，非在高雄的地區，也有可能會受到工業污染的影響，政府不能不忽視！

最後，希望政府各單位能在落實「空氣污染防治策略」之汰換二行程機車改革之外，多多立法或是修改相關空氣汙染法規，來管控空氣汙染最大主兇的「工業汙染」為台灣所帶來的噩耗。

（作者為媒體工作者）

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