法操》警方查驗身分無疑，憑什麼搜包、搜車甚至脫光搜身？

警察攔檢是否過正當，皆仰賴於法律賦予之警察職權。但如果遇到警察疑似濫權執法時，又該如何保護自己及捍衛自身權利，有些個人權利你不得不知道！

文／法操司想傳媒

據新聞報導指出，北市一名女子搭友人車遭攔檢，警方查驗兩人證件並「搜車、搜包」，怎料一無所獲後，女警竟帶女子至超商廁所「搜身」，不但要女子解開胸罩、脫下內褲，還指示原地跳兩下，但最後，仍然什麼也沒查到。女子不堪全身被看光，飆淚泣訴：「雖然（全裸）只有5秒，卻是莫大侮辱！」

由於近年來酒駕事故頻傳，其中又常見死亡車禍，導致許多家庭家破人亡，所以，每逢假日、春酒、尾牙季，總可見大批員警，駐點在各個交流道或各大馬路，進行臨檢盤查，這是警察勤務條例第11條所賦予警察單位的權力，係屬合法。

但是，本案中的女子不僅被要求盤查，還被要求「脫衣」盤查，這到底算不算是警察的權力範圍呢？警察究竟有沒有執法過當？就讓《法操》解析給你聽。

一般遇到酒駕臨檢站，會見到警察依照警察職權行使法第六條所賦予之權力，禮貌地請駕駛搖下車窗，再對車內深吸一口氣，確認無酒駕嫌疑後，即會放行，不至於造成民眾極大的困擾。

酒駕臨檢。（資料照，記者吳昇儒攝）

但在本案例中，女子搭友人車遭攔檢，警察已先查驗了兩人的身分，發現並無疑慮，隨後卻又繼續查驗「包包」，依照警察職權行使法第七條，要有明顯事實足認其有攜帶足以「自殺、自傷或傷害他人生命或身體」之物者，得檢查其身體及「所攜帶之物」，根據媒體報導，該名女子僅搭乘朋友座車外出吃宵夜，根本不符合檢查包包之法定要件。

而後警方甚至「搜車」，仍然一無所獲。依照警察職權行使法第八條，警察必須有事實足認其有「犯罪」之虞者，始得檢查交通工具。就以上兩點，警方就已有濫權執法的疑慮了，沒想到最後，竟然還要求女子配合「搜身」甚至脫衣。

依據刑事訴訟法第一百三十條，逮捕被告、犯罪嫌疑人或執行拘提、羈押時，雖無搜索票，得逕行搜索其身體。本案件中，警方已事先盤查當事人之身分，該女子並非被告，更不是犯罪嫌疑人，更不符合此項規定。種種要件觀察起來，實屬警方濫權執法。

幸好，根據媒體報導，中山警分局督察組坦承警員攔車盤查「逾越比例原則」，已對在場的戴姓、陳姓警員及陳姓女警各記小過1支，也算還給民眾一個清白。

《法操》在此也提醒各位讀者，如果遇到警察疑似濫權執法時，可以馬上依照警察職權執行法第二十九條，當場陳述理由，表示異議，且員警須依法製作「異議紀錄」，並且交付於當事人。若因此致生損害，日後便可以此當作證據，提起訴願、行政訴訟，或依國家賠償法提出損害賠償，但切記，一定要在事情發生的「五年內」提出唷！