自由開講》清明吃潤餅，英文是popiah（薄餅）

曾泰元

台灣有些家庭習慣在清明前後吃潤餅，這個習俗的來源，據說是以前清明掃墓時，田裡插完秧，農忙告一段落，一家人便趁著祭祖吃潤餅。

台灣有些家庭習慣在清明前後吃潤餅。（維基共享）

我是雲林虎尾人，小時候家裡總要在清明時分擇日圍桌，自製潤餅。一家大小人手一張皮薄Q彈的潤餅皮，桌上擺滿了豐富多樣的內餡，我們就在滿桌或葷或素的菜色中，挑選自己想吃的餡料，即興創作，最後撒上點花生粉和糖粉，再緊緊地捲起快要爆餡的潤餅，用雙手牢牢握住，張大嘴巴，一口一口地咬下。

大家或許有所不知，英文有個來自閩南語的詞彙popiah，漢字寫成「薄餅」，就是我們台灣人慣稱的「潤餅」。英語世界最大、最權威的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）有收，簡單把它定義為a spring roll（一種春捲），說是星馬的菜餚。

星馬的菜餚？我們在台灣肯定滿腹狐疑。這跟星馬的淵源，事實上與當地來自閩南的華人移民有關，不過OED並沒有深究下去。根據OED所提供的資料，popiah於1986年首度見諸英文的文獻（當時拼作popia），出現在舉足輕重的美國《紐約時報》（The New York Times）：

I was hooked by the very first menu, one for the Chinese New Year, consisting of red-cooked chicken wings, spicy Sichuan cucumbers and a type of spring roll called Amoy popia. 我一下就被第一份菜單所吸引，那是份春節的菜單，上面有紅燒雞翅，川辣黃瓜，還有一種叫做廈門薄餅的春捲。（筆者譯）

如今社會變遷，台灣人在家包潤餅的習俗已逐漸遠去，令人感歎。反而是台灣各地夜市總會有那麼一攤，堅守賣潤餅的本分，成為夜市小吃多元特色的重要一員。而這潤餅的英文，就是依閩南語「薄餅」音譯的popiah。

（作者為前為東吳大學英文系副教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com