藍色電影夢》她其實沒有那麼壞：賣老

一部倚老賣老的老人電影，要讓人看得津津有味，首先就要有活力，然後還要有噱頭，《她其實沒有那麼壞》讓人看到了「壞」，卻壞得不夠徹底，可惜了。

藍祖蔚

金像獎影后Shirley MacLaine渾身上下都是戲，這是電影史早就背書的不爭事實，問題在於她已經81歲了，有什麼劇本適合她？又有什麼戲肉可以吸引觀眾？《她其實沒有那麼壞（The Last Word）》的劇本方向及細節安排所包藏的商業計算，都有參考價值。

首先，中文片名值得一提。面對《The Last Word》這款英文片名，若採直譯，不論是《遺言》或《遺書》，有信有達，也非不雅，81歲的老婦人Harriet確實去日無多，卻給人暮氣沉沈的肅穆感，共鳴有限。

英文片名敢用《The Last Word》，當然是對位龜毛難纏的老先覺，很有信心，認為Harriet人近黃昏的智慧語絲，乍聽或許刺耳，其實還頗有正面能量，還能創造溫情喜劇的熱度。但若參考劇情譯成《我的訃聞》或者《我的叮嚀》，其實也好不到哪兒去，譯成《她其實沒有那麼壞》，直指這位「鬼見愁」老婆婆，卻立刻就有了畫龍點睛的趣味了。

是的，老年人生或許反應慢了，行動遲緩了，然而，老了未必就乏味，以老婆婆做主角的電影絕對不能無趣，Harriet的「壞」或者「難搞」，就是可以琢磨使力的地方。電影讓Harriet先像刺蝟一般，從昏倒送醫到就診，她的刀子口從來沒停過，嗡嗡嗡的帶刺飛行，就算有點老套，卻也直接點明了她的針刺天性。

有趣的是，這種以自我為中心，不鳥他人的怪老頭，卻因為讀到了故舊老友的訃聞，認為言過其實，欺世盜名，於是怒從心生，找上訃聞作家，別人是預立遺囑，她則是預立訃聞，就怕別人寫得不痛不癢，或者曲解誤解，她很難嚥下這口氣。

陸遊說：「死後原知萬事空。」人生大限一到，不想空，也由不得你，但正因為還活著，所以什麼都放不開，依舊計較名利與得失，一點不肯歇息，Harriet像打陀螺一樣的桀驁性情，正是垂暮之年還能大作水波的動能基因。

Harriet在乎自己的訃聞，就說明了她雖然離群索居，依舊掛念紅塵是非，只是死鴨子嘴硬，男人可以大張旗鼓，開列未完心願的清單，然後《一路玩到掛》，就算《她其實沒有那麼壞》其實不想複製老男人的遊樂版本，但是本質上卻也所差無幾，就是想走得清爽，讓此生了無遺憾：不管是愛情、親情或者事業，最重要的是她還有的一點夢想。

電影把Harriet的夢，託付給黑膠唱片。黑膠從1920年代一路紅到1970年代，獨享風騷半世紀，然後CD起來了，然後又被MP3等數位音樂取代了，偏偏，黑膠在21世紀的第二個十年鹹魚翻身，從老古板變成了老骨董，古韻結合品味，儼然成了流行新貴，所以家有滿櫃黑膠的Harriet，就這樣站上風潮前沿，毛遂自薦到電台當DJ，一方面是圓了夢，另一方面則是對言不及義，甚至音樂播排品味都不及格的年輕世代炫耀什麼叫做「典型在宿昔」。

這場戲確實熱鬧，聽到Harriet為史上最被「低估」的樂團「The Kinks」 大聲疾呼請命的時候，導演Mark Pellington卻像蜻蜓點水一般，輕輕就讓Harriet的音樂品味給溜走了，確實「The Kinks」唱紅的「Waterloo Sunset」非常動聽，但是歌詞中所唱的，不論是「Dirty old river, must you keep rolling 這條老黑河持續流動 Flowing into the night流向深夜」

或者「But I don't need no friends 但我不需要朋友

As long as I gaze on Waterloo sunset 只要得見滑鐵廬日落

I am in paradise 我就在天堂。」

其實都有著夫子自道的夕陽樂趣，Mark Pellington沒在音樂上做文章，確實非常可惜，尤其是最後母女終於要相見時，Harriet還得要求唱片公司老闆替她燒一張音樂精選CD，好沿路播放時，觀眾頓時明白全片的黑膠情懷，其實只是個噱頭，一如Harriet如願當上了晨間DJ時，她真正在意的並不是要讓大家聽見多不俗的音樂編排，反而急著要在「Have a nice day」的俗套應酬話上大發議論，她不是沒見地，只是因此又回到婆婆媽媽成天就愛碎碎唸的老框架裡了。

老太太Harriet的這輩子只能用眾叛親離來形容，但因為她想留下幾句「好話」，最後努力去做的人間修行，讓原本不耐煩的Amanda Seyfried開始對她改觀，小黑女生AnnJewel Lee Dixon更成了她「政治選擇」的保單，，就像她想要搶救報紙，但是除了捐錢，看不到任何絕地重生的火花與創意，這些既保守又保險的劇情安排，都讓《她其實沒有那麼壞》的劇情少了Harriet的本色，反而走向了大妥協、大和解的完美句點。

最後的糖漿或許可口，卻盡是人工甘味，很難嚼出餘韻了。