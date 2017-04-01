自由限時批》北京挨了一記外交悶棍！

辛文
台灣輿論常批政府作「凱子外交」，固值得檢討，但現在總算硬起來了，透過第三地提告，就能把斷交國的借貸部分追回來，此對「見利忘義」，與中華人民共和國建交的國家，是一記當頭棒喝！而對北京的外交亦不啻是一記悶棍！
據今天外電報導，中華民國國營的輸出入銀行在美國控告幾內亞比索、中非共和國與剛果民主共和國，積欠貸款加利息共2.61億美元，其中的兩件官司勝訴，積欠2.12億美元（約新台幣64億元，另對幾內亞比索求償的案件尚待審理），須予歸還。讓友邦知道對台灣不重道義，轉與中華人民共和國建交，是要付出代價的！因為北京只會把他們當作外交「統戰工具」利用，以打壓台灣，至於不論是否願幫忙代償，都十分頭疼，此也無異是「咎由自取」！
台灣輿論常批政府作「凱子外交」，固值得檢討，但現在總算硬起來了，透過第三地提告，就能把斷交國的借貸部分追回來，此對「見利忘義」，與中華人民共和國建交的國家，是一記當頭棒喝！（資料照，記者簡榮豐攝）
外電報導更指出，美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）專家曼寧（Robert Manning）表示：「台灣要求變心的國家還錢，並不令人意外。」
若以此類推，光是1990年代至今，台灣曾協建和借貸非洲的8個友邦國家（其中塞爾加爾、中非共和國、尼日、查德、聖多美普林西比、聖露西亞等還曾多次同台灣「斷交」和「復交」。現僅剩兩個，布吉納法索和史瓦濟蘭），合計經援和借貸高達數百億美金以上，相當可觀。
依據法院的文件顯示，所有求償案都可追溯到1990年代初期。像北京十多年來不斷用「金錢外交」攻勢，將台灣在非洲的友邦不斷「收買」，以打壓台灣國際空間，習大大更在去年宣布提供600億美元的融資（亦是一種借貨），協助非洲國家基礎建設、經濟發展，甚至常備軍隊的建設。使得中華人民共和國近年來在非洲的積極拓展經濟版圖，藉此培植政治影響力的策略的野心，已引起國際社會的高度關注（美俄亦然）。
再者，這些被中華人民共和國以金錢「收買」台灣的非洲盟邦，如今則將吃到苦頭，因為這些曾向台灣貸款的非洲國家，依照美方的判決是須連本帶利歸還的。主要是中華民國國營的輸出入銀行係隸屬財政部的單位，包括貸款給友邦，通常是由這家銀行代表我國與對方國家銀行簽約；而中國輸出入銀行在紐約設有辦事處，適用紐約州法律保障。若索討遭對方置之不理，最後就由紐約法院判決，一旦發生賴帳情況，就會產生對方國家的國際信用問題，將會失去信用，得不到國際金融援助，後果堪虞。所以其他與我「斷交」的6國昔日盟邦，現在正面臨被討債的命運，當是「悔不當初」了！
復次，北京經常以挖台灣邦交國為能事，而得意洋洋，殊不知適得其反！因為目前建交國係以「中華民國」名號為主，儘管在聯合國中不被承認；但「台灣」卻已響澈國際68年！所以縱使沒有「中華民國」，但「台灣」卻是擁有「地球村」的「友邦」（免簽證國家地區高達119個），未來代替「中華民國」重新建立國際外交關係，將是水到渠成！
是以，討債的意義深遠，能說老共沒挨這記悶棍嗎？！