日本自由行》連貓咪都愛看的貓奴收藏展

在喵星人橫行地球的現今，手上有些貓咪收藏品的愛貓族不在少數，但足以拿到美術館辦展覽的貓奴收藏家應該不多，因為收藏品不但要數量夠多，而且還得夠珍奇。而日本廣島縣的尾道市立美術館，從3月18日起舉辦一項有趣的貓貓收藏品展覽，開展後不久，有兩隻貓咪「黑橘雙雄」連續多日試圖闖關進場看霸王展，連貓咪都愛看的展覽，究竟有多珍奇？

林翠儀

日本廣島縣的尾道市立美術館，從3月18日起舉辦一項有趣的貓貓收藏品展覽，開展後不久，有兩隻貓咪「黑橘雙雄」連續多日試圖闖關進場看霸王展，雙貓和警衛與館方人員展開鬥志鬥勇的攻防戰，結果在網路上引爆話題。

「黑橘雙雄」是住在美術館附近的兩隻公貓，黑貓名叫「小健」（ケンちゃん），橘貓為「五作」（ごさく），似乎仗著對美術館地形地物瞭若指掌，再加上館方人員貓奴成性，簡直把美術館當做自家後花園，如入無人之境。

據說，貓貓收藏展開展第2天，橘貓五作已經先偷偷溜進美術館的院子勘查，館方人員拍下牠隔個玻璃窗，津津有味地欣賞雕刻大師藪內佐斗司的作品「猫も歩けば」。

雕刻大師藪內佐斗司的作品「猫も歩けば」，吸引黑橘雙雄的高度興趣。（https://twitter.com/bijutsu1）

黑貓小健更猛，直接從大門正面突破，牠和警衛展開「對峙、突擊、防禦、再突破、捕獲、驅逐」的精彩戲碼，被館方人員全程記錄，並貼上美術館官方推特「無碼爆料」，結果不到3天吸引將近10萬人按讚。

黑貓小健與警衛的攻防戰。（https://twitter.com/bijutsu1）

據館方更新的情報，「黑橘雙雄」從數年前起每隔幾天就會光顧美術，說是常客也是累犯，去年貓咪攝影師岩合光昭在此舉辦攝影展時，黑貓小健也曾嘗試突圍但無功而返，館方礙於保護展出藝術品的職責，實在無法開放這兩名驕客進場，所以類似的攻防戰也不定期在尾道美術館前「甜蜜」上演。

不過，這次的貓貓收藏品展覽，因為「黑橘雙雄」亂入的插曲在網路爆紅，意外地收到極佳的宣傳效果。究竟是什麼珍奇的貓貓收藏品，吸引貓咪也想進場觀賞？

尾道市立美術館的貓貓收藏品展海報。https://onomichi.mypl.net/event/00000249551/）

這項展覽名稱為「招財貓亭收藏品 滿坑滿谷貓貓展」（招き猫亭コレクション－猫まみれ展），屬於私人收藏品的特別企畫展覽。館方介紹，包括日本和西洋藝術家以貓為主題創作的浮世繪、日本畫、油畫、水彩畫、版畫、雕塑等作品超過240件，的確是名符其實的滿坑滿谷貓貓展。

在喵星人橫行地球的現今，手上有些貓咪收藏品的愛貓族不在少數，但足以拿到美術館辦展覽的貓奴收藏家應該不多，因為收藏品不但要數量夠多，而且還得夠珍奇。化名「招財貓亭」貓奴收藏家，據說是一對夫婦，收藏貓咪藝術品的資歷長達40年，兩人在2011年及2015年出版了兩本介紹貓咪收藏品的畫冊，招財貓亭的太太小銀女士介紹貓咪歷史，解說各項收藏品、藝術家與貓的之間發生的趣事等。

招財貓亭自稱是一名很平凡的上班族，夫妻倆都是深度貓奴，有一次在百貨公司看到以畫貓聞名的法國版畫家史坦林作品「貓與少女」，深深為之著迷，當場掏錢買了該幅作品，成為兩人走上貓奴收藏家「不歸路」的起點。

法國版畫家史坦林的「貓與少女」。（http://cat-press.com/cat-event/manekinekotei-collection-17318）

兩人起初只是玩票性地購買一些喜歡的作品，有 一次買到活躍於法國的日籍藝術家藤田嗣治作品「抱著貓的少女」，回家後才發現是複製品，那種被騙的感覺讓夫婦倆的小宇宙瞬間燃燒，決心鑽研此道，最後終於將附有鑑定書及作者本人簽名的真跡弄到手。 將大半財產挹注在貓咪收藏品的倆夫婦，2011年出了第一本收藏品畫冊後，開始在日本各地舉辦 「滿坑滿谷貓貓展」，專家的評語是「高品質與多樣性的貓咪藝術精華」。招財貓亭說他們收藏貓咪藝術品的標準是「喜歡與不喜歡」，而非作品「好或不好」。就算不是愛貓族也能從這些作品中感受到貓咪的魅力。

介紹幾件有趣的收藏品：

歌川國芳「貓的百面相」（猫の百面相）

歌川國芳是江戶末期的代表性浮世繪畫家，他也是一位很有名的貓奴，不但養了十幾隻貓，畫作裡有許多以擬人化的貓。據說，這與江戶時期「天保改革」有很大的關係，當時幕府倡導質樸儉約政策，美人畫與役者畫一度遭到禁止，歌川改以擬人化的貓或其他動物入畫嘲諷時政。歌川的貓畫受到歡迎，另一個說法和「驅鼠」有關，將貓畫貼在老鼠出沒的地方，具有嚇阻效果。

歌川國芳「貓的百面相」。（http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/000126567.htm）

新田貓

同樣具有驅鼠效果的「新田貓畫」，被譽為日本最具神力的貓畫，在江戶末期為埼玉、群馬兩縣養蠺人家的重寶。招財貓亭的收藏品為江戶末期岩松新田領主源德純的作品。

具有驅鼠神力的源德純「新田貓」。（http://tetsuwanco.exblog.jp/25354710/）

西誠人「伸太郎」

雕刻家西誠人有許多以貓為主的木雕作品，以幽默的手法表現出貓咪可愛的模樣。招財貓亭收藏的「伸太郎」完成於2002年，貓咪身上的毛色並非以雕刻形成，而是用電熱棒在木頭表面燙出紋路，相當精細。

雕刻家西誠人的木雕作品「伸太郎」。圖為今年1月在川越市展出時的擺設。（http://sippolife.jp/article/2017012500001.html）

高橋弘明「日本短尾貓」（ジャパニーズボブテイル）

日本短尾貓據說在日本已有千年歷史，被視為是日本貓起源品種之一。高橋弘明為明治時期出生的浮世繪與版畫家，這幅「日本短尾貓」完成為1924年。「招財貓亭收藏品 滿坑滿谷貓貓展」在日本各地的巡迴展大都以這張畫做為海報主角。

高橋弘明「日本短尾貓」。（http://cat-press.com/cat-event/manekinekotei-collection-17318）

尾道市立美術館展期中還有舉辦貓臉彩繪活動。（http://lenon.tokyo/doubutu/20040/2）

現場還有準備可愛的貓咪餅乾。（http://lenon.tokyo/doubutu/20040/2）