伊朗與西亞世界》取得關鍵指令之後

主流觀點持續批判伊斯蘭國的邪惡，而人們也想知道伊斯蘭國什麼時候會被擊潰，但世人似乎從未反思自2003年以來攻打伊拉克、在世界各地干擾他國內政的美國什麼時候會被擊敗？人們指責伊斯蘭國進行恐怖行動的同時，美國的槍砲卻在一瞬間將伊拉克人的家園炸得灰飛湮滅，難道不也是最有破壞力的恐怖行動？當我們否認伊斯蘭國的存在時，為什麼又應該承認美國的存在？

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

2010年，麥特戴蒙（Matt Damon）主演的《關鍵指令》（Green Zone），是繼《諜對諜》（Syriana）之後，另外一部關注西亞議題的作品。本片將焦點放在2003年美國攻打伊拉克一事上，但不同於《諜對諜》情報與政治的風格，本片除了搭配動作、追逐、槍戰的高戲劇張力場面外，也帶有反思美國對伊拉克政策的意涵。

麥特戴蒙主演的《關鍵指令》，是暨《諜對諜》之後，另外一部關注西亞議題的作品。（圖：網路）

以拍紀錄片出身的導演保羅葛林葛瑞斯（Paul Greengrass），除了主流強片《神鬼認證》系列之外，多數作品是所謂的「小眾電影」，包括關於9－11事件的得獎之作《聯航93》也是出自他之手。在《關鍵指令》劇中有幾個重點人物：一是軍人羅伊米勒（Roy Miller），原本接受命令在伊拉克找尋大規模毀滅武器（Weapon of Mass Destruction, WMD），但這個任務執行過程中卻一再出現情報錯誤的問題，以致於他開始對既定的命令產生質疑。二是暱稱佛萊迪（Freddy）的伊拉克人，在1980年代的兩伊戰爭之中，他在戰場上失去一條腿，而那腿還留在伊朗。他希望海珊勢力能被徹底剷除，但身為平民卻無能為力。第三人則是記者戴恩（Lawrie Dayne），她早已察覺事情不太對勁，種種跡象顯示伊拉克並沒有大規模毀滅武器，所以她找上米勒，儘管兩方身份不同、可用的資源不同，卻都發現一樣的結果。

回顧歷史，美國與伊拉克曾有一段美好時光，在1980年代的兩伊戰爭之中，美國主要站在伊拉克這一方。1979年伊朗的美國人質事件中止了美伊（朗）的友好關係，也使得伊朗與伊拉克開戰後，當時的美國總統雷根（Donald Reagan）成為伊拉克背後最強而有力的支持者。兩伊戰爭結束後，海珊為了取得科威特的石油利益，以改善戰爭帶來的經濟衰蔽，旋即開啟對科威特戰爭。

八年兩伊戰爭兩國具體的傷殘人數難以統計，經濟損失更是難以估計。（ICRC.org）

其實科威特本應屬伊拉克之領土，但在英國干涉之下取得自治、獨立，這是英國為求在波斯灣地區保有獲取石油來源的之故，卻也成為日後伊拉克一再與科威特發生諸多政治與邊界糾紛的原因。但美國總統老布希（George H. Bush）卻在90年初期這場所謂的波斯灣戰爭（Gulf War）中，選擇站在科威特一方，原因無他，當然是為了維持石油利益，畢竟伊拉克掀起戰爭將損害美國在西亞的石油利益。這就是國際政治，沒有真誠、沒有是非對錯，更不可能濟弱扶傾，表態支持任何國家與否，只是為了追求自己國家利益穩固而已。

2003年，美國小布希（George W. Bush）政府一再對外宣傳伊拉克擁有大規模毀滅武器，並決定一舉攻打伊拉克，此舉只是在延續老布希的政策。至於說，要在伊拉克建立民主制度、解放當地人民云云，大家聽聽就好，不用太認真。

主流輿論總是大肆宣傳海珊如何殘暴地壓制人民，他的存在如何危害國際秩序，值得反思的是，海珊真的是十惡不赦的惡霸嗎？海珊政府掌權期間全然只有負面政策可以批判嗎？海珊政權治理之下的伊拉克人全都受苦受難嗎？所謂的「好」與「壞」只是主觀的評斷，就算能整理出1萬份反對海珊政府的調查問卷，也絕對可以找到1千萬份支持海珊政府的問卷。那麼，究竟伊拉克人喜不喜歡海珊，又該如何下定論呢？

2003年，小布希政府一再對外宣傳伊拉克擁有大規模毀滅武器，並決定一舉攻打伊拉克。（維基共享）

回到電影，《關鍵指令》一片無情地打臉了美國政策，其中一些對話相當重要，例如，伊拉克高官艾拉維（Al-Rawi）向米勒提到，「美國並不在意他們的情報正不正確，只是找藉口攻打伊拉克而已」，一語道破了美國政策的謊言，而且是美國向來對外發動戰爭使用的謊言。另外，擊斃艾拉維的是佛萊迪，他說，「美國人根本沒有資格決定伊拉克的命運」。這樣的劇情安排，肯定讓許多美國觀眾不爽快，畢竟在片中殺了「反派」的英雄竟然不是美國人，而是伊拉克小老百姓，讓多數美國觀眾更無法接受的是，片中最十惡不赦的「反派」竟然是自己的政府。

如此政治不正確的結果，使得《關鍵指令》一片最後在評價奇差、票房慘淡下黯然下片。

主流輿論總是大肆宣傳海珊如何殘暴地壓制人民，他的存在如何危害國際秩序，值得反思的是，海珊真的是十惡不赦的惡霸嗎？（Foreign Policy）

若拿《關鍵指令》與《凌晨密令》兩片相比，前者大概是一篇具思辨性質的學術論文，而後者則是一本大部頭教科書；前者針對特定事件來做討論，運用官方、非官方、實地考察等材料，一層一層進入問題的核心，而且結論還是個完全沒有答案的答案，但後者就完全沒有下過這樣的功夫，只呈現一廂情願的立場。把一切觀念全盤簡化的《凌晨密令》，單純地表現美國與奧薩瑪賓拉登一正一邪的對峙局勢，觀眾不必經過思考就可直接進入劇情，最後政治正確的結論是，正派的美國人絕對有能力消滅對他們造成威脅的反派。

《關鍵指令》中，艾拉維向米勒說道：「你們以為戰爭結束了嗎？錯，戰爭現在才要開始。」對白設計也許只是為了劇情張力，但卻意外地符合現今的事實。

美國雖然在2006年處死了海珊，但2014年以來躍上國際新聞版面的伊斯蘭國（Islamic State）內部卻有許多過去海珊政府成員，這說明了不是一場戰爭之後就能改變一切，有些面向確實改變了，但更多的人事物卻延續下來，以不同的面貌在世人面前呈現。

主流觀點持續批判伊斯蘭國的邪惡，而人們也想知道伊斯蘭國什麼時候會被擊潰，但世人似乎從未反思自2003年以來攻打伊拉克、在世界各地干擾他國內政的美國什麼時候會被擊敗？人們指責伊斯蘭國進行恐怖行動的同時，美國的槍砲卻在一瞬間將伊拉克人的家園炸得灰飛湮滅，難道不也是最有破壞力的恐怖行動？當我們否認伊斯蘭國的存在時，為什麼又應該承認美國的存在？

本文旨不在宣揚暴力，而是我們不能在批判一方暴力的同時，卻默許、認同、肯定對立方的暴力。而誰恐怖？誰該批判？都應該重新思考。