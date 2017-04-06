自由限時批》久違了，金小刀！

董森霖

歷任馬政府黨政要職、前國安會秘書長金溥聰，今天點名批判三位高等法院法官對「特權」持「中性」見解，判他二審敗訴，認為「混淆是非、誤導社會價值觀」云云。若是換在黨國時期，這是何其沈重的指控？！可見「特權」，是多麼害人的東西，擁有者泰半只願享受權力的光環，卻不願有人指指點點！

這件事的緣起，是前立委劉文雄2015年在電視節目上，質疑金溥聰出國時「直接坐車到機場裡面，享特權通關」，金溥聰不滿名譽受損提告求償；雖然劉文雄主張只是「開玩笑」，但一審還是被判賠新台幣40萬及登報道歉；而再上訴後高等法院認定，劉文雄表達內心疑惑，應受言論自由保障；且「特權」二字屬「中性」字眼，5日改判劉文雄勝訴，不必賠償，全案仍可上訴。

前國安會秘書長金溥聰，點名批判三位高等法院法官對「特權」持「中性」見解，判他二審敗訴，認為「混淆是非、誤導社會價值觀」。（資料照，記者項程鎮攝）

由此看來，司法改革顯然產生漣漪效應，擴大了「言論自由」的寬容度（使得現今紀念鄭南榕的犧牲奉獻，更具意義），將使「法院是國民黨開的」，成為歷史名詞（當然民進黨亦一樣不能插手）。況且，中外知名政治人物，皆知其退縮空間有限，遭受公評難免。

至於，金溥聰獨具的「特權」觀點：若法官認定耍特權屬「中性」字眼，卸任官員耍特權通關也屬「中性」行為；而評論現職的官員或民代過去或未來耍特權，也無任何可議之處。此類說法，恐社會亦會有不同見解。

簡言之，金溥聰認為自己是「卸任特任官」，並無「特權」，卻忘了當時馬英九並未卸任總統；而「馬金」是什麼關係，社會已有公評；此恐是法院的「實質影響力」案例使然。若馬金一起卸任，類此的情況，恐將難產生；若有，將是機場相關部門遭到質疑和批評。類此，充其量也不過是茶餘飯後的話題罷了。 所謂「特權」也者（privilege），係指在社會上享有比普通大眾更多權利的人。亦指由於社會制度不公所衍生的特殊階層，通常是指官僚、富人享有的特殊權利等等。像「馬金」的總統和祕書長角色，難道能脫離特殊權力的階層嗎？！只要一人在位，另一人卸任，難道政壇就認為他們已「分道揚鑣」嗎？！或視為「割袍斷義」嗎？！類如中低層的官僚，恐仍會不敢怠忽，唯恐捲土重來「秋後算帳」！？可見「實質影響力」是無遠弗屆的。

在BuzzFeed網站中，有則高中老師用簡單測驗告訴學生何謂特權的故事，頗發人深省。

首先，這位老師發給每位學生一張廢紙，並要求他們將紙揉成一團，然後他將回收桶擺在教室前方。 他說：「這個遊戲很簡單，你們每個人都代表著國家的人口，並且每個人都有一次機會可以變富有和進入上流社會。」若要擠進上流社會的方法，就是剛剛揉成一團的紙球丟進回收桶裡。不過，一定要坐在座位上。 坐在後面的同學馬上說：「這不公平！」他們看到前排的同學將紙球丟進桶子裡的機會更大。

接著，全班同學開始丟紙球，跟預期中的一樣，前排很多人成功投進，而後排只有少數幾位同學成功。這位老師說：「誰越接近回收桶就越容易投進，這就好比是特權。大家有沒有發現，唯一會抱怨公平性的人是坐在教室後方的人？」而「相較之下，坐在教室前面的人，很難意識到自己天生就擁有特權，因為他們只看得到自己到目標之間的距離。」

金溥聰，恐怕忘了自己曾是「坐在教室前面的人」！