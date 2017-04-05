民俗亂彈》節日文化都是複合傳承：你會分辨清明、寒食與上巳嗎？

自古以來清明節就是同一個模樣嗎？臺灣人在清明節掃墓踏青、祭祖、食潤餅、食鼠蹊粿等，似乎已是稀鬆平常的重要節日習俗，但這些禮俗在古代社會皆非源自同一個節日系統，大抵還可以分做清明、寒食、上巳等三個不同節日文化。

溫宗翰

臺灣人在清明節掃墓踏青、祭祖、食潤餅、食鼠蹊粿等，似乎已是稀鬆平常的重要節日習俗，但這些禮俗在古代社會皆非源自同一個節日系統，大抵還可以分做清明、寒食、上巳等三個不同節日文化。只是，由於這幾個時間節點相近，歷經不同時期社會脈絡發展變遷，節日文化會有逐漸融合的趨勢，再加上官方政策的主導，遂形成今日風俗面貌。

清明節前培墓、壓紙仍是當前重要的清明習俗（黃偉強攝）

古代社會對環境變化的觀察相較今日單純，卻相當精準有趣，透過太陽位置，得以分辨不同季節環境變化的時序，最早是發現二分二至（春分、秋分、夏至、冬至）再延伸到四立（立春、立夏、立秋、立冬），後續日漸形成整個二十四節氣系統。清明原是二十四節氣之一，指的是太陽到達大約黃經15°的位置，可以春分後15天來計算，曆法紀錄約在陽曆4月4日至6日不等。古籍《歲時百問》提及：「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明。」也就是說，清明本是一個萬物生長的時間點，並不具有複雜節日儀式。

今日我們在中南部常見的吃潤餅習俗，反而與寒食節的冷食觀比較貼近，民間故事將寒食冷食的儀式，與割股奉君且功不言祿的介之推傳說疊合，敘述著晉文公重耳與介之推之間的君臣情感。相傳，介之推歸隱綿山後，晉文公親訪求見卻始終躲避，於是晉文公下令焚山，想要逼介之推復出，誰知最後他抱樹焚死，於是晉文公下令往後此時不得起火，一律冷食。

延伸閱讀：春遊、春花與春餅：清明踏百草的民俗底蘊

傳說雖然解釋了儀式，卻不見得是節日文化的起源，畢竟傳說誕生的背後，有各種社會背景，比如具有政治意識與政治目的進行傳說編寫，或是把謠言、文學作品擴大傳播等，都有可能形成傳說。傳說往往立基於事實，卻不見得真實。從寒食節的本質與儀式來看，恰恰與冬至相映相成，是見證著人類與自然環境互動的儀式，時序上指冬至後第105天，恰恰是冬至與夏至間的一個關鍵節點，古代以此時作為年度「取新火」的季節，由於信仰觀認為新舊火不能相交見，所以在取得新火以前，一律禁火。寒食節是相對清明而言，有更多貼近今日清明節俗的日子，綜合著祈火、祭祀等特徵，也比清明更早有掃墓的概念，由於時序上正是春季，人們在此時便延伸出許多戶外休閒娛樂，比如盪鞦韆、放風箏、踢毽子、出外踏青等等，具有除祟祈福的象徵意義。

上巳節原無定時定日，最早是指農曆三月朔，隨日月變化，沒有固定，在漢帝國強勢文化統合以後，才確認這個節點，並逐漸固定在農曆三月三。上巳主要是春季祓禊祈福儀式展開的日子，尤其古代會於此時進行水邊儀式。一方面，許多地方此時為旱期，雨水不興，便誕生祈雨儀式，二方面此時為農耕期，儀式便多與春季乞求耕作順利有關，三則利用春季生殖欲求旺盛，來祈孕以傳延子孫。與寒食相近的是，上巳多元豐富的節日文化內涵，也有趁此時間點春遊嬉戲佐以儀式祈禱的特質。在臺灣，部分地區都還保持有於上巳節集體嬉戲的習俗，比如嘉義市下路頭（今稱光路里）早期便有每逢閏年在農曆3月6日前，辦理盪鞦韆的習俗，雖然是閏年時才與當地玄天上帝廟遶境、祭典結合辦理，但此時節不僅時間秩序相近，且全庄人齊聚透過盪鞦韆作為掃除地方不祥邪祟的民俗觀，與上巳文化不謀而合。

下路頭玄天上帝廟盪鞦韆（溫宗翰攝）

顯而易見，前述三種節日時間點前後相距不遠，寒食與上巳又有相近的儀式內涵，彼此間要相互疊合非常容易。作為春季儀式，這三種節日系統彼此有相輔相成之處，所以在唐帝國時期開始，寒食與清明逐漸趨同化，甚至在宋以後，彼此幾乎就是融為同一節日。不過，民間社會的慣習傳承，倒也不是全都依照固定曆法或制度性節日觀點來行事，雖然官方制度總是習慣因循一套曆法觀點，控制國家共有的時間價值觀，民間社會自然得因循這套制度，但度節概念，往往是相當開放且複雜的，正因如此，才會誕生臺灣豐富的節日文化特質。

[3]

比如臺灣各族群的掃墓時間，彼此有所不同，客家人或南部人經常有在過年後（或元宵後），就開始進行掃墓的習慣，慎重其事者會先在過年「探墓厝」，進行環境整理與簡易祭祀，到了清明節前後再作一次「培墓」、「壓紙」；又早期的漳州人習慣於農曆三月三「培墓」，或有人根本從來不在清明前夕祭祀，顯見彼此對節日記日的概念各有傳承，但這些都會隨著時代而消逝或整合，隨著移民落地生根而變化。除此之外，臺灣春季盛行各類型進香、遶境活動，許多地方甚至都會與掃墓祭祖結合，必須要在清明前完成進香，接著再向祖先祭祀、培墓，象徵著天地人三者的和諧互動。甚至，在不少地方儀式與傳說中，媽祖作為春季祭儀的神聖象徵，發揮了祈雨、勸農、抓水路、除蟲害、保農作等功能，圓滿了地方社會宇宙觀，不僅在時序上相近，也符合寒食、上巳的節日功能，產生一種內在性連結，雖然不屬於清明或相關節俗，卻有它在春季祭儀中的相近性；這其實也是一種節日生活多元發展結合的表現，畢竟節日並無固定模組或傳承樣板，它要如何發展變遷，永遠都在生活中進行。

大甲媽祖又有雨水媽之稱，所到之處會帶來甘霖，有助作物生長，因此受到大眾喜愛。（劉家豪攝）

節日文化原本就隨著社會變遷更迭，也因應著時空環境特殊性，向來都是複合式傳承，在冗長歲月中，節日觀念會層層疊加，也會簡化損失，甚至跳躍突變。今日臺灣社會對清明的觀念，只是某種時間累加的結果，當然也是政治制度影響節日固定化的價值觀，使我們對這個節日的想像趨於單薄。然則，從古至今，不同地方無論是清明、寒食或上巳的節日文化，都不是只有慎終追遠這麼簡單，還有利用此時節外出踏青，在掃墓過程中祈求生命順遂、追求作物豐收等，具有年度最豐富的春季儀式意義。

延伸閱讀：戰後大甲媽祖進香的路線與時間變化

不過，時代不斷推移，尤其臺灣現代思維對民俗文化總是疏離，即使清明只有掃墓的慎重感，也已日漸淡薄，甚至都還有人推出網路掃墓、代客祭祖服務。其實利用掃墓，不僅一起為祖先壓紙蓋房，全家族在墓前焚燒香金祭祀，一邊剝鴨蛋殼、吃土豆，一邊閒話家常，不僅傳承掃墓儀式細節，更可藉此聊一聊祖先過去的繁華或沈寂，在相關文化習俗穿針引線下，聯繫親友情感，共同理解家族故事，甚至四處走訪老友，延續傳統又創造現代清明節，何樂而不為？

本文經授權轉載自民俗亂彈 節日文化都是複合傳承：你會分辨清明、寒食與上巳嗎？