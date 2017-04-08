緬梔子新娘》我想為自己爭一口氣

從18年前一個懷著美夢遠渡重洋找尋幸福的少女，到今日的越籍單親媽媽，阿娥用自己的人生證明，不管生活給予自己多大的考驗，也能憑一己之力，找到自己的一片天空。

葉邦彥

鼎山街尾端銜接高雄市的主要幹道，商家並列街道的兩旁，往後一點則有許多大樓林立。相對於車水馬龍的主要幹道，鼎山街如同大河的分支，平時沒有大量的車流，但是每到用餐時間，附近居民以及從主要幹道轉入鼎山街用餐的人們，總是讓這條小街道顯得生氣蓬勃。

新越河粉坐落於鼎山街上，雖然有著一塊大紅色的招牌，但是若不仔細看，店門口的車台與一般的麵店無異。走進店內，用流利台語招呼客人、與客人話家常的老闆娘，讓人一時間還難以分辨究竟是台灣人還是越南人。直到聽見老闆娘的夾雜越南口音的台語，這才確認老闆娘來自越南。

阿娥開始為晚上的供餐做準備。（圖：作者提供）

從越南到台灣，對美好生活的嚮往

阿娥，出生於柬埔寨與越南的邊界，當地居民主要由柬埔寨人、越南人以及客家人組成，許多當地人都擁有複數血統。父親是柬埔寨人，母親是越南人，奶奶則是來自中國的客家人，這讓阿娥一出生就同時擁有三種不同血統，三種不同語言的交互使用就成為阿娥日常生活的一部份。只是，當地生活困苦，阿娥約10歲時，父母親就舉家遷至越南的薄遼省與身分為地主的爺爺同住。對讀書沒興趣的阿娥就與父母一同在爺爺的土地上務農。

儘管不乏追求者，但是阿娥選擇將生活重心放在工作上，希望能多賺一點錢，除此之外，從事農務的莊稼漢總是渾身泥土與汗水，對於荳蔻年華的阿娥實在不具吸引力。直到22歲那年，在朋友的介紹下，阿娥認識了一位與朋友一同到越南觀光的台灣男性。一方面，這位台灣男性外表乾乾淨淨的，還有個穩定的業務工作，第一眼印象覺得這個男人應該不錯，另一方面，阿娥身邊幾位親友與台灣男性結婚後，在台灣日子過得還不錯，這讓阿娥對台灣心生嚮往，也希望能在台灣多賺點錢，過更好的生活。於是，阿娥決定與這台灣男性結婚。這是阿娥人生中第一次談感情、第一次與男人交往，在極短的時間內決定步入婚姻，並且滿懷希望前往台灣築夢。

好夢由來最易醒

來到台灣的阿娥，與先生及公婆同住。婚後，阿娥這才發現丈夫和一開始自己所認識的模樣完全不同。不但從沒有擔負起丈夫的責任，賺的錢只供自己花用，還經常在外頭喝得醉醺醺地回家，有時甚至還會動手；不然就是好幾天不回家，在外面與女朋友同居。

阿娥從沒想過那個當初看起來乾乾淨淨，可以託付終生的男人，竟然如此不堪。儘管公婆對先生的言行偶爾會出言勸阻，但僅止於此，久而久之也就視而不見。夫家人對阿娥更從未表示過一絲關心。築夢之旅在短短時間內遭逢巨變，所有期盼都落空。

或許是運氣好，自小生長在三聲帶的家庭，再加上夫家使用台語，儘管阿娥的客家話並不流利，語言並不構成融入台灣社會的阻礙，阿娥在朋友的介紹下很快找到一份在茄萣漁港賣漁獲的工作。每天早上4點多起床，搭著朋友的車到茄萣漁港賣漁獲，這一賣就是18年。穩定的工作、穩定的經濟收入，總算在婚姻生活不順遂的困境中支撐起不安的心。

為了孩子，再苦也要忍

婚後五年，阿娥生下一個女孩。只是這個新生命的到來沒有改善夫婦關係，重男輕女的公婆更沒有因為孫女的到來而給予任何協助。隔年，一邊工作、一邊照顧女兒的阿娥懷上男孩，心力交瘁之餘，差點動了放棄孩子的念頭。不過，當公婆得知阿娥懷上的是兒子時，主動表示願意照顧，並且負擔這個孩子的所有生活開銷。同樣是骨肉，公婆投注的眼光與關注卻是天差地遠，這更讓阿娥堅信，在這個家，能依靠的只有自己。

新的家庭成員到來並沒有改變先生，他還是依然故我，依舊早出晚歸、依舊喝得醉醺醺、依舊在酒後動手打人、依舊在外頭結交女友。多年來，阿娥為這段感情與生活的痛苦不知流下多少淚水。一再的家暴下，阿娥終於決定不再忍讓。一次酒後毆打，讓阿娥拿起電話報案，在警政機關的協助下，阿娥很快地就獲判離婚。

來台7年多，經歷風風雨雨，從滿心期待到不抱希望，對於離婚的判決，既無喜悅也無哀傷，但總是做了了結。

離婚後，為了照顧孩子，也為了讓自己暫時能有棲身之地，在前夫遷出後，阿娥仍選擇留在夫家，與公婆、孩子一同生活。日子一如往常，依舊晨起到漁港做生意、中午回家做飯、照顧兩個年幼的孩子，差別只在於不會再遭受丈夫酒後毆打。公婆除了照料自己的「金孫」外，從未給阿娥任何協助，一切只能靠自己。

「在這個家裡，如果我連收入都沒有，那就真的什麼都沒有，什麼都不是了！」

阿娥平時忙於工作，能夠陪伴孩子的時間很少，因此盡可能地在空閒時間與孩子相處。但隨著兩個孩子年紀的增長，阿娥心中的擔憂卻與日俱增，特別是由公婆照顧的老二。公婆對這個長孫非常溺愛，習慣用物質寵溺孩子，過度保護下，連基本生活能力與學習發展都出現問題，孩子非名牌不穿、不用，到了小學四年級還會在半夜尿床。儘管阿娥積極介入教養，卻是困難重重，這使得身為母親的阿娥心中滿是憂慮與懊悔，擔憂兒子的未來，也自責自己忙於工作疏於照顧好孩子。

不求榮華富貴，只想腰桿挺直的站著

歷經前段婚姻的苦難與折磨，為了自己以及孩子，阿娥將所有的心思都放在賺錢上面，不再輕談感情。儘管身邊不乏追求者，朋友也積極介紹對象，但阿娥總是無動於衷。直到五年前，緣份使然，阿娥遇到一名台灣男性，被對方積極的追求與共同努力的誠意打動。

剛結束中午繁忙的時段，阿娥的笑容中略帶疲倦。（圖：作者提供）

日子一天天過去，孩子也漸漸長大，生活開銷越來越吃重，加上阿娥不希望一輩子都寄人籬下，於是在五年前，除了原本賣漁獲的工作之外，再用這幾年辛苦工作的積蓄開了間越南餐廳。五年來，阿娥每天早上到漁港賣漁獲，中午回市區經營餐廳直到晚上，多年努力下，餐廳也算經營的有聲有色，用餐時間食客總是絡繹不絕。

位於鼎山街尾端的新越河粉。（圖：作者提供）

回顧來台灣這18年，生活經歷各種大大小小的起伏，雖然有點遲，但當年來台的夢想看起來或多或少實現了，只是如今，夢想已不再重要，緣份若是長久，與男友的感情就能延續，餐廳生意好不好、賺多賺少也不重要，只要能足夠一家溫飽、讓孩子能受教育那就夠了。

從18年前一個懷著美夢遠渡重洋找尋幸福的少女，到今日的越籍單親媽媽，阿娥用自己的人生證明，不管生活給予自己多大的考驗，也能憑一己之力，找到自己的一片天空。