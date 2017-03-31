民俗亂彈》彰化搶轎古今談（一）│大甲媽會興是彰化人炒起來的！
鍾秀雋
每年大甲媽祖遶境進香，媒體最喜歡聚集在彰化市民生地下道口，等待著媽祖鑾轎一出地下道的「大亂鬥」畫面。隨著大甲媽名氣遠播，彰化搶轎幾乎已經成為眾所皆知的「景點」，聊到大甲媽似乎就不得不講彰化市這一段，不論是香客、媒體、或是看熱鬧的群眾。
事實上，搶轎文化並不是自古皆然，反而有其發展類型與變遷的過程，大致可分為三個階段：
大甲媽祖一進入彰化市，隨即改由彰化警方扛轎
平和擋轎時期：讓媽祖在我們村莊留久一點
大甲媽祖南下經台中海線、彰化山線、雲林縣的路程中，除了目的地新港（1988年以前往北港）外，彰化市是這段路程最繁榮熱鬧的城市。在1960-1970年代，物資貧乏時，彰化市相對富裕，人口也最多，是較為熱鬧的停駕處。老一輩的記憶中，當時地方已投入接待大甲媽祖與香客的組織工作。
1970年代後，搭著臺灣經濟起飛，除了熱情招待信徒外，各角頭也用大量鞭炮阻擋媽祖鑾轎的行進，使媽祖在庄頭內停留較久的時間，讓信眾有更多時間參拜，也希望媽祖有較多時間賜福庇佑，同時動員地方人士「協扛」媽祖鑾轎。民間深信，能扛到媽祖鑾轎及持涼傘，未來一年都會獲得好運，所以特別積極參與，而鎮瀾宮看到彰化人熱情的招待，也順應彰化信眾需求，將媽祖鑾轎交予地方人士協扛，此為「平和擋轎」時期。
藍衣、綠衣兩派人馬交接扛轎
武力搶轎時期：大甲媽堅持到彰化
以鞭炮阻擋神轎或人力協扛、使媽祖停留久一點的做法，在1981年被前彰化市民代表鐘國承打破。鐘國承是彰化市公園掛的老大哥，有感於每次大甲媽回程雖然都有經過八卦山腳，卻從未入庄，庄內居民期盼媽祖入庄之心殷切，因此，在擔任市民代表的前一年，便在大甲媽祖經過縣府旁的派出所時，將鑾轎自公園路搶入庄內遶庄，並停駕在現今茗山岩對面、已拆除的東興樓前，供地方信徒參拜、鑽轎腳。
原本大甲媽在遶境進香開始前，都會特別前往彰化市拜會主要地方角頭，如車頭、車路口、大道公、民權市仔、公園的頭人，並在八卦山上的卦山園餐廳（已歇業）餐敘討論接駕事宜，同時請託地方角頭協助一切順利，故這一年遇到鑾轎被搶，相當意外。翌年，鎮瀾宮特別準備了4台9人座轎車擋在八卦山牌樓前保護鑾轎，不料公園掛兄弟直接踩過車頂，將鑾轎再次搶入公園掛的庄頭。
多人爭搶涼傘
有了兩次被搶轎的經驗後，鎮瀾宮於檢討會議中，針對彰化搶轎的問題提出三個解決方案：一是從此不再進入彰化市，繞道鹿港；二是進入彰化市時，讓媽祖直接坐車過去；三是多留一天在彰化市。
經向媽祖擲筊請示後，媽祖選擇多留一天。故1983年，大甲媽祖為了因應彰化搶轎，首次增加一天行程。這一來可不得了，「大甲媽祖就是要進彰化市」的神蹟，成為彰化人口耳相傳的驕傲，媽祖「神意」也讓彰化人猶如受到媽祖背書般，更加瘋狂迎接大甲媽。發展迄今，鎮瀾宮始終不曾調整進入彰化市的路線，不論在每個角頭耽誤多久時間，基本上也都完全放手尊重，背後除了歷史淵源外，媽祖當年的神意，恐怕是更重要的基礎。
著白衣的人馬接到鑾轎後將轎抬高，讓信眾鑽轎腳
既然媽祖表態堅持就是要來，當然就要更盛大迎接。1983年，鎮瀾宮原以為增加一天，可滿足彰化市民參拜媽祖的願望，放手由地方信眾自行扛媽祖鑾轎進入公園遶庄，並行經菜園底、八卦山上的坑仔內等地，熱鬧非凡。不過，瘋狂的彰化人也讓原定出彰化市後要於晚間6時在紫雲巖用餐的大甲媽祖隊伍，到紫雲巖時硬生生已經是晚上11、12點了，晚餐變成了宵夜。「大甲媽祖在彰化被搶上八卦山、一天一夜找不到」的傳說不逕而走，也打響了「彰化搶轎」的名號，並更加印證了流傳於民間「大甲媽會興是彰化人炒起來的」之說。
眼見增加一天也無法控制時程，更深怕這樣下去沒完沒了，因此1984年，鎮瀾宮改回8天7夜，並嚴加戒備，更協請警力護轎。該年鐘國承依然率眾衝出搶轎，但被警方使用瓦斯槍攻擊，現場「戰況」激烈，雖然成功阻止媽祖鑾轎再次被搶入公園庄頭，但也讓公園掛的兄弟感嘆，花錢接媽祖還要被打！故自1985年起，公園掛就未再參與接駕。
眾人湧上欲搶涼傘，與護衛涼傘的警力發生推擠
雖然公園掛不再接駕，但所帶起的搶轎風潮卻席捲彰化市各角頭，促成大甲媽祖在彰化進入「武力搶轎」時代。在公園掛之後，時任彰化市民代表的許金田，亦無預警地將媽祖鑾轎搶入台化街內；過溝仔的副議長許原龍，也年年讓大甲媽祖鑾轎停留在庄內數個小時之久；某陣頭館更曾瘋狂到將鞭炮丟入現場值勤的警車排氣管，幾近失控。
各角頭互不相讓的較勁，「拚庄」意味濃厚，每當鑾轎行進至各角頭交界要相互交接時，也是棍棒、武士刀、掃刀、扁鑽齊飛之時，各憑本事、各顯神通，更遑論非傳統交接角頭、途中突然衝出的欲接轎所引發的混戰。除了動員人力外，以大量炮陣、煙火阻擋鑾轎的行進更不可少，也是較勁的重點，一個路口可以堵上一個小時，使媽祖停留時間可以更久，整個彰化市宛若不夜城，出大度橋往往已是清晨5、6時後。
2005年，在媒體已相當發達、重兵佈署彰化市等待畫面之時，出身民生的竹聯地虎堂主動員數百人「返鄉」支援接駕，在民生地下道與過溝仔大打出手，畫面傳送全國，再次將彰化搶轎的名聲推到高點。
由刑警持涼傘，以免被人搶走
彰化警方層層護衛涼傘出民生地下道，前方已煙火四起阻擋行進路線
平和交接時期：警力接棒來護駕
因應彰化人的瘋狂氣氛，自1984年彰化警力開始參與大甲媽祖過境後，警力護轎成為彰化傳統。因此，每當大甲媽祖走過大度橋後，便可看到鎮瀾宮轎班將涼傘、神轎交給彰化縣偵查隊，隨即自動休息，鎮瀾宮董監事也遠離，完全交由彰化市地方「自理」。警方也會事先與各角頭接駕人士協商傳統交接界線，企求平和交接，並約束群眾避免事端。但在容易發生衝突的重要地點，如民生地下道，則改由過溝仔在通過地下道前先將涼傘、神轎交給警方，再由警方通過地下道後交給民生，避免雙方人馬直接接觸。
二線二星的警官持涼傘通過地下道，避免雙方人馬直接接觸
經過多年衝突洗禮後，彰化市各角頭交接的界線、行進的路線，也逐漸固定，往「平和交接」的階段發展，雖然偶發衝突還是有，但已不像以往需要用「搶」的，才能扛到鑾轎，只需在所屬的交接處等待即可，若有突發團體衝出想搶，不僅在地角頭強力捍衛地盤，就連一旁的警方也會強力驅逐壓制。
交接完成後，著綠衣的人馬排隊輪流等持涼傘
近20年來，鎮瀾宮也刻意讓起駕與回鑾都在假日，讓大甲媽進入彰化時都逢週末，雖然不再如以往橫衝硬搶，但徹夜狂歡的鞭炮煙火，一站又一站的角頭交接，特有的氛圍與情緒，都讓彰化市成為大甲媽祖南下過程中，最受矚目的一站。
謀求全體庄民的信仰福利
從1950-1960年代的平和擋轎、1980年代武力搶轎到1990年代末，慢慢走向平和交接，彰化搶轎所呈現的是地方力量具體化與角頭頭人的地方代表性。如果認真看彰化搶轎，雖然扛轎、拿涼傘的雖是頭人所率的特定群體，但背後其實是整個庄頭的支援與期盼。
讓庄頭信眾鑽轎腳，是接到鑾轎後的重要任務
在接到鑾轎後，第一件事是讓前一個扛轎的角頭人馬鑽過轎腳，禮尚往來，之後鑾轎進入自己庄頭遶巡，賜福地方。換言之，藉由角頭頭人有組織聚眾的能力與經濟的投入，境內的居民商家也會捐款、贊助鞭炮等，共襄盛舉，由內凝聚各方資源，向外與其他勢力較勁。扛到媽祖鑾轎後庄內信眾便可擁有「特權」，近距離參拜媽祖與鑽轎腳，且神轎就在「自己人」手上，要快要慢、要急要徐，全然操之在己，而扛轎者也獲得福份。此時的角頭頭人之於居民，是庄內力量的延伸，各角頭能否讓媽祖進到庄內繞巡，取決於頭人是否夠力，對頭人而言，這種關乎面子的事，當然不能漏氣，也是展現實力的舞台。
歷經1980年代狂飛失控期的彰化搶轎，在警方協助護轎、以及地方傳統界線漸次形成後，發展成較為定型具默契的交接型態，在去程及回程都有較為固定的接駕順序，表列如下：
二線三星的警官也持涼傘，俗信可獲保佑
大甲媽祖遶境進香「去程」經彰化市接駕表
|
名稱
|
接駕處
|永安宮
|大肚橋下中山路口
|茄苳腳
|茄苳路二段八十巷口路橋
|下廍仔
|茄南街、茄苳路一段口
|和美糖聖宮
|壇設大成停車場
|過溝仔
|自強路、永安街口
|民生
|民生路、三民路口
|車路口
|永安路右轉中正路口
|天公壇（近年已未動員接駕）
|中正路、民生路口
|車頭
|中正路、成功路口、國光客運站前
|新町頭
|民族路、華山路口
|鎮南宮
|華山路、南瑤路口，鎮南宮牌樓前
|南瑤宮駐駕
|南瑤路、仁愛街口
大甲媽祖遶境進香「回程」經彰化市接駕表
|
名稱
|
接駕處
|大埔
|彰化殯儀館
|彰山宮（近年已未動員接駕）
|大埔路、彰化百貨前
|新町頭
|華山路、南瑤路口
|大西門
|華山路彰化十信前
|鎮安宮
|民權路、民族路口
|大道公
|民族路、永樂街口
|天后宮駐駕
|永樂街
|陣頭館團體
|中華路、民生路口
|車路口
|中山路中山陸橋
|大甲媽祖彰化分靈媽會
|壇設中山路、工校街口或中山路、力行路口，擲筊決定。
|北帝會
|壇設中山路、台化街口
近年來，在各方關注的壓力、許多以往領導參與搶轎者的退隱、交接默契的形成及經濟不景氣的影響下，彰化搶轎的規模與熱度已降低許多，也不再容易出現嚴重衝突。而以往的搶轎，是地方頭人將媽祖鑾轎扛入庄頭後，除了期盼媽祖庇佑全庄，也讓自庄信眾可以鑽轎腳並且更近距離的參拜，某種程度是一種地方合作後的信仰福利，同時蘊含了大甲遶境進香隊伍與彰化地方長年的情感。不過，近來許多少年輩開始參與，接到鑾轎後不再像老輩們熱心、有耐心地讓信眾鑽轎腳、照顧自庄人，更常見的是氣勢凌人或為趕時間驅趕在路上等待許久的信眾，已有變質傾向，也許這就是社會事在傳承上必經的斷層與危機，值得領導彰化接駕接大甲媽的眾頭人細細思量。
本文經授權轉載自民俗亂彈X獨立評論＠天下 彰化搶轎古今談（一）│大甲媽會興是彰化人炒起來的！
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