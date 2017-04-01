民俗亂彈》春遊、春花與春餅：清明踏百草的民俗底蘊

在歷史上，清明節是什麼時候開始才被歸納為國定假日，它在廿四節氣中代表什麼涵義？而潤餅及草仔粿跟清明節又是如何碰撞在一起的？！染蛋民俗聽過嗎？更多的民俗大小事，讓我們一探究竟！

楊玉君

清明節與掃墓，在現代人的觀念中似乎早已合而為一。不過，掃墓在清明的發展史上，算是相當晚出的節日內容。直到宋代為止，清明只是個鄰近寒食節（在清明的前一、兩天）的一個節氣，相關文獻只有記載與農事相關的時令行事。而祭墓，原本是寒食的習俗。寒食這個起源於山西綿山的節日，原本最主要的習俗是以當天不生火炊爨，冷食以紀念介之推焚骸。但寒食後來被掃墓的民俗所取代，在唐代成了國定的掃墓假日，甚至官方規定寒食到清明前後連休四到七天（這應該就是後來中小學「春假」的始祖了）。連休的節期使得清明與寒食之間界限逐漸模糊，最終，融合了寒食掃墓及上巳春遊祓禊的清明，其節氣的身份逐漸淡化，竟至取代了前二者，成為了個歷久不衰的重要節日。而且，在慎終追遠的道德價值包裝下，被賦與了濃厚的倫理色彩。

清明掃墓祭祖。（資料照，記者吳正庭攝）

然而，掃墓的人文倫理層面畢竟是唐代以後才附加上來的。清明最初的時令意義仍是廿四節氣中的一個節氣，有它既存的物候生態等自然面向。它是立春後的第五個節氣，距離寒冬已有一段時間，天氣逐漸晴和溫暖，萬物復甦，處處生機。在春暖花開的天地間，即使是掃墓、緬懷逝者等習俗，都不能不受到這蓬勃生命意識的影響。因此，在清明的民俗中，就呈現出生死並陳的明顯對比。

就掃墓這件事而言，墳塚多在聚落邊緣或遠離聚落，於是上墳祭掃這段說近不近說遠不遠的路程，往往就是一天的徒步行程。試想此時春光明媚，家人一同出門掃墓，暫時脫離了日常工作的節奏。若是先人已故去多年，掃墓的這趟探訪亡者的路程，哀悽之感已漸淡薄，沿路充盈於耳目的卻是春花盛放、百鳥齊鳴的春日勃勃生機，出城掃墓很自然就成了心情輕鬆的踏青賞花之旅。更兼掃墓必備各種飲食供品，輕易的造就了現成的野餐機會，這種祭墓順帶野餐的行程在唐代時就已相當普遍。

唐玄宗開元20年（公元732年）時的一道勅令指出：「寒食上墓…于塋南門外奠祭，撤饌訖，泣辭。食餘于他所，不得作樂。」

從「食餘於他所，不得作樂」的禁令反推，可知當時盛行的是祭墓之餘，就在墓前飲饌作樂。這行徑顯然毫無緬懷先人的悲戚，使得衛道人士十分不滿，因而朝廷規定祭畢撤下供品後，要揮淚辭別祖先，再另覓他處野餐。

掃墓時用的供品，自然是事先準備，祭畢的野餐即冷食不再生火加熱，這和寒食的精神不謀而合。以臺灣的清明節日飲食為例，常見的潤餅、草仔粿不但都可以冷食，同時也充份運用了當季的各種花草菜蔬。

潤餅，是清明用來祭祖的祭品，內裹的饀料，含有春季當令的韮、蒜、蔥及其他當地的菜蔬。這與中國北方立春吃春餅的精神相同，都是「春到人間一捲之」的時令飲食。

臺灣的清明節日飲食常見為潤餅，餡料充份運用了當季的各種花草菜蔬。

潤餅皮製作。

而俗稱草仔粿的食品，粿皮則通常以植物的汁液或花葉揉進粉團後製作。陰曆三月鼠麴草開黃色小花，正是臺灣閩南族群製作清明祭祖用的鼠麴粿的材料。這樣的食品製作方式也有千年以上的歷史。

鼠麴草（圖：楊挺奇）

曬乾的鼠麴草。

鼠麴粿（圖：蔡武晃）

飲食攝取當季盛產的食用植物本就是時令養生的主要原則，在春季這養生原則特別的明顯。中國西南許多少數民族則有在三月三時，採集不同植物染糯米飯野餐的風俗。人們三三兩兩結伴至郊外，互贈染成春天繽紛色彩的五色飯來野餐，青年男女也趁機對歌，進行求偶的社交活動。這類活動的民俗思惟在於藉著攝取春天當季菜蔬，也將春天的生命納入體內，加強了自身的生命力，藉用當代辭彙來形容，也就是一種「生機飲食」的概念。所以節日飲食常見的說法都是：吃了時令蔬果或節日特色飲食，就會無災無病，身體健壯。

植物的運用、青年男女求偶社交，一方面係屬遠古的上巳節日習俗的殘餘，另一方面，則是春季節日民俗的共同特徵。上巳的「祓禊（ㄈㄨˊㄒㄧˋ）」是在陰曆三月初三，到水濱以長流水輔以驅邪植物進行的驅邪儀式。連橫《臺灣通史》曾提到清明掃墓後，婦孺會在頭髮上簪榕枝以祓除不祥，也是上巳以驅邪植物祓災的餘緖。祓禊的目的雖是驅邪除災，但在春光明媚之時集體到水濱祓禊，就如同上述的出城掃墓一樣，在自然條件的催化下，形成了附屬於儀式的春日嬉遊風俗。《詩經》〈溱洧〉：「惟士與女，方秉蕳兮」記錄的就是這樣的場合。而王羲之著名的〈蘭亭集序〉，其中「流觴曲水」、「天朗氣清，惠風和暢」、「遊目騁懷」、「極視聽之餘」等詞句，也都明白的顯示了在暮春祓禊的嚴肅目的外附加的嬉遊成份。春天，本就是求偶的季節，嬉遊幾乎一定會伴隨發展出青年男女社交的功能，像是唐代崔護「人面桃花相映紅」的故事，不妨視之為清明踏青求偶民俗的佐證。

春天的踏青郊遊，不只是休閒，也是順應時令的養生。根據中醫理論，春天萬物復甦，人體的陽氣能量也豐沛，此時應注意飲食運動的搭配，以保體內陽氣暢旺不絕。這些都是在節日人文倫理的詮釋之下，被長期掩蓋、但仍蘊藏於基底的自然層面。

藉著清明踏青，人與自然的關係獲得加強。即使不是使用驅邪植物在水濱祓禊，春郊踏青也會接觸到各種植物。踏青又名「踏百草」，貌似純然賞春休閒的活動，同時也是個生態教育的好時機，長輩藉著指認植物教給晚輩植物的名稱及功能，傳承民俗植物知識。而自「踏百草」又衍生出的「鬥百草」，更是一種植物辨識的競賽。競賽的方法就是各自採集不同植物，以能辨識採集的種類較多、較珍奇者或是較堅韌為勝。在遊戲的潛移默化中，達到生態教育的目的。

圖／陳佳蕙

春遊踏青所採集的植物，可以入藥或是入菜，或是作為節日飲食的天然染料。南北朝時的節日文獻《荊楚歲時記》記載：「古之豪家，食稱畫卵。今代猶染藍茜雜色，仍相雕鏤，遞相餉遺，或置盤俎。」直至唐宋，仍有記錄顯示寒食染蛋、雕蛋的風俗依然流行。染蛋、雕蛋，很容易讓人聯想起西方節日復活節的染蛋裝飾。東西方許多不同的文化都有相似的春季染蛋民俗，倒未必是互相影響，而可能又是春季民俗類同的思惟。基督教以春分後的第一次滿月後的第一個星期天為復活節的日期，名義上雖是慶祝耶穌復活，實質上卻是源自民間信仰中的春分習俗。在春季紀念復活與慶祝新生，還有什麼比蛋更適合用來作為春天生機的象徵呢？就連染蛋的顏色也與生命象徵有關。《荊楚歲時記》裡稱染蛋為「藍茜雜色」，即藍草染出的青藍及茜草染出的紅色。青色正是大地回春的顏色。紅色，則有基督教徒認為象徵的是基督寶血。即使不考慮宗教的寓義，血液是紅色，血液代表生命，紅色也是生命的顏色。染蛋自然也是春季「生機飲食」的一種形式。

植物染復活節彩蛋（圖：王貞文）

今年清明，除了追憶先人，請記得還有寓義豐富的踏百草。當你將春遊當成親近自然的儀式，莫忘將春草攝入眼眸、春菜納入臟腑、春花裝點鬢髮。

本文經授權轉載自民俗亂彈X獨立評論＠天下 春遊、春花與春餅：清明踏百草的民俗底蘊