自由開講》翁啟惠與台灣生技發展

梁耕三

台灣經濟發展在1990年代末期已呈現瓶頸，積極促成產業創新早是社會共識。在此時潮之下，中研院李遠哲院長早在1997年成立技轉辦公室，希望鼓勵基礎科學研究人員，對產業創新有所貢獻，也讓中研院走出學術象牙塔。2000年人類基因圖譜解碼完成草圖，中研院策略上著眼生醫科技的未來，籌設基因體研究中心。當時任職美國Scripps的翁先生在新藥開發已經很有名氣，他在2003年被李院長請回台灣擔任中心第一任主任，翁先生到任後，便積極落實中心的研究方向，並親自帶領一支四、五十人的研究團隊，培育人才，使基因體中心可以做為開發新藥的育成中心。

當時任職美國Scripps的翁先生在新藥開發已經很有名氣，他在2003年被李院長請回台灣擔任中心第一任主任，翁先生到任後，便積極落實中心的研究方向，。（資料照，記者王敏為攝）

2006年翁先生接任中研院院長之後，更克服層層困難，在毗鄰院區的202兵工廠，建立生態、研發兼具的南港國家生技研究園區，做為基礎研究與尖端藥物研發的基地，他夢想將這園區推到世界上新藥開發的搖籃之一，便是中研院走出學術象牙塔，貢獻台灣最好的契機。這股經過一、二十年建立的創新動力，現在卻受困於浩鼎案，此動力可能就此逐漸流失。

台灣學術界隨著科技也在1970年代開始快速發展，迎頭趕上歐美。早期留學生的回流做了很大的貢獻，許多學術領域的領頭羊回來接研究單位的主管。然而學術研究成果要成為商業產品，進而帶動新的產業發展，必需藉由取得專利再技轉，此談何容易。翁先生是中研院第一位有研究發明技轉實績的院長，翁先生因他的醣化學專長可以有癌症藥物的專利，因有突破性的應用而讓中研院、發明人及國家賺了錢，今天此研究模式不也是科技部正要積極推動的嗎?台灣的產業要轉型到創新，不能把創新研究與賺錢畫上等號，倒果為因。，現在檢調對翁院長的貪污指控，不只對他個人的清白，也對中研院的信譽大大損傷。

翁先生為什麼選擇放棄在美國Scripps優渥的千萬美元講座，而回台灣中研院服務，這不是許多早期留學生鮭魚返鄉的最好寫照嗎?今天的南港國家生技研究園區已經失去一位領頭羊，翁先生當時的重要副手也都已經換了位置，政府如何正視浩鼎案，讓生技界重拾信心，便是台灣之幸。

（作者為前國家同步輻射研究中心主任）

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