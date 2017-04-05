魔幻拉美》奇恰酒：噁心的美味

奇恰（chicha），一種經咀嚼而發酵的玉米酒，從中美洲到南美洲皆有如此噁心的美味，其歷史頗為悠久。起初，奇恰被視為有醫療功效；後來，成為宗教儀式中不可或缺的神聖飲品；今日，歷久不衰，是祕魯等地的普遍飲料。

陳小雀

古印加帝國有「太陽貞女」的編制，全國各地挑選出十至十五歲的美少女，送至首都庫斯科（Cuzco）接受各項禮儀訓練。其中有一批太陽貞女必需幽居在神廟內，平時從事烹飪、編織、釀酒等工作，一旦有節慶時則必須協助祭司舉行祭典。由太陽貞女所釀出的奇恰（chicha）除了在祭祀時使用之外，也於節慶中供貴族盡情享用。

「chicha」一字有多種解釋，係「發酵」之意，或意指「咀嚼」，也可能源自巴拿馬庫那（Kuna）族的語言，即「玉米」。換言之，奇恰為經咀嚼而發酵的玉米酒。奇恰的原料為剛收成的玉米，釀法十分獨特。首先，太陽貞女將一個大陶缸注滿水，放在太陽下讓水變熱，接著以口咀嚼玉米粒至糊狀，再將玉米糊吐在陶缸內，密封陶缸並置於陰涼處，存放數週，利用唾液發酵玉米糊，過濾後裝壺即成奇恰酒。奇恰的原料不限於玉米，花生、樹薯、甘藷、鳳梨等皆可以同樣方法釀酒。

古印加帝國有一批太陽貞女必需幽居在神廟內，平時從事烹飪、編織、釀酒等工作，由太陽貞女所釀出的奇恰除了在祭祀時使用之外，也於節慶中供貴族盡情享用。（maravillas-peruanas.blogspot.tw/）

從中美洲到南美洲皆有如此噁心的美味，其歷史頗為悠久。起初，奇恰被視為有醫療功效；後來，成為宗教儀式中不可或缺的神聖飲品。另外，從玉米酒亦衍生出玉米啤酒，爾後被命名為「發芽玉米奇恰」（chicha de jora）。

據傳，在印加國王圖帕克．尤潘基（Túpac Yupanqui，1441-1493）的時代，有一回因連日滂沱大雨，導致糧倉內的玉米泡水且發芽，管理糧倉的官員不想浪費這些泡水的發芽玉米，而有意分送各處煮成玉米糊，然而，計畫不成只好丟棄，一名路人因飢腸轆轆，吃了被丟棄的玉米芽而出現醉意，玉米啤酒意外由此誕生，酒精濃度約為1至3 度，成為貴族最愛的飲品。

太陽貞女將一個大陶缸注滿水，放在太陽下讓水變熱，接著以口咀嚼玉米粒至糊狀，再將玉米糊吐在陶缸內，密封陶缸並置於陰涼處，存放數週，利用唾液發酵玉米糊，過濾後裝壺即成奇恰酒。奇恰的原料不限於玉米，花生、樹薯、甘藷、鳳梨等皆可以同樣方法釀酒。（munchies-images.vice.com/）

每年四月，印加帝國會舉行白駱馬慶典。白駱馬象徵印加國王，因而有崇高地位。慶典中，白駱馬披上紅布、掛上各種黃金飾品，儼然祭司一般，大口咀嚼古柯葉，且大口喝奇恰，然後進入神廟裡，踢翻裡面一壺壺的奇恰，代表將奇恰奉獻給白駱馬。

在大地之母帕恰媽媽（Pachamama）的祭典中，祭司以恰奇、古柯葉、油膏、紅貝殼等為供品，祈求大地之母保佑作物豐收。同樣，在太陽神、或月神的慶典裡，也少不了奇恰這個神聖的供品。 西班牙遠征軍來到印加帝國之初，當時的印加將領阿塔瓦帕（Atahualpa，1500-1533），遞給西班牙神父瓦維德（Vicente de Valverde，1498-1541）一杯以黃金容器裝盛的奇恰，西班牙神父以為印加將領意圖毒殺他，而將奇恰扔掉。

事實上，根據印加文化，雙方展開談判之前必須飲用奇恰。西班牙征服者消滅印加帝國後，不喜歡奇恰的釀製方式，故視飲用奇恰為惡習並加以禁止。然而，奇恰並未因西班牙人的到來而消失，反而悄悄融入來自歐亞大陸的蘋果、葡萄、柑橘等水果，漸漸出現各種獨特配方，不僅口味更加豐富多元性，同時也發展出含酒精及不含酒精的奇恰。今日，墨西哥及其他中美國家仍有部分原住民保留飲用玉米酒的習慣，只是各地名稱不盡相同。至於安地斯山區，奇恰則為重要的傳統飲品，流行於委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多、玻利維亞、祕魯等國。如今，玉米酒已不再藉用唾液發酵，而是改用長時間熬煮玉米粉，篩去結塊後裝入陶壺內，靜放二至三天即成。

玉米酒已不再藉用唾液發酵，而是改用長時間熬煮玉米粉。（Revista InDependientes）

篩去結塊後裝入陶壺內，靜放二至三天即成。（fermentandoyaprendiendo.blogspot.tw/）

玉米啤酒（chicha de jora）是祕魯的特產，由黃玉米發芽後所釀製而成，因此，顏色呈現金黃色。玉米啤酒的口感偏酸，聞起來尚有些微的腐壞味道，鮮少出現於高價的餐廳內；不過，在各地的奇恰酒館（chichería）、或傳統市場、或偏鄉路邊，均有不同的家傳釀製偏方。由紫玉米、柑橘、肉桂、丁香及其他香料所熬成的「紫色奇恰」（chicha morada）則不含酒精，味道香甜，為祕魯相當普遍的飲料，甚至有酒廠將「紫色奇恰」商業化，以鋁罐包裝行銷市場。

從令人作噁的釀法到蘊藏民俗風味，奇恰寫下奇特的飲食扉頁。雖然奇恰不經過蒸餾，酒精濃度低，但仍得遵守「未成年請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒」。