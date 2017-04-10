兩岸與國際》習近平終於成功地完成了對美的朝貢之旅

總結川習會，我們不難發現，習近平24小時的訪美行程，形色匆匆，成果乏善可陳，習近平以為可以蜻蜓點水，而任取所需，但在川普的心機設計之下，所有的會面行程皆暴露於川普軟硬兼施的壓力下進行，習近平只有配合的份，回頭看，真不啻是場「對美的朝貢之旅」。

顏建發／健行科技大學企管系教授

美國總統川普與中國國家主席習近平的川習會，終於在4月8日落幕了。這幾天，國際媒體幾乎一致認為川習會了無成果，但中國官媒卻一面倒地大讚川習會。中國共產黨的《環球時報》說，川習會顯示中、美關係在川普上任後大致上仍處於正軌而兩國可能發展更加務實的關係；《人民日報》說，川習會為中、美關係的發展定調；《中國日報》則表示：「北京與華府至今在設法避免衝突上掌控良好，顯示衝突並非不可避免。」

事實上，凡清楚北京的「三戰」（法律、媒體與心理戰）者了解，塑造與美國的穩定關係一直是習近平外交戰略－「聯俄、拉歐、穩美」的主要環節。美國是中國所要挑戰的衛冕者；穩住與美國的關係，在美國所形塑的國際系統內，慢慢竄升而上，同時，又另外在美國之外的開發中國家，擴張地盤，然後來個鄉村包圍城市，這種兩面手法，是中國慣用、期盼終極取代美國的謀略。川習會中，習近平對川普表示中國「不奉行你輸我贏的理念，不走國強必霸的老路」，是此地無銀三百兩，欲蓋而彌彰，川普會信嗎？

習近平對川普表示中國「不奉行你輸我贏的理念，不走國強必霸的老路」，是此地無銀三百兩，欲蓋而彌彰，川普會信嗎？（AFP）

習近平這一次出訪，匆促成行，前後僅停留24小時，且是訪問芬蘭後，兼程過訪美國，這是刻意不抬高美國地位的手法。這是個儀式甚於實質之旅，而如此安排可能是因為他深知訪美很重要，但卻自知訪美能得分者不多，甚至會失分，因此來個蜻蜓點水。至於，透過外銷轉內銷，這全然可交給宣傳部門去編造，反正媒體都掌控在共產黨手裡，只要有鏡頭，一切好辦。

就實力而言，川習會是一場不對稱的外交戰。

作為世界霸權與東道主，川普擁有主場優勢，而面臨美國及其亞太盟友的戰略包圍，習近平人在屋簷下，又焉能不低頭？更何況，正值年底召開十九大前夕，習近平必須維持一個穩定與和諧的內外環境，面對川普的強硬作風，也只能選擇隱忍與強顏歡笑以對。川普選擇晚宴期間下令以飛彈攻擊敘利亞，頗有對客人行下馬威之意，而在川普禮貌告知時，習近平也只能有風度地回答說，「當孩童遭到殘殺時，他了解這樣的反應有其必要」。突如其來的訊息與即席的回話，習近平此說等於為川普背書，讓川普再下一城。

美中貿易失衡與朝鮮擴核是習近平此行最棘手的兩議題。川普在會面前就透過推特公開宣稱雙方的會面會很困難；美國再也不能有巨額貿易逆差與工作流失。川普擺出可能破局之態，令求和的習近平不敢大意，趕緊說這次會晤對中美關係的發展具有特殊重要意義；美中經貿需要維持平衡。與此同時，習近平也承諾要增加與美國在朝鮮議題上的合作，迫使朝鮮放棄核武計畫。在態勢上，可以說，川普步步進逼，習近平則一再退讓。只不過，習近平既已委曲求全，吞下排頭，那麼，他將面對來自川普後續兌現支票的不斷壓迫；代價的支付還在後頭！

習近平既已委曲求全，吞下排頭，那麼，他將面對來自川普後續兌現支票的不斷壓迫；代價的支付還在後頭！（AP）

總結川習會，我們不難發現，習近平24小時的訪美行程，形色匆匆，成果乏善可陳，習近平以為可以蜻蜓點水，而任取所需，但在川普的心機設計之下，所有的會面行程皆暴露於川普軟硬兼施的壓力下進行，習近平只有配合的份，回頭看，真不啻是場「對美的朝貢之旅」。

麻煩的是，在習近平一句「與川普進行長時間深入溝通，加深彼此了解，增進相互信任，達成許多重要共識，建立良好工作關係」的定調後，中國上上下下口徑一致，官媒高度配合，大讚川習會，又說中美關係在川普上任後大致上仍處於正軌，且兩國可能發展更加務實的關係。而逢迎拍馬的《環球時報》的社論更指出，「中美關係可以說至此實現了與美國更換領導人相關的平穩過渡」而「中美關係中一些很搶眼的分歧，在幾個月的時間裡被無聲無息消化了」。既然如此地高調歌頌美中和諧關係，那麼，後續的日子中，習近平能不兌現川普所言嗎？這跟一張空白支票有何兩樣？

問題是，習近平固試圖以緩兵之計來應付川普，終究無法立即有效解決美中經貿失衡、北韓快速的核武發展、中國對部署薩德的反對、中國在南海擴張等問題。川普承諾要讓美國再偉大，要讓中產階級重拾尊嚴，但川習會後雙方宣布啟動中美貿易百日計劃，加強雙方貿易和合作關係的方案，宛如七年之病，求三年之艾，能發揮多少作用，令人懷疑。而習近平如果是假意應付，等哪一天川普要檢驗各項成果時，矛盾必然會再起。屆時習近平要承受的壓力將會更大，不會變小。

習近平固試圖以緩兵之計來應付川普，終究無法立即有效解決美中經貿失衡、北韓快速的核武發展、中國對部署薩德的反對、中國在南海擴張等問題。（AP）

4月9日CNN報導，美國在對敘利亞展開軍事行動後，又派出航空母艦卡爾文森號駛向朝鮮。對此，《人民日報》海外版立刻發出評論，批評美方做法來得有點快且非常不厚道。對照於習近平此行溫良恭儉讓的中國風，川普照表操課，我行我素，完全未受其感化，而其快狠準的手法，簡直像海嘯般地席捲過來，這恐怕是習近平始料所未及者！

在美中的共同記者會上，中國不敢提起台灣問題或一個中國議題，以免自討無趣，不難理解。而中國外長王毅事後說，中方重申在台灣、涉藏問題上的原則立場，「希望美方在中美三項公報和一中政策基礎上予以妥善處理」，不免帶有「請求」的意味。一中政策再度貶值，應是川習會的另一個同步現象。對此，相信習近平應該也了然於胸，只是，他能大聲講出來嗎？