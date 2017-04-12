自由開講》低薪，都是年經人不努力?

◎蔡宜珊

昨日全聯福利中心總裁徐重仁出席新書發表會時，被問及低薪狀態之問題，徐重仁表示「現在台灣的年輕人很會花錢，你到國際機場看，很多年輕人出國，很少看到老一輩的人」，另外還勉勵年輕人「不要太計較薪水比別人低，忍耐不計較、好好工作，有一天老闆會看到」。此言論一出，恐怕現實中的環境並非如此樂觀。

企業界的老闆也該重新審視這個低薪的環境下，是否能夠摒棄一些舊有的成見進而做出一些實質上的改變。（資料照，記者羅沛德攝）

低薪問題是現今每位台灣人都在關心的議題，現今的小英政府雖在選前開出了許多面對新的勞動情勢的配套措施，例如:縮短勞工的年總工時或者主張應定訂「最低工資法」等，但往往落得上有政策，下有對策的場面。政府雖然提高了基本工資時薪，但有許多雇主往往是以鑽漏洞的方式來逃避應給付的薪水。

而國內的低薪狀態問題，也造成了許多的社會現象。有許多年輕人對低薪環境的職場感到不安或者對台灣感受不到未來，所以最後才會不惜選擇出走。留在國內的，則衍生出貧富不均，長期下來，甚至是會讓人才外流、產業競爭力下降的惡性循環。

在現在這個房價、物價都漲但唯獨薪水例外的環境，許多年輕人其實也並非不願意努力工作，而是所做的事和所得到的回報其實是非成正比的，公司所給的福利其實會取決於員工的忠誠度，一個不尊重且不重視員工福利的老闆，試問會有多少人竭盡心力的來為公司工作呢?

低薪是全台灣人民都必須重視的社會問題，不只是政府應讓台灣盡速落實產業升級，企業界的老闆也該重新審視這個低薪的環境下，是否能夠摒棄一些舊有的成見進而做出一些實質上的改變。

（大學生）

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