日本自由行》茨城vs.群馬：魅力度吊車尾PK戰

茨城和群馬距離東京的不遠，從茨城搭筑波特快車到秋葉原約45分鐘，群馬搭新幹線到東京也僅約50分鐘，兩縣均在東京的通勤圈內，但兩縣的魅力度卻與東京有天壤之別。經過分析，發現兩縣與其說不擅於宣傳，倒不如說是懶得宣傳，原因是縣內的物產不用靠宣傳就能賣得嚇嚇叫。感覺就像穿著拖鞋短褲開雙B去吃路邊攤一樣，真的有錢是不用排場的。

林翠儀

日本「品牌綜合研究所」（ブランド総合研究所）從2009年起針對47都道府縣的「魅力度」進行網路民調，結果和東京同屬首都圈的茨城縣，在連續8年發表的排行榜中有7次吊車尾，唯一一次2012年的倒數第1名寶座被群馬縣搶走。

茨城與群馬同屬北關東地區的農業大縣，不但物產豐富也有多樣的觀光資源，兩縣的知名度都不低，但就是少了一點魅力，這樣年年搶著吊車尾的成績，說來實在有點不光采，但兩縣似乎也不以為忤，反而引來一群好事者義憤填膺，乾脆把兩縣所有的看家本領全部攤出來，來一場魅力度吊車尾的PK戰。

這種擺明了要鄉親評評理的一本書《茨城VS.群馬 北關東死鬥篇》在今年3月中出版，沒想到書一上市立刻就在網路上引起熱議，意思是說，「吊車尾」這件不名譽的事，原來也可以變成一種賣點。這種頗有「既視感」的行銷手法，類似先前介紹過「島根縣的自虐行銷」，位於日本西岸的島根縣與鳥取縣，在47都道府縣的「知度名」排行吊車尾，可是兩縣拿這件事互虧，反而達到了互相拱抬的效果。

「茨城VS.群馬 北關東死鬥篇」，探討日本北關東的兩個農業大縣為何魅力度吊車。（https://www.amazon.co.jp/）

牛久大佛vs.高崎觀音

茨城和群馬兩縣的面積均超過6000平方公里，雖然在47都道府縣中排名中等，但比起鄰近的東京都足足大了3倍。茨城人口約300萬，群馬則約200萬，兩縣的可住地面積和人口換算，茨城每戶住宅平均面積為425平方公尺為全國第1名，群馬也有355平方公尺為全國第9名，相較於此，東京都每戶住宅平均面積僅為140平方公尺。 因為可住的面積極大，茨城和群馬兩縣的民宅都大得不像話，有位嫁到東京的主婦得意地說，婚前帶男友回群馬老家，結果男友看到她家的大房子都驚呆了，偷偷問她老家是「好野人」嗎？其實像她家這種規模的房子在群馬非常普遍，但看在東京人的眼中卻猶如豪宅。順帶一提，群馬的平均地價約東京的10分之1。

雖然土地寬廣但卻缺乏公共交通工具，茨城和群馬的縣民普遍以汽車代步，2015年統計，每1千人自用車數量，群馬為全國第1名的683.9輛、茨城第2名660.5輛。茨城縣民對「有車」的概念並非「1戶1輛」而是「1人1輛」，群馬縣的年輕人普遍在上了高三後考駕照，高中的畢業禮物就是一輛汽車。 因為汽車持有率實在太高了，所以群馬縣有個笑話，如果有人在路上步行，一定會引來異樣的眼光被當成可疑份子，因為當地不開車的人實在太稀有了。

或許是因為土地大，茨城和群馬兩縣著名的觀光景點也是以大取勝，最具代表的就是茨城的牛久大佛與群馬的高崎觀音。

牛久大佛位於茨城縣牛久市本山東本願寺，高120公尺（像高100公尺、台座20公尺），為金氏紀錄認識全球最高的青銅製的立像。光是大佛的臉就長達20公尺，勝過奈良大佛的14.98公尺，總重逾4000公噸，佛像內部還設有電梯可搭到85公尺的高度。

高崎觀音則是位於群馬縣高崎市慈眼院，全名為「高崎白衣大觀音」，雖然高度僅有48公尺不到牛久大佛的一半，但因為位處標高190公尺的丘陵地上，所以看起來也十分雄偉。觀音像內雖然沒有電梯，但分為9個樓層，每個樓層都設有佛像。

茨城的牛久大佛，全球第一高的青銅佛像，遠在東京晴空塔也能看到大佛像。（http://twitpic.com/9uvuh1）

茨城牛久大佛。（http://blog.kororo.jp/2007/01/06/post_0219.php）

高崎白衣大觀音。（http://takasakikannon.or.jp/about.html）

水戶偕樂園vs.富岡紡紗廠

話說回來，所謂的「魅力度」究竟是指什麼？「品牌綜合研究所」列舉的項目，包括認知度、情報接觸度、地區印象、觀光意願、居住意願、產品購買度及觀光經驗等項目。 茨城和群馬的魅力度吊車尾，代表兩縣在這些項目上拿的分數並不高，但民調畢竟是憑印象打分數，印象的形成有許多原因，可能是兩縣宣傳不足，也可能是太靠近東京，風采盡被搶走，總之，如果亮出觀光資源，兩縣也不會太遜色。

舉例來說，日本有很多「三大」，茨城和群馬就列名了好幾項。

日本三大名園：金澤兼六園（石川）、岡山後樂園（岡山）、水戶偕樂園（茨城） 日本三名瀑：日光「華嚴瀑布」（栃木）、熊野「那智瀑布」（和歌山）、奧久慈「袋田瀑布」（茨城） 日本三大湖：琵琶湖（滋賀）、霞浦（茨城）、佐呂間湖（北海道） 日本三大花火大會：大仙全國花火競技大會（秋田）、土浦全國花火競技大會（茨城）、長岡まつり大花火大會（新潟） 日本三大烏龍麵：讚岐（香川）、稻庭（秋田）、水澤（群馬） 日本三大名湯：有馬温泉（兵庫）、草津温泉（群馬）、下呂温泉（岐阜）

水戶偕樂園位於茨城縣水戶市，園名來自孟子的「古之人與民偕樂、故能樂也」，1842年開園，1999年與旁邊的千波公園合併為「偕樂園公園」面積達300公頃，成為全世界面積第二大，僅次於紐約中央公園的都市公園。 偕樂園是日本三大名園中唯一免費入場的庭園，有別於其他日式庭園，這裡種滿了梅花而非櫻花，光是本園不含合併的部分，就種有100種3000多棵梅花，每年2月下旬到3月上旬是賞花旺季。2015年被文化廳列為「日本遺產」，每年約有100萬人入園。

茨城偕樂園的梅花，驚喜度不亞於櫻花。（http://mainichi.jp/articles/20160315/k00/00e/040/123000c）

說到「遺產」，群馬縣的富岡紡紗廠在2014年被UNESCO正式登錄為「世界遺產」。富岡紡紗廠是日本第一座機械化紡紗廠，於1872年設立的官營工廠，也是明治維新工業現代化的代表之一，這座紡紗廠的設立不但提高了日本生絲品質和產量，還透過出口賺取大量外匯，可說是拯救日本不致於淪為列強殖民地的大功臣。不過，雖然擠身世界遺產，富岡紡紗廠和日本其他的世界遺產比起來略顯單調，2014年剛被認定時入場數高達130多萬，隔年降為110萬左右，去年跌破百萬約80多萬人。

群馬富岡紡紗廠2014年登錄為世界遺產。（http://gunma-dc.net/8909）

或許缺少了強而有力的行銷手法，群馬給人的觀光印象一直暗淡無光。日本人想到觀光，第一個浮現腦海的就是溫泉，2013年九州大分縣以「溫泉縣大分」（おんせん県おおいた）登錄商標，自居為日本第一的溫泉縣，這事讓群馬人不太開心，因為如果就溫泉自然湧出量，群馬的草津溫泉每分鐘湧出3萬2300公升為日本第一。群馬的安中市「磯部溫泉」，是溫泉標誌的發祥地，縣內還有知名的伊香保溫泉、水上溫泉、四萬溫泉、藪塚溫泉，泉質和泉量都是一等一，但日本人提到溫泉卻不會第一個想到群馬，甚至列名日本三大溫泉之一的草津溫泉，很多人還誤以為它位於長野縣。

位於群馬縣的日本三大名湯之一「草津溫泉」，經常被誤以為在長野縣。（http://find-travel.cdn-dena.com/picture/articlebody/61654）

群馬縣的「磯部溫泉」，是溫泉標誌的發祥地。（http://card-deokane.com/archives/1308）

納豆vs.蒟蒻

不只是台灣人，就連日本人說到茨城的特產，第一個想到的就是納豆。水戶納豆的確是茨城名滿天下的特產，但如果以為茨城只產納豆，那就有所不知了。茨城是日本僅次於北海道農業大縣，2014年的農業產出額高達4292億圓，茨城的哈密瓜每年產量高達4萬噸為全國第1，比第2名的北海道的3萬噸足足多了1萬噸，但一提到哈密瓜，大家異口同聲說的都是北海道夕張。茨城也是日本越光米的第2大產區，但市場知名度卻遠遠不及新潟越光米。

不僅農產豐富，茨城的漁獲量也是嚇嚇叫，這裡的海域為黑潮與親潮的交會處，每年的鯖魚漁獲量達14萬噸以上為日本第1，但說到鯖魚高級品，大家想到的卻是大分縣佐賀關的「關鯖」。茨城的農產品主要銷往東京地區，2015年在築地中央批發市場銷量達566億圓也是全國第1，換句話說，如果沒有茨城的農夫，東京人就要餓肚子了。 因為茨城農漁產豐富，而且不乏高價位產品，據說縣裡有不少富農，舉個例子說，日本人在小孩滿7歲、5歲及3歲做的「七五三節」，通常就是讓小孩穿著和服到神社拜拜，頂多再到相館拍個寫真留念，但茨城南部的「七五三節」可就豪氣了，租下飯店辦桌，仿照結婚喜宴，小女孩還會中場換服裝，一攤下來少說也要花個上百萬圓。

說到「七五三節」，其實群馬才是發祥地，這裡雖然沒有茨城高調，但每年5月5日男兒節掛的鯉魚旗（こいのぼり）就招搖了，館林市的鯉魚旗號稱世界第1，每年少說也要掛個上千枚才夠看。

群馬縣館林市的鯉魚旗海。（https://i.ytimg.com/vi/QWG6hrOOdQA/maxresdefault.jpg）

群馬農業特產以蒟蒻和下仁田蔥最有名，因為是火山土壤，適合蒟蒻栽種，2015年年產量5萬6500噸為全國第1，下仁田蔥又長又肥又香甜，直徑可達6到9公分，是江戶大名的最愛，所以又有「殿下蔥」（殿様ネギ）之稱。 由於盛產蒟蒻和蔥，群馬縣結合當地的「上州和牛」，發展出完美的壽喜燒。另外，群馬的小麥2015年收穫量為2萬3500公噸，位居全國第4，這裡的麵粉製品很發達，美智子皇后娘家「日清製粉」的前身「館林製粉」，就位於群馬縣館林町。伊香保町的水澤烏龍麵名列日本3大烏龍麵之一，不過大家提到烏龍麵還是想到讚岐，知名度也不如果隔壁長野的「信州蕎麥麵」。

玉米棒vs.Peyangu日式炒麵

除了農漁牧產品外，茨城和群馬還有名聲響亮的加工食品，茨城首推零食「玉米棒」（うまい棒），群馬則是泡麵「Peyangu 炒麵」（ペヤングソース焼きそば ） 。玉米棒的生產商「RISKA」（リスカ）總公司位於茨城縣常總市，Peyangu 炒麵的生產商「MARUKA」（まるか）食品則位於群馬縣伊勢崎市。這兩項加工食品不但老少咸宜，也是日本阿宅的聖品，在市場上有相當高的人氣。2014年底Peyangu 炒麵因為被消費品投訴泡麵裡夾了1隻小強，結果產品下架，工廠暫時停產檢查原因，網路哀鴻遍野，在粉絲的哭求下，工廠於4個月後重新啟動，但初期僅在關東地區的1都6縣上架，造成大搶購。

茨城產的人氣駄菓子「玉米棒」。（http://withnews.jp/article/f0150207001qq000000000000000G0010801qq000011501A）

群馬產的人氣泡麵「Peyangu 炒麵」。（http://yamano-shita.cocolog-nifty.com/bus/2011/01/post-6805.html）

吊車尾的惺惺相惜

茨城和群馬距離東京的不遠，從茨城搭筑波特快車到秋葉原約45分鐘，群馬搭新幹線到東京也僅約50分鐘，兩縣均在東京的通勤圈內，但兩縣的魅力度卻與東京有天壤之別。經過分析，發現兩縣與其說不擅於宣傳，倒不如說是懶得宣傳，原因是縣內的物產不用靠宣傳就能賣得嚇嚇叫。感覺就像穿著拖鞋短褲開雙B去吃路邊攤一樣，真的有錢是不用排場的。

兩縣對於魅力度吊車尾這件事似乎也不怎麼在意，而且也不把對方視為敵手，據說茨城較在意的假想敵是千葉，而群馬的假想敵則是埼玉，理由只是因為千葉和埼玉離東京更近。

群馬縣冬天的西北風相當有名，日文叫做「空っ風」，有點像我們說的落山風，冷空氣吹過群馬中央的赤城山，水份全部變成雨或雪，吹下的風相當乾冷，嚴重傷害群馬縣女性的肌膚，日本化妝品公司進行的年度美肌度排行榜，群馬經常敬陪末座。2012年茨城女性打敗群馬搶馬了最後1名寶座，茨城的冬風也很乾冷而且這裡日照強烈，女性的皮膚很難保持白晰透亮。據說，群馬縣的女性知道這個消息後，反過來安慰茨城的女性，沒有任何幸災樂禍的感覺，兩個吊車尾的縣少了競爭，多了惺惺相惜的情誼。