Lin bay 好油》在洋蔥田裡看本土洋蔥產業興衰

本土產業不一定會因為自由化帶來的競爭而消滅，也可能產生連攜的效果。但有些人卻是主觀地把自由化視為洪水猛獸，必須除之而後快，反而不去正視目前產業生產落後的情況，將產業發展的困境歸咎於貿易自由化的結果。

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每年的11月到4月之間是台灣洋蔥的產季。台灣洋蔥是短日照的品種與國外長日照不同，短日照的洋蔥風味鮮甜但辛辣味較薄弱，而長日照的品種甜味較弱，不過辛辣味較重。國際上流通的洋蔥以長日照為主，也因此，這樣的差異化為台灣洋蔥保留了一個特別的競爭機會，雖然價格較貴，但風味不同，儘管出口量不多，但每年還能維持穩定的數量出口。

台灣人喜愛甘甜口感的洋蔥，這使得台灣洋蔥無法被外國進口品取代。

曾有報導說，台灣洋蔥將因台紐關稅免除或WTO的影響而凋零，但相反的，自進入了WTO後，台灣洋蔥這幾年表現反而越來越好。過去台灣洋蔥只能供應不到半年的時間，如今有了進口洋蔥在非產季的替補，穩定了本土未供應的這半年空窗。餐廳、便當店等營業場所越來越習慣使用洋蔥，這也使得洋蔥的需求增加，再加上進口洋蔥與本地種的風味不同，反而更能凸顯台灣洋蔥的特色，奠定本土洋蔥的地位。

每年的11月到4月之間是台灣洋蔥的產季。（圖：作者提供）

由此可見，本土產業不一定會因為自由化帶來的競爭而消滅，也可能產生連攜的效果。但有些人卻是主觀地把自由化視為洪水猛獸，必須除之而後快，反而不去正視目前產業生產落後的情況，將產業發展的困境歸咎於貿易自由化的結果。

產業會隨著壓力而成長，還是被壓力擊垮？

去年10月間，中台灣的幾場大雨摧毀剛種植的洋蔥幼苗，而11月屏東的大雨也影響了屏東地區洋蔥的種植，接下來的復耕又因為土壤太濕的緣故，使得黃萎病散播，因為氣候與疫病，台灣這兩大洋蔥產地都受到嚴重影響，使得種植的時程只能延後，於是部分農民選擇改種高麗菜，除了本土洋蔥供應受到影響外，連帶的也使得高麗菜價崩盤，導致這期的洋蔥種植面積量比往年還低，本產洋蔥供不應求，在中南部還能種植洋蔥的田間，隨處可見採收婆婆跟重機具穿梭其中，目前的好價格讓契作洋蔥的農民眉開眼笑。

這期的洋蔥種植面積量比往年還低，本產洋蔥供不應求，在中南部還能種植洋蔥的田間，隨處可見採收婆婆跟重機具穿梭其中。（圖：作者提供）

洋蔥是冬季裡作雜糧三兄弟之一（洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔），台灣的雜糧三兄弟在冬季裡作各有千秋，也各自有其佔據的地盤與種植面積，但有一點是相同的，這三種作物都是賺錢的雜糧，也是供應本土的雜糧，只可惜，除了馬鈴薯外，其他兩種作物對糧食自給率的提升影響非常低，因為其中只有馬鈴薯是澱粉類，這也讓我們必須反思一個問題：我們對於本土產業政策該往生產台灣本土需求會賺錢的雜糧產物走？還是走向不會賺錢且必須依靠補貼的雜糧作物呢？很遺憾的，我們選擇了後者，糧食自給率這種不能反映產業真實狀況的落後指標，卻深深影響未來產業的政策方向，但試問，當補貼拿掉後，產業還會能繼續存活嗎？

回到洋蔥生產上，影響本土洋蔥產業發展最大的關鍵並非市場，台灣人對於本土洋蔥熱愛得很，恨不得市場能多一點台灣洋蔥，可惜的是，因為缺工，我們種不出那麼多洋蔥。

台灣人對於本土洋蔥熱愛得很，恨不得市場能多一點台灣洋蔥，可惜的是，因為缺工，我們種不出那麼多洋蔥。（圖：作者提供）

「缺工」同時也是屏東洋蔥產業式微的主因之一。

過去在產地缺工問題出現時，農民依靠的不是自動化或選擇代收團隊解決問題，而是仰賴國軍人力的支援，然而，一旦國軍人力撤出，缺乏自動化，也沒有如中台灣洋蔥產區專門的採收團隊協助，產業自然漸漸衰敗，這也使得產區北移，台灣洋蔥主要產區從屏東轉移到中部彰化，再隨著需求的擴大，漸漸往南，如今已跨過北港溪，連嘉義六腳鄉也能生產洋蔥。

洋蔥的採收

洋蔥採收很簡單，每一畦的寬度約種植兩顆洋蔥，有人先負責拔，再把鄰近的三畦的洋蔥集合在一起，阿婆們坐在小椅子上用剪刀剪斷洋蔥頭與殘留的根，再將洋蔥放入籃子裡，緩步前進，而身強體壯的年輕人再把籃子裡的洋蔥倒進太空包中，集滿太空包後，用山貓把太空包吊起來放到貨車上，貨車再把洋蔥載到理貨場進行去老葉分級等動作。

每一畦的寬度約種植兩顆洋蔥，有人先負責拔，再把鄰近的三畦的洋蔥集合在一起。（圖：作者提供）

阿婆們坐在小椅子上用剪刀剪斷洋蔥頭與殘留的根，再將洋蔥放入籃子裡。（圖：作者提供）

阿婆們緩步前進。（圖：作者提供）

照片中這個合作社的理貨場很有趣，這是一個農業用地的違建，過去是小型的宮廟，後來宮廟經營不下去了，就變成越南店（下方照片左上角），如今因為洋蔥的生產，又走回了正途，搖身一變成了洋蔥的理貨場。由這樣的用途轉變也可看出，當農業不被重視時，農地自然只有被侵略的命運，而當農業被需要時，就能反攻搶回失地。

理貨場過去是小型的宮廟，後來宮廟經營不下去了，就變成越南店（照片左上角），如今因為洋蔥的生產，又走回了正途，搖身一變成了洋蔥的理貨場。（圖：作者提供）

「阿婆妳幾歲？」 「這裡我最年輕，我才64歲。」艷陽下一邊剪著洋蔥的阿婆笑著回答我。

看著一個一個剪完了洋蔥，彎著腰的阿婆，手拿著椅子放在因為長期職業傷害早已挺不直的腰上，緩步走上小貨車。而一群人卻還在幻想著台灣農業非常強盛、台灣農業技術外流，但眼前這三四十年從未改變的一幕：既殘破又老化，才是台灣真正農業現況的寫照。