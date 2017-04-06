自由開講》對台連戰 對中連和

◎廖觀湖

報載考試院銓敘部大刀一揮，將卸任「副總統」連戰的月退俸縮減為十八萬，大快人心。回顧這位曾經極度可能成為中華民國總統的連戰，他背棄臺灣的事蹟令國人感到氣憤。二○○四年的總統大選，連戰以不到三萬票的差距，第二度敗在陳水扁總統的手上，然而這位曾與中華民國總統寶座擦身而過的人物，卻是遊走於臺灣民眾與中華人民共和國之間，找尋自我的存在價值與最高利益。

面對這位不顧台灣人民的卸任「副總統」，臺灣人民還要拿出鈔票「供養」他，其實月退俸十八萬似乎還是便宜他了。（記者簡榮豐攝）

二○○四年落選後，隔年（2005）連戰馬上迫不及待前往中華人民共和國進行他所謂的「中國國民黨和平之旅」，十年之後（2015）連戰更是不惜為中華人民共和國的專制政權背書，出席中華人民共和國的國慶閱兵典禮，而中華人民共和國的人民解放軍不就是專門對臺灣武嚇嗎？連戰卻到對岸看著別人怎麼威嚇「自己的」國人，實在令人感到無比的諷刺呀！而中華人民共和國對台灣的威脅，似乎也沒有因為他的「和平之旅」而有絲毫的縮減。

筆者實在想不到連戰對於台灣有何具體的貢獻，對中華人民共和國卻是笑臉以對，面對這位不顧臺灣人民的卸任「副總統」，臺灣人民還要拿出鈔票「供養」他，其實月退俸十八萬似乎還是便宜他了。

（文字工作者）

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