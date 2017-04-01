自由限時批》北京挨了一記外交悶棍！

辛文

台灣輿論常批政府作「凱子外交」，固值得檢討， 但現在總算硬起來了，透過第三地提告， 就能把斷交國的借貸部分追回來，此對「見利忘義」， 與中華人民共和國建交的國家，是一記當頭棒喝！ 而對北京的外交亦不啻是一記悶棍！

據今天外電報導， 中華民國國營的輸出入銀行在美國控告幾內亞比索、 中非共和國與剛果民主共和國，積欠貸款加利息共2.61億美元， 其中的兩件官司勝訴，積欠2.12億美元（約新台幣64億元， 另對幾內亞比索求償的案件尚待審理），須予歸還。 讓友邦知道對台灣不重道義，轉與中華人民共和國建交， 是要付出代價的！因為北京只會把他們當作外交「統戰工具」利用， 以打壓台灣，至於不論是否願幫忙代償，都十分頭疼，此也無異是「 咎由自取」！

台灣輿論常批政府作「凱子外交」，固值得檢討，但現在總算硬起來了，透過第三地提告，就能把斷交國的借貸部分追回來，此對「見利忘義」，與中華人民共和國建交的國家，是一記當頭棒喝！（資料照，記者簡榮豐攝）

外電報導更指出，美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）專家曼寧（Robert Manning）表示：「台灣要求變心的國家還錢， 並不令人意外。」

若以此類推，光是1990年代至今，台灣曾協建和借貸非洲的8個 友邦國家（其中塞爾加爾、中非共和國、尼日、查德、 聖多美普林西比、聖露西亞等還曾多次同台灣「斷交」和「復交」。 現僅剩兩個，布吉納法索和史瓦濟蘭）， 合計經援和借貸高達數百億美金以上，相當可觀。

依據法院的文件顯示，所有求償案都可追溯到1990年代初期。 像北京十多年來不斷用「金錢外交」攻勢， 將台灣在非洲的友邦不斷「收買」，以打壓台灣國際空間， 習大大更在去年宣布提供600億美元的融資（亦是一種借貨）， 協助非洲國家基礎建設、經濟發展，甚至常備軍隊的建設。 使得中華人民共和國近年來在非洲的積極拓展經濟版圖， 藉此培植政治影響力的策略的野心，已引起國際社會的高度關注（ 美俄亦然）。

再者，這些被中華人民共和國以金錢「收買」台灣的非洲盟邦， 如今則將吃到苦頭，因為這些曾向台灣貸款的非洲國家， 依照美方的判決是須連本帶利歸還的。 主要是中華民國國營的輸出入銀行係隸屬財政部的單位， 包括貸款給友邦，通常是由這家銀行代表我國與對方國家銀行簽約； 而中國輸出入銀行在紐約設有辦事處，適用紐約州法律保障。 若索討遭對方置之不理，最後就由紐約法院判決， 一旦發生賴帳情況，就會產生對方國家的國際信用問題， 將會失去信用，得不到國際金融援助，後果堪虞。所以其他與我「 斷交」的6國昔日盟邦，現在正面臨被討債的命運，當是「 悔不當初」了！

復次，北京經常以挖台灣邦交國為能事，而得意洋洋， 殊不知適得其反！因為目前建交國係以「中華民國」名號為主， 儘管在聯合國中不被承認；但「台灣」卻已響澈國際68年！ 所以縱使沒有「中華民國」，但「台灣」卻是擁有「地球村」的「 友邦」（免簽證國家地區高達119個），未來代替「中華民國」 重新建立國際外交關係，將是水到渠成！

是以，討債的意義深遠，能說老共沒挨這記悶棍嗎？！