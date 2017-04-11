自由開講》一例一休早該修了！

◎莊勝榮

立法院將勞基法第36、40條修改成勞工每7日應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息。例假日不能加班，既便勞工要加班，亦屬違法，而休息日准予加班。有突發事件，雖准予例假日加班，但例假之加班薪水為兩倍薪水，且事後需補假休息。如此一來一往，加班費用至少3倍原來薪水。休息日只要勞工願意即可加班，但加班薪水以4小時為單位，不滿4小時以4小時計，4小時以上至8小時，不滿8小時以8小時計，8小時以上至12小時，不滿12小時以12小時計，事後不需給勞工補假。此乃一例一休之精髓。

2016年1月1日已將工時每兩週84小時，變為每週40小時，工時減少，加上此次大變革的「一例一休」，導致企業、廠商因不同的需求而措手不及，難以因應。企業在上有政策下有對策下，哪個笨企業會讓勞工加班？又有哪個勞工想多賺錢加得到班？在成本增加下，哪個生意人不想利用這個時機漲價？政府無為而治乃最佳政府，此次一例一休顯示，政府管越多，越成不了事，因為管越多，相對地，花樣就越多，無法達到預期效果，反而正面未現，敗象已露。導致政府、企業、勞工三輸，此乃立法院捅出的蜂窩，民進黨通過的一例一休已弄得天怒人怨，國民黨主張的二休，結果會更糟，變成人神共憤。這就是民主政治，常常利用政策騙票的後遺症，要騙800多萬勞工的票，還沒騙到選票前，已被罵翻、幹翻，哪來勞工票？況且，那一小撮人怎麼代表800多萬勞工？

勞資雙方之智慧絕對大於政府之智慧（記者黃邦平攝）

解鈴還需繫鈴人，立法院應立即修法，朝令有錯，夕改何妨？朝令有錯，夕不改乃罪之大者，惡之大者。惡法非正法，乃當今社會應有之認識，不能再以迂腐之觀念認為，惡法亦法。立法院應將勞工工時由每週40小時調回每兩週84小時，即每四週168小時，將一例一休調為每月4日例假日，雙方同意下准予加班，加班費為平日加3成，加班費以1小時為單位，非4小時，由勞資雙方協調安排放假之時間。如此始能平衡勞資雙方之心理及利益差距，並以勞資和諧自主協商為最大公約數。勞資雙方之智慧絕對大於政府之智慧，各種企業會依不同產業之特性，理出一條雙方可以接受之休假方案，若無法擬出，最簡單的方式，抽籤決定放假日，最公平，不就解決了嗎？

把選票看得太重，把權力看得太嚴肅，導致利令智昏，平常心看待此事，有那麼困難嗎？修出一條讓企業有彈性，可以靈活運用的法案，讓勞工想賺錢可以賺，讓勞工與企業雙贏的和諧條文，是福報也是功德，不只心中所想的選票而已！朝野立委的心態，把勞資關係搞成像政黨，在朝與在野之鬥爭關係，乃「一例一休」之惡因。勞資關係乃和諧之命運共同體關係，非在朝與在野關係，何況將來之大趨勢，勞工入股是常態，哪怕只有百萬分之一持股，也是股東，誰是公司股東，誰是勞工，屆時已混為合一了，還把他們當成對立之敵人，簡直惡搞，這種一例一休的惡法，早該修了。

（律師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com