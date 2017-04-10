魔幻拉美》淘金熱下的偶然：馬德羅酒莊

或許龍舌蘭酒的名氣太大了，導致大家鮮少注意到墨西哥的葡萄酒。事實上，墨西哥擁有全美洲最古老的酒莊，所生產的葡萄酒品質相當好。當初，西班牙王室為了保護伊比利半島的葡萄酒，於是禁止墨西哥生產葡萄酒。

陳小雀

提到美洲的葡萄酒，一般民眾對美國、智利、阿根廷出產的紅白酒應該不陌生，甚至到這些國家旅遊時，也會去參觀知名酒莊。至於墨西哥，或許龍舌蘭酒的名氣太大了，導致大家鮮少注意到墨西哥的葡萄酒。事實上，墨西哥是全美洲最早栽種釀酒葡萄（vitis vinifera）之處，擁有全美洲最古老的酒莊，以及全球第六大酒莊，在墨西哥的飲食文化中寫下傳奇的一頁。

在前哥倫布時期，墨西哥已有野生葡萄，原住民視之為食材，或榨成汁飲用，不過，美洲的野生葡萄不適合釀酒。換言之，在西班牙人抵達之前，墨西哥原住民尚未見識過發酵後的葡萄酒。1521年，柯爾提斯（Hernán Cortés，1485-1547）征服了墨西哥，並引進歐洲的釀酒葡萄。

墨西哥是全美洲最早栽種釀酒葡萄之處，擁有全美洲最古老的酒莊。（Puerto Vallarta.net）

1568年，由征服者與傳教士所組成的一支遠征軍，從墨西哥中部的薩卡特卡斯（Zacatecas）出發，一路往北行，進入科阿韋拉（Coahuila）四處找尋黃金。遠征軍所到之處為乾旱的沙漠地形，沒找到黃金，卻意外發現一個綠洲，即今日的葡萄藤谷地（Valle de las Parras，或譯為巴拉斯谷地），谷地裡有豐沛水源以及大量的野生葡萄。此地的豐沛水源與野生葡萄吸引了耶穌會傳教士的注意，而於1594年建立「聖母瑪麗亞葡萄藤傳教區」（Misión de Santa María de las Parras），以當地的葡萄釀酒，供教會使用；然而，原住民不斷起義，傳教士只好放棄已建立的傳教區。

1595年，拓殖者羅倫索．賈西亞（Lorenzo García）個性善良，得以與當地原住民和平共處，且在原來傳教區北邊的八公里外，發現另一個水源地。1597年，西班牙國王授予羅倫索．賈西亞這個新發現的水源地，名為「羅倫索莊園」，賦予他釀酒的使命。羅倫索莊園成為墨西哥、甚至全美洲第一個釀酒廠。十七世紀初，一名來前來視察的主教稱讚當地的地質與氣候，更讚美羅倫索莊園所生產的葡萄酒，足以媲美西班牙的葡萄酒。

葡萄藤谷地裡有豐沛水源以及大量的野生葡萄。此地的豐沛水源與野生葡萄吸引了耶穌會傳教士的注意，而於1594年建立「聖母瑪麗亞葡萄藤傳教區」。（vidasurrealista.wordpress.com/）

1699年，西班牙王室為了保護伊比利半島的葡萄酒，於是頒布法令，禁止墨西哥生產葡萄酒，僅准許少數酒莊釀酒供教會使用，羅倫索莊園為其中之一。這道法令直到墨西哥爆發獨立戰爭才廢除，卻使墨西哥的釀酒技術停滯，因此與智利、阿根廷相較之下，落後許多。1810年，伊達爾戈（Miguel Hidalgo，1753-1811）神父發動墨西哥獨立運動；翌年，伊達爾戈失敗被捕，與其他起義人士被押送科阿韋拉，在遭處決前，曾在羅倫索莊園內的監獄中度過一宿。

羅倫索莊園曾數度易主，甚至在1889年落入法國人手中。1893年，艾瓦利斯托．馬德羅（Evaristo Madero，1828 -1911）以五十萬法郎買下酒廠，易名為「馬德羅酒莊」（Casa Madero）。艾瓦利斯托．馬德羅是企業家，同時也是政治家，曾擔任科阿韋拉州州長，在他的經營下，馬德羅酒莊脫胎換骨，不僅從西班牙、義大利及法國聘請釀酒師傅，並引進現代化設備。

1910年，墨西哥爆發大革命；翌年，革命仍如火如荼進行著，艾瓦利斯托．馬德羅的孫子弗朗西斯科（Francisco Madero，1873-1913）當選墨西哥總統，但在1913年遭暗殺身亡。弗朗西斯科出生於馬德羅酒莊，毋庸置疑，在他赴法國及美國留學之前，曾在葡萄園裡度過童年。

1893年，艾瓦利斯托．馬德羅以五十萬法郎買下羅倫佐莊園酒廠，易名為「馬德羅酒莊」。（http://www.hotel-r.net/im/hotel/mx/casa-madero）

頂著全美洲第一個釀酒廠的光環，再加上伊達爾戈神父、弗朗西斯科．馬德羅等名人之故，馬德羅酒莊多了些許神祕色彩。馬德羅酒莊所生產的葡萄酒頗受好評，除了技術佳之外，其成功祕訣在於所在地，位於海拔一千五百公尺的沙漠地帶，白天溫暖，夜間涼爽，溫差約十二度，十分適合葡萄生長，由於氣候乾燥，不易得病蟲害，雖然雨量少，但山區豐沛水源提供足夠水分。另外，歐洲釀酒葡萄與美洲葡萄嫁接成功，使葡萄植株更強壯且增加免疫力，有助於防範根瘤蚜的侵害。

走進馬德羅酒莊，儼然穿梭時光隧道，在體驗酒文化之際，也看到了墨西哥拓殖史。馬德羅酒莊目前是全球第六大酒莊，係國際比賽的常勝軍，約贏得六百個獎項，在高級餐廳的酒單裡少不了她的名字。馬德羅酒莊只是墨西哥葡萄酒產業的一部分，薩卡特卡斯、下加利福尼亞（Baja California）等州，亦是葡萄酒產區。墨西哥葡萄酒堪稱後來居上，在國際間有極高評價。

酒的故事似乎談不完，但請謹記：「未成年請勿喝酒，喝酒不開車，開車不喝酒」！