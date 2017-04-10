故事》安史之亂中失蹤的少婦，意外引起十幾年後的真假太后風波

西元 759 年，當史思明攻陷洛陽後，萬萬沒想到一個不怎麼重要的妃子就此消失，更沒料到她竟然引起一場十幾年後的政治風波。

唐］周昉，《簪花仕女圖》。（Source: Wikipedia）

謝金魚

唐帝國的第二首都洛陽城，是一個與長安截然不同的城市。

這座古城承載了隋煬帝對於南方的想像，也繼承了武周時代繁複誇張的特質，興盛的貿易與文化活動讓這座城市的人們格外注重生活雅趣，流水在官人富豪的園林之間蜿蜒而過，一條雒水將城市分成兩半，一座天津橋橫過雒水，連接著象徵天界的皇城與人間。

然而，在西元 759 年九月，天津橋上來去的人卻非皇城中的禁衛，禁衛軍的屍體凌亂地倒在雒水兩岸，說著不同語言的燕軍跨馬直入宮城，毫無阻攔地突破了千門萬戶，趕出其中的男女老幼。

燕軍，就是史思明的部屬，史思明在不久前殺了安祿山之子、自立為大燕皇帝，這場由安祿山發起、延續了八年之久的戰爭，崩解了唐帝國的各種體制，暴露出盛世之下的種種問題，接下來，唐帝國要開始學習如何與它轄下的地方勢力溝通，統治著半個亞洲的世界帝國一去不返，歐亞大陸的歷史，也邁入了新的階段。

當然，當時沒有人會預見這麼大的影響，也沒有人想到，759 年的這場攻城戰中失蹤的一個少婦，會帶來十幾年後的一場風波。

這個少婦姓沈，可信的史料中沒有她的名字，出身於南方的吳興沈氏，她是唐玄宗的孫子、廣平王的妾室。她是以「良家子」的身分被選入宮中當宮女，顯示她的家世清白，但並不是太過顯赫，因為在她之上還有廣平王的正妃崔氏，崔氏不只出身高貴的五姓家族，崔氏的母親韓國夫人，是楊貴妃的大姊。

在玄宗的時代，崔妃的地位穩如泰山，因此，即使沈氏生下了兒子，在唐皇室中，還是一個不太重要的人，因為玄宗的孫子超過百人，皇孫們的妾婢更是不計其數。

正是因為不夠重要，在玄宗帶著皇室宗親逃難時，她沒有被帶上，也正是因為不夠重要，當安祿山親入長安城，殺害數十名公主、王妃等皇室成員來替長子復仇時，她也不在其中。

但是她也沒有不重要到會被放走，當燕軍撤退時，將她與其他宮人一同帶往洛陽。當官軍一度收復洛陽時，她與她的丈夫廣平王重逢，只是此時的廣平王已是儲君，肩負著收復天下的使命，因此，她被暫時安置在洛陽宮中，等待有朝一日重返長安。

這一等，就是兩年，在 759 年的戰爭中，沈氏從此消失，不久之後，廣平王在殘酷的宮廷鬥爭中先下手為強，登基為帝，也就是唐代宗。兩年後，沈氏的兒子李适被立為太子。

唐代宗像。（Source: Wikipedia）



對代宗而言，沈氏只是他早年的一個女人，安史亂後，崔妃的靠山楊貴妃一族垮台，崔妃也隨之失勢，抑鬱而終。而代宗也早已找到了一生的摯愛、容色姝豔的獨孤妃。他遣人尋訪沈氏，是因為她是太子的母親。

就在此時，在遙遠的壽州，一個在崇善寺的女尼廣澄自稱是太子的母親，於是被送往長安。但是經過驗證後，發現她並不是沈氏，而是從前在東宮工作過的乳母，震怒的代宗皇帝於是命人將她鞭打致死。

我有時候想，廣澄會不會真的是沈氏？有沒有可能是經歷過血腥宮鬥的代宗刻意所為，意在杜絕太子之母在後宮的影響力呢？或者他僅只是為了維護皇帝的尊嚴，而讓詐欺之人付出代價？不管如何，這血腥的結局，在代宗的時代裡，固然再也沒有人敢自稱是太子之母來行騙，但也失去了尋找沈氏的黃金時間。

但是對於沈氏的兒子李适而言，媽媽永遠是媽媽，失去母親的時候，他已經是十五六歲的少年，有許多與母親一起生活的回憶，而沒有母親這件事，在他擔任太子的十餘年來，也使他備受威脅。（關於唐代的太子有多麼悲情，請看穿越到唐代千萬不要做的五種人：皇太子）

或許命運真的眷顧李适，他有驚無險地熬過了代宗的時代，成功登基，也就是後來的唐德宗。

唐德宗像。（Source: Wikipedia）



等他終於當家作主，第一件事就是補償媽媽的娘家，他找來了沈家的親戚，一天之內封了一百二十七個舅公舅舅表兄弟當官，還在世的舅媽也趕緊請進宮中，叫出自己的兩個妃子來拜見舅媽。

接著，他就要給媽媽正名，德宗弄了一個盛大儀式，尊奉媽媽沈氏為太后，群臣都正裝出席，然而，應該受尊封的太后席位上空無一人，德宗一邊念著冊文、一邊哭得難以克制。

此時的德宗已經三十七歲，距離他媽媽失蹤，也超過二十年了，而這位已近中年的皇帝對母親的思念卻有增無減。

典禮結束後，德宗向群臣宣布他要認真開始找媽媽，於是他指派了弟弟睦王當這個專案的主責、奉迎皇太后使，又叫姊妹昇平公主預備之後要去照顧太后，接著，德宗派出使者，分行天下，展開了尋人任務。

當然，事隔已久，大部分的使者都沒有見過太后本人，所以德宗也派出安史亂前就曾經在宮中服役的女官，一起去地方上尋人。

然而，當時的畫像技術沒那麼好，時日一長，太后的模樣也早已改變，除了大致的形貌、年紀之外，德宗還記得小時候媽媽曾經因為切水果給他吃而割傷了手，左手的傷痕成為辨認太后的重要印記。

皇帝大張旗鼓找媽媽，整個帝國都要動員起來，使者們川流不息地追蹤著太后的蹤影，就在發佈尋人啟事的三個月後，好消息傳回長安「找到太后了！」

激動的德宗喜不自勝，趕緊命人把太后先迎回洛陽的上陽宮中安頓，加派人手伺候。可能是在此時，一紙奏書送進皇宮：「等等！這不是太后！」

如果是旁人也還罷了，奏報之人是高承悅，繼承了渤海郡公的公爵爵位，而他的父親不是旁人，正是安史亂前最具權勢的大太監：高力士。

各位須知，唐代的太監是正式進入朝廷體制的官員，除了必須閹割之外，他們在朝廷中享受的待遇與一般官員沒有太大差別，他們甚至可以受封為大將軍、可以領兵出征，也可以接受爵位，得到外姓臣子中最高的封爵──國公。

唐朝時的宦官，此圖出自武則天的二兒子、章懷太子李賢墓。（Source: Wikipedia）



閹割無法割斷人對家庭的渴望，太監們所擁有的榮華富貴也需要有人可以繼承，因此，他們大部分都會娶妻，藉由本家、妻家或者收養小太監的方式，得到養子或養女。他們的養子有的是太監、有的不是，太監的養子養女之間會互相嫁娶，形成一種假血緣的家族，延續這個家族在宮中的勢力。

比如說，玄宗時代最重要的大太監高力士，他原姓馮，是南方一個大部落首領的孫子，他的祖先就是著名的女首領冼夫人，因為家族被朝廷剿滅，他被抓進皇宮，被大太監高延福收養，因而改姓。在他得勢後，雖然找回了生母麥氏，卻仍然奉養養父母高延福夫妻到老，也從未改姓。

高力士與妻子呂氏以馮家的侄子為繼承人，就是前述的渤海郡公高承悅，並收養了一些養子養女，形成一個勢力龐大的假血緣家族。他的一個養女就曾經在宮中活動，熟悉宮中的各種禮儀掌故，也曾與另一位女官一起作為沈太后的隨從去玩耍，而這位高氏女也曾經切瓜而傷了手指，剛好與太后的傷痕相似。

但是，這一切總瞞不過高承悅，他不知從何得知了姊妹假冒太后的事，他或許想到了代宗朝的那個女尼的悲慘結局，惟恐此事禍連家門，於是告訴皇帝：「那不是真的太后，而是臣的姊妹！」

於是，德宗再派了高氏家族的人、高力士的養孫樊景超趕往洛陽，樊景超一見到自己的姑母以太后自居，又氣又急：「姑母你幹嘛自己跳上砧板等著被殺！」

左右的侍從見樊景超對「太后」不敬，連忙要把他轟出去，直到樊景超說出是奉詔來時，人們才讓他跟「太后」單獨見面。

直到此時，這位「太后」才說起事情的來龍去脈。

原來，她在戰後寡居於洛陽，那位曾經跟她一起隨太后遊玩的女官意外看見她，認為她就是太后，於是奏報了皇帝。當人們一擁而上來稱呼她為太后時，高氏一再說自己根本就不是，但她越否認、人們越是信以為真，又將她強行送入上陽宮中。

當高氏一入宮，迎面而來的富貴榮華讓這個老寡婦暈了船，而急欲達成皇帝心願的宮人們又一再勸誘她承認自己的身分，於是，她也就半推半就地認了。

當她獨自與樊景超面對面時，她告訴姪兒：「我是被強迫的，並不是我自己想這麼做。」

樊景超也只能搖搖頭，如實奏報皇帝，利用皇帝一片尋親的誠心來詐騙，正常來說是不可輕饒的，但是德宗卻說：「算了吧，不要問她的罪了。」就這麼輕易地放過了她。

當人們問德宗為什麼，他說：「我寧願被騙一百次，只希望有一次是真的。」

於是，高氏結束了短暫的富貴生活，被德宗遣人用平穩的牛車送回家。

此後，尋訪任務從來沒有停過，大家吃定了皇帝不會問罪，假冒太后的事情也一再發生，然而，直到去世，德宗都不曾再見到思念的母親。

［唐］周昉，《簪花仕女圖》。沈氏是不是也曾經如畫中的仕女一樣生活著呢？這個問題，德宗至死都無法獲得解答。（Source: Wikipedia）

德宗去世後一年，他的孫子登基，新皇帝想想，見過沈氏的人也都死光了，應該真的找不到了。於是，新皇帝下令製作一件皇后的正裝，用招魂的方式，以衣權充太后的屍身，最後，將這套衣服送往代宗的廟，放在代宗的衣服旁邊，正式宣告終結尋人任務。

從唐帝國的歷史來說，沈氏是個不太重要的人物，甚至可以說是個沒有聲音的人，她的故事，其實從她消失之後才真正開始。後來，她曾經在唐代的傳奇〈周秦行紀〉中一閃而過，在這篇傳奇中，楊貴妃的鬼魂嘲笑德宗：「沈婆兒作天子也，大奇！」。

而後才出現的吳興沈氏族譜中，則多出了沈氏的名字「沈珍珠」，但宋代以前的古籍，其實「珍珠」大多寫成「真珠」，而這個族譜出現的時間也遠晚於唐代，沈珍珠之名恐怕並不可信。

當然，最近出現的小說或者隨之而生的電視劇，也是在這個錯誤之上寫成。

沈氏的故事裡，固然有離亂之苦，但愛情的成分是不高的，就我看來，倒顯示了代宗與德宗父子的統治風格，和安史戰後宮廷中人的離散，不論是沈氏、女尼廣澄或者高氏女，她們面對的其實是一樣的命運。

本文經授權轉載自故事 安史之亂中失蹤的少婦，意外引起十幾年後的真假太后風波

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