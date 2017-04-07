故事》被視為三大陋習之一的女子纏足，其實能促使陰陽調和？

一雙小腳數百年來所盛載的血與涙，是封建時代男性霸權現象的產物。所謂男性霸權現象，是由於纏足都是衝著滿足男性的病態審美觀，以及以男性為主導的社會觀念和規範而誕生的。

梁曉遴

纏足始於何時的眾說紛紜，不過一般認為其普及於兩宋，並盛行於明清。



我們知道，那一雙小腳數百年來所盛載的血與涙，是封建時代男性霸權現象的產物。所謂男性霸權現象，是由於纏足都是衝著滿足男性的病態審美觀，以及以男性為主導的社會觀念和規範而誕生的。

不過，亦有學者表示，纏足並非貫穿男性沙文主義的產物，而是能夠促使陰陽調和，鞏固社會觀念和家庭規範的深層文化 ：

纏足的最終考慮是（上流社會人的）陰陽的調和；它是氣化觀型文化傳統所兼為重視并且男女都會得到好處。而由此也可見，論者所詆諆的男性沙文主義作崇真不知是「從何而來」又「緣何而定」……沒有說出的另一半的道理是女性也因此一并受惠（並不只男性獨享快樂），而它的在中國傳統社會中「密事」計慮，也得給予肯定。從此纏足在歷史上所顯現相關權力欲求，就一樣要晉升到文化主體發動的層次…… （1）

文中的「好處」是什麼呢？女性究竟又如何從中「受惠」？纏足又是如何得到社會「肯定」？我們不如先看看男人是如何享受纏足。

歷代關於纏足的著作，較著名的有漢朝的《雜事秘辛》、宋朝張功甫的《梅品》，及清朝方絢以《梅品》為寫作範本的《香蓮品藻》。其中，《香蓮品藻》可謂纏足的百科全書。

當中比較有趣的，是取材自《梅品》、有如黃曆的宜稱二十六事、憎疾十四事、榮寵六事、屈辱十一事。其次，就品評方面，《香》又將纏足分為「五式」「三貴」「十八名」。所謂「五式」即五種類型；「三貴」為「肥」、「軟」、「秀」；而「十八名」即由「五式」再細分為 18 種類型。

另外，日本作者岡本隆三的《纏足史話》，就闡述了古時對「玩蓮」（即對性感覺的開發）的仔細分類。（2）書中表示，「玩蓮」分刺激聽覺 1 種、視覺 4 種、嗅覺 1 種和觸覺 46 種。前三種刺激跟性愛大同小異，不過觸覺卻再細分了用口 6 種、用手 28 種、用腳 4 種，甚至用肩也有兩種，五花百門，巨細無遺。當中關於用腳的，除了有比較熟悉的「食」（即類似人體宴，將食物置於腳趾然後男人用舌頭舔食），還有「玩」和「弄」（即足淫），可謂應有盡有，獨具匠心。

岡本隆三《纏足史話》

然而，除了「玩」和「弄」，上述各式各樣享受「天足」的方式，由於並不會觸及性器官上大量的感官神經，因此只能提升男性性慾，而不會刺激性器官，而使下視丘分泌神經遞質如多巴胺使人感到性快感，並帶來高潮。不過纏足者卻因纏足而使下體結構產生變化，從而當性交時，填補了纏足缺乏直接激活性快感和帶來高潮的不足。

相女「上看頭，下看腳」（3），在清朝之前，纏足都是財富、權勢、地位階級的象徵，是上流社會和風塵女子的玩意。由於上流社會用不著擔心勞動力，而且纏足者須要俾女服侍，非一般山村農婦或勞動婦女能夠負擔，例如古時客家人由於需要勞動力而不纏足。（4）

纏足女子 （攝影者：White, William Charles, 1873-1960）

傳統上認為，當纏足女子長大出嫁後，為保障婚姻，女性首要任務便是繁衍後代。不同於須經常勞動和使用腰力的女性，纏足女子在生育後下體肌肉自然變得鬆垮，加上由於纏足婦人無緣勞動和多被禁足，肌肉缺乏運動，下體鬆弛就更加不利後續的性生活。

然而，由於女子纏足後重心會置於踵部，需要用到腰力平衡重心；而腰力的持久使用，反而有助於下體肌肉收縮，加速回復原貌，因此交歡時便經常能為男性提供如與年輕處女性交的快感，女性亦因而受惠。

由此可見，纏足為男人帶來性快感的原因並非上述的花樣，而是在視女性為附屬品的男權社會之下，以各種刺激性慾的品足花式作為襯托，結合因纏足而使女性下體得到扭曲的改造所致。這比起坊間常說那種近乎柏拉圖式的高雅神交，即最能引起男子情慾的地方便是隱藏在鞋內的雙足的戀物辟說法，更能直接和完美地命中男人「要害」。亦因如此，學者認為纏足起到了促使雙方陰陽調和的重要作用。

同樣，即使是未婚女子，為了能夠好好站立行走，她們兩腿和盆骨肌肉經常出現繃緊情況。亦因如此，纏足女子的下體肌肉亦較為緊緻，因此能夠增進男性在性交時的快感。

後天生理結構改造了纏足女子，使雙方在性事方面「水乳交融」，因此纏足在中國傳統文化社會的房中術中得到肯定（5），事實果真如此嗎？

事實上，纏足是男權社會下象徵暴力（symbolic violence）的載體，當時社會在（誤）認可的纏足文化之下，纏足女性付出沉重代價以換取家庭和經濟保障，就是纏足女子在（誤）認可的暴力文化下的生存競爭。她們以身體作為經濟能力來釋出生命價值（6），將身體賣給不屬於自己的慾望，而當經濟能力耗盡，生命價值亦告完結。

對社會來說，沒有身體的經濟能力亦就是沒有生命價值，屆時社會亦不再在乎纏足女子的生死，纏足女性在男權社會裡，只是一群公認被剝削的商品。而這種古代社會秩序的基礎，實際上是建立在各種暴力和壓迫下而形成的不公交易，將病態社會價值觀下的被剝削者視為受虐式快感的受惠者，進而掩飾了這種交易的暴力與不公。

再者，有學者將這類扭曲的革命性改造，說成是女性受惠、造福兩性的這類論點，甚至是提升到「文化主體發動的層次」中的文化背景，以這種近乎引以為傲的語氣，來詮釋纏足文化的核心問題，實在令人感到詫異。最重要的是，將被剝削的纏足女子說成是社會制度下的得益者，實際上是認同了以摧殘女性身體作為經濟能力的經濟運作模式。

這種為纏足予以肯定的觀點，不僅是將過去隱藏的社會價值觀重現，且為其開脫，更是將其中所顯現的各種權力誤導為由文化主體發動的一種「文化昇華」的始作俑者。

（1） 周慶華：《語文符號學》（上海：東方出版中心，2011），頁18-19。

（2） 岡本隆三：《纏足史話》（北京：商務，2011），頁 100-9。

（3） 李漁（明）：《閒情偶寄》，〈手足〉。

（4） 姚老庚：〈歷史與空間：客家婦女為什麼不纏足〉（文滙報，2010）

（5） 同註2

（6） 馮偉才，〈如何書寫中國女性身體史 – 從纏足開始〉（香港：中文大學《二十一世紀雙月刊》，2006），頁125。

本文經授權轉載自故事 被視為三大陋習之一的女子纏足，其實能促使陰陽調和？

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