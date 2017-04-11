法操》「公民不服從」在行政院案不適用嗎？

太陽花「立法院」案和「行政院」案，判決結果大不同？！2017年3月31日宣判的「太陽花立法院案」，因合議庭認為，佔領立法院的行為屬於「公民不服從」而全數無罪。本次行政院案的宣判，雖然法院所判的刑度不高，都屬於得易科罰金之刑罰範疇，但仍然被認為「有罪」，其中的差異，到底在哪裡呢？

23佔領行政院案件當事人、323佔領行政院驅離傷者，與義務律師團，於宣判後記者會現場。（記者簡榮豐攝）

文／法操司想傳媒

2014年3月18日，太陽花學運爆發，因為佔領立法院的行為並未得到政府正面回應，部分抗議群眾於佔領立法院行動的第六天（2014年3月23日）晚間，進入行政院，並占領。此次行動，抗爭行為持續10小時，並爆發嚴重警民衝突。與318立法院案相同，太陽花「行政院案」也歷時三年冗長的審判程序，終於在2017年4月10日宣判。

本件起訴共有93位被告，法院判決，大部分被告部分無罪，或公訴不受理，僅8人構成妨害公務罪，3人因毀損公務員掌管物品罪被判有罪。分述如下：

《刑法》§135 「妨害公務罪」

陳建斌、黃國陽：因將搶奪鋁梯員警拉下台階。有期徒刑4個月，得易科罰金。

陳威丞：因有恐嚇員警行為。有期徒刑4個月，得易科罰金。

謝昇佑：因有明顯衝撞員警。有期徒刑4個月，得易科罰金。

許哲榕：因在會場製造危險紛爭、推拉員警。有期徒刑5個月，得易科罰金。

吳崇道、劉建明：因故意推打盾牌、推拉踢員警。有期徒刑3個月，得易科罰金。

林唐聿：因使用棉被以「蓋布袋」方式對待員警。有期徒刑4個月，得易科罰金。

吳濬彥：因為無積極推拉行為，僅因人群眾多而造成推擠。無罪。

《刑法》§138「毀損公務員掌管物品罪」

許順治、李冠伶：因破壞鐵拒馬、鐵絲、鎖鏈、鎖頭。有期徒刑4個月，得易科罰金。

黃茂吉：因破壞行政院大門。有期徒刑5個月，得易科罰金。

起訴93人中，11人有罪

被起訴的93人中，大部分的被告，是因「進入行政院」而被依《刑法》§306「侵入住居」起訴。由於此法條屬《刑法》中的告訴乃論，故經行政院長林全撤告後，全部諭之不受理。

而《法操》多次臨庭，法院審理的重心，除了上述罪名外，還有「煽惑他人犯罪」、「加重竊盜罪」部分。而這兩部份，本次判決，均無罪。

「煽惑他人犯罪」部分，合議庭認為，以魏陽為首的8人（魏陽、陳廷豪、許立、江昺倫、林建興、許順治、劉敬文、柯廷諭），他們在當場所述，僅為個人不滿的言詞、希望可以提振士氣，在「主觀上」並「無」煽惑他人犯罪的「意圖」，獲判無罪。

「加重竊盜」部分，王晟亦、郭修豪，在進入行政院時，為防止員警使用催淚瓦斯，隨手拿了行政院的「濃煙逃生袋」以防身，但在被警方捉到時，立即直接交還，仍被檢察官依加重竊盜罪起訴（詳見：【1226 太陽花行政院案開庭實況】怕警方用催淚瓦斯才拿走濃煙逃生袋，就算是竊盜嗎？）。合議庭認為，被告拿濃煙逃生袋的行為，僅為「使用竊盜」，在主觀上，被告並「無」不法所有的意圖。獲判無罪。

太陽花「立法院」案和「行政院」案，判決結果大不同

2017年3月31日宣判的「太陽花立法院案」，因合議庭認為，佔領立法院的行為屬於「公民不服從」而全數無罪。本次行政院案的宣判，雖然法院所判的刑度不高，都屬於得易科罰金之刑罰範疇，但仍然被認為「有罪」，其中的差異，到底在哪裡呢？

首先，對於立委張慶忠以「30秒」，宣布完成《海峽兩岸服務貿易協議》委員會審查的行為是否違法，合議庭持保留態度。而合議庭對佔領行政院的行動，主要有以下幾個疑問：

1.「30秒通過服貿」的審查過程，是否真的有侵害民主憲政？

2. 是否除了「毀損公務員掌管物品罪」之外，真的沒有其他救濟管道可以達成同樣的目標？

對於被告主張的「抵抗權」、「反抗權」概念（與「公民不服從」概念相同）。合議庭認為，民主是由多數決產生，其中，「法秩序」和「法和平性」也是相當重要的。法官認為，體制內尚有中立的手段，例如以釋憲的方式達到訴求，未必需要使用非法抗爭的手段。故認為佔領行政院行動中，民眾「毀損公務員掌管物品」的行為，並「無」法定阻卻違法事由及超法規阻卻違法事由。

至於「妨害公務」部分，合議庭則認為皆屬「罪證確鑿」，所有的證據，也依法在審理過程中，一一勘驗、呈現於法庭，才會下此判決。

公民不服從可以作為「超法規阻卻違法事由」嗎？

究竟，「公民不服從」是否能夠作為「超法規阻卻違法事由」，仍是太陽花學運的探討重點。為什麼在佔領行政院一案中，被告主張的「抵抗權」不被法官所採納，但在佔領立法院案中，卻可以此為理由而無罪呢？

首先要說明的是，每個審判都是獨立的，「立法院案」和「行政院案」是各自分開獨立審理，因此結果可能不相同。同時，兩案的背景本就不盡相同。

立法院是直接代表民意機關，而佔領立法院的行為，也的確阻止了後續的審議。所以，審理「立法院案」的法官認為，佔領立法院得為必要手段。本次，「行政院案」，合議庭認為，毀壞拒馬、行政院大門，並非必要的手段，還有其他行為可以達到目的，所以，才不採納「抵抗權」作為「阻卻違法的理由」。

這次的判決，並不代表法院不接受以「公民不服從」做為超法規阻卻違法事由，只是個案情形不適用而已。

根據《法操》多次臨庭的經驗，認為此次判決主要可以討論的問題，其實還包括對於「罪證確鑿」的認定，若有細細觀看法操臨庭文章，會發現，許多妨害公務行為的證據，似乎並未像法院說的如此完備，除了影音證據只有節錄、或者只有聲音沒有影像外，還有證人員警對於被告沒有印象等，諸多情形，皆是讓長期關心此案的《法操》覺得值得商榷的地方，或許待本案判決書公布後，才能更進一步瞭解法官對相關證據的認定和取捨。

此次的宣判，讓許多關心本案發展民眾的心情，稍微穩定下來，但佔領行政院一案，至此還不能算是已經結束，未來，檢察官和被告都有可能會提出上訴，就讓《法操》持續帶領各位關心太陽花事件在法庭上的發展吧！

本文經授權轉載自法操 【太陽花行政院案宣判】「公民不服從」在行政院案不適用嗎？