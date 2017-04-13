Lin bay 好油》從「品油」體驗橄欖油的美好

不管在哪個國家，橄欖油的價格的落差都非常大，同樣在超市通路上不同等級的橄欖油價格落差可能達到三四倍以上，消費者光靠價格和宣傳話術很難區分是否為特級初榨橄欖油，但若經由簡單的品油訓練，提高油品品評能力，就能分辨出橄欖油的好壞，進而從眼花撩亂、良莠不齊的產品中選出自己心儀的產品。

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橄欖油全球皆有產區，希臘有，西班牙有，土耳其、澳洲、中國甚至是日本也生產橄欖油，但一提到橄欖油，台灣的消費者第一個想到的就是義大利橄欖油，顯示義大利橄欖油優質的形象深植人心。

一提到橄欖油，台灣的消費者第一個想到的就是義大利橄欖油，顯示義大利橄欖油優質的形象深植人心。（AcquavivaLive）

為什麼義大利的橄欖油能受到消費大眾的青睞？

要生產優質的產品就就必須建立一套嚴格的品質分級系統，依照產品品質的差異來區分。食用油的種類很多，但卻沒有一種食用油能像橄欖油一樣，建立品質分級系統，再透過品質分級系統進行宣導與行銷。台灣購買橄欖油的消費者多數都知道特級初榨（Extra virgin）是最高等級的橄欖油，這就是產品品質分級宣導的結果。

橄欖油的製作工藝不斷進步，過去傳統的橄欖油製程需將半成品靜置一段時間，再進行分離，但現在部分製油廠的新製程是改用高速離心，可以將油水迅速分離，大幅縮短生產時間，不用像過去傳統製程需要等待。雖然傳統靜置的橄欖油會因為其他呈味物質的溶出，使得風味更加濃烈，但也會因為水分含量的影響導致油品老化、酸價提高，高速離心製程則剛好相反。

這兩種初榨製程所製作的橄欖油都算是特級初榨橄欖油，單以化學指標來看，高速離心的油品質比沉澱法更好，但在風味的表現上，卻遠遠不及靜置處理的產品，不過，單看化學指標不盡公允，還要看橄欖油品嘗起來的風味，而橄欖油的風味良窳就需要專業的「品油」來把關，透過「品油」的程序，讓消費者在選購時能清楚所購買的橄欖油的各種風味，讓消費者願意持續買單。

與伊比利豬有專屬的侍肉師（Cortador de Jamón） 一樣，橄欖油也有品油師，義大利全國橄欖油品油協會（Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, 簡寫O.N.A.O.O.）就持續在世界各地進行品油的推廣。在義大利，很多家庭很早就開始進行品油的訓練，透過品油的訓練，讓民眾體會義大利產橄欖油的美妙滋味，這也難怪義大利人如此愛吃橄欖油。

伊比利豬的專屬的侍肉師。（www.aocortador.com）

根據義大利全國橄欖油品油協會（O.N.A.O.O.）的分類方法，將橄欖油分為初榨和精製橄欖油兩大類。初榨橄欖油指的是直接從壓榨橄欖果實所得到的油，再依其品質好壞分為特級初榨（Extra Virgin）橄欖油、初榨（Virgin）橄欖油、燈油（Lampante）三個等級，其中，燈油不建議直接食用，但可做為加工品；精製（Refined）橄欖油則是指將橄欖粕或燈油進行純化精製而成的橄欖油，由於不是直接從壓榨橄欖果實所得到的油，故油脂本身的香氣不佳，往往再會添加一些特級初榨橄欖油用以提升香氣。

這個分類系統與一般的Extra virgin、Virgin、pure、Extra light、Pomace的分類法有部分不同。一般的油品的檢驗主要是以酸價（Acid value, A.V）或酸度（Acidity, 酸價=酸度x2）、水分含量（Moisture content, M.C ）、過氧化價（Peroxide value, P.O.V）為主，之所以使用這三樣指標是因為快又便宜。如果單以化學指標來看，精製橄欖油在這幾項指標的檢測結果都比特級初榨橄欖油還低，但品質反而更好，若單以目前台灣CNS的標準，透過檢驗是無法分辨精製橄欖油與特級初榨橄欖油。

例如，當初台灣的黑心橄欖油事件中，廠商收集調和不同的油脂使其脂肪酸比例接近橄欖油，讓產品在化學分析結果上得以符合標準，再使用銅葉綠素調色，接著混合一點特級初榨橄欖油增添香氣滋味後，貼上橄欖油的標籤高價販售，沒有經過品油訓練的一般消費者，在行銷話術混淆下，根本難以分辨是不是真的橄欖油。

所以，在橄欖油品油師證照包含關於橄欖各種基礎知識的課程中，最重要的部分就在於感官品評的原理教學與實際訓練，透過訓練，讓參與者能具有分辨特級、初榨橄欖油的能力。

在橄欖油品油師證照包含關於橄欖各種基礎知識的課程中，最重要的部分就在於感官品評的原理教學與實際訓練，透過訓練，讓參與者能具有分辨特級、初榨橄欖油的能力。（Quotidiano Del Molise）

筆者過去做油品精煉，在意的是成品收率跟符合化學指標，完全不懂品油，開始感受到油的風味差異緣於朋友贈送小火焙炒的苦茶油，這才發現傳統製法所生產的食用油香氣如此特別，後來開始品嘗橄欖油，某次一款義大利橄欖油的品嘗經驗中，一入口，一股濃郁的果香馬上散開，還伴隨淡淡的芝麻葉的香氣，入喉之後帶點嗆辣感，單調的橄欖油，卻富含各種層次的味道，令人驚豔，這才真的了解橄欖油深受行家喜愛的原因。

不管在哪個國家，橄欖油的價格的落差都非常大，同樣在超市通路上不同等級的橄欖油價格落差可能達到三四倍以上，消費者光靠價格和宣傳話術很難區分是否為特級初榨橄欖油，但若經由簡單的品油訓練，提高油品品評能力，就能分辨出橄欖油的好壞，進而從眼花撩亂、良莠不齊的產品中選出自己心儀的產品。

過去，橄欖油愛好者想接觸這類品油課程只能自費前往義大利，但最近義大利全國橄欖油品油協會（O.N.A.O.O.）在台灣開始針對對品油有興趣的民眾、食品貿易、餐飲產業相關人士開設橄欖油品油師的認證課程，對於橄欖油愛好者與產業相關人士不啻是個福音，若消費者能具備品油相關知識，對於橄欖油的推廣、食品安全的提升也有正面的幫助。