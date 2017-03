紐約地途》看懂紐約街頭停車標示

紐約街頭的停車標示百百種,同一根桿子上可能會有四五張不同標示的牌子,讓人頭昏眼花,但要看懂紐約的停車標示,有三大要件,分別是「文字內容」,牌子上「指定日期與時間範圍」和最重要卻最容易被忽略的「箭頭」。

歸因於高密度和方便的地鐵與巴士等大眾捷系統,紐約市是一個不需要擁有汽車的城市。即使家庭中有汽車,平常上班族也都會以地鐵或巴士來代步。因為停車,尤其是在曼哈頓的平日上班時間要找到一個街頭停車位可能比登天還難!有時候繞了街道幾圈後,好不容易看到路邊有車子要走,高高興興地停車,也到收費機器繳了錢,回來後卻發現車子擋風玻璃竟然夾了一張罰單,甚至可能就不見了(被拖吊)。或是晚上停在住宅區的安靜街道,隔天早上九點要去開車同樣也看到一張罰單,讓人為之氣結。

在紐約開車,停車是最大的問題之一,稍一不小心就會被開單子。曼哈頓的停車罰單最少從美金65元起跳。(圖:作者提供)

在紐約,違規停車的罰單罰款依不同情況可以從45到515元美金,曼哈頓96街以南又比其他地區高。如果不幸被拖吊,除了違停的罰單和拖車費用外,要是沒有儘早去繳費取車,還要按照天數另外收取保管費用。這些都是在紐約開車的人必經之痛或是必繳的「學費」,連紐約客都很難避免這些慘痛教訓,更何況如果是外地人開車進城洽公或是沒搞清楚狀況的遊客,想開車在曼哈頓遊車河,偶而停車下來逛逛,又不想停在半小時就要收10美元以上的私人停車場,可能一不小心就會因為沒看清楚標示違規停車而破費,大大掃了車遊紐約的興致。

不過,即使不容易,只要花點耐心,加上最重要的:「看清楚停車標示」,開車在紐約找停車位並不是會一個「不可能的任務」,這篇文章就來解釋讓人頭昏腦脹的紐約街頭停車標示,如果必須開車進紐約,至少可以避免被開罰單。

紐約街頭的停車標示百百種,同一根桿子上可能會有四五張不同標示的牌子,讓人頭昏眼花,但要看懂紐約的停車標示,有三大要件。分別是「文字內容」,牌子上「指定日期與時間範圍」和筆者認為最重要,卻最容易被忽略的「箭頭」。

紐約市停車標示的三大元素:文字,時間和箭頭。(圖:作者提供)

基本上,紐約市的停車標示都以負面表列為主,先列出「NO STANDING」或「NO PARKING」的時間和方向, 這兩個標示基本上跟台灣的紅線(不能臨停)和黃線(可以臨停但駕駛必須在車上)一樣。如果沒有再列出其他停車規定,則表示在指定時間外都可以停車。

從最簡單的標示來看,上圖左的標示寫著「NO PARKING Monday-Friday 8am-6pm」,意思就是在星期一到星期五每天的早上八點到下午六點之間不能停車,晚上六點以後到隔天早上八點之間和週末星期六日兩天都可以停車;上圖右則寫著Tuesday 11:30am-1pm,但左上角卻有個紅色禁止停車的標誌。注意畫過P的不是斜線而是一隻掃把,表示在每個星期二的早上十一點半到下午一點是這條街清潔掃街的時間,不能停車。在這一個半小時時間以外的時段則沒有任何限制。而這兩個標示都有個紅色的雙箭頭,表示在這條街上的這個區塊(block)都適用。假設看到的箭頭只有一邊,那就表示,這規則只適用於從桿子算起和箭頭指往的方向。

紐約市的計時停車標示都是用綠色文字,付費方式也從以往的投幣式計時錶改成可用信用卡付費索取停車單的機器。(圖:作者提供)

另外,一般車輛繳費計時停車的標示則通常是綠色文字的牌子,上面照片裡的「1 hour metered parking 8am-7pm Except Sunday」是指這個街區內(雙箭頭)除了星期天外,每天早上八點到下午七點可以計時停車,每次最長可以停一小時,要將繳費從機器拿到的單子放在駕駛座前擋風玻璃下從外面看得到的地方,一小時到了之後,如果要繼續停則必須再到機器繳費拿新的停車單。因為幾乎紐約的每一條街道都會有固定的掃街時段,因此也要注意紅字標示牌上掃街的日子和時間,避免在那規定時間內停車而吃罰單。

紐約街頭常可以看到同一街道有多種不同的停車標示,也是讓遊客混淆的地方。(圖:作者提供)

依照前面兩種最簡單的停車標示來推上面這張照片上稍微複雜一點標示(有三個牌子),可以知道這根桿子的右邊方向任何時間只有特殊授權的車輛可以停(這裡是學校教職員);桿子的左邊,是「除了星期天外 (Except Sunday)」,每天早上八點到八點半因為掃街不能停車,而八點半開始到下午七點則是每次最長一小時的計時停車,晚上七點到隔天早上八點則可以免費停車。

紐約市有些街道因為會有特定活動而有季節性的停車規定。(圖:作者提供)

再來一個更複雜的停車標示。上面照片中的電線桿上掛了四張停車告示牌子,由上而下來看,第一張應該不難理解,就是這個街區(block)每個星期二早上八點半到十點之間因為要掃街所以不能停車,全年適用。第二張牌子則寫著「Flea Market Only, April 3-Nov 20 Sunday 7am-7pm」表示整個街區(雙箭頭)每年四月三號到十一月二十號之間,每個星期天早上七點到下午七點間,因為有跳蚤市場只能讓有登記參加跳蚤市場的業者停車。接下來是「Farmer’s Market Only June 8-Nov 16 Wednesday 10am-7pm」同樣是指整條街區在每年六月八號到十一月十六號間的每個星期三早上十點到下午七點,只提供給參加農夫市場的店家停車。這段時間,這兩個時段一般車輛都不能停,否則會被開罰單甚至拖吊。最下面的綠色標示「2 hour parking 9am-7pm Except Sunday」表示除了星期天外,箭頭方向的部分,每天早上九點到下午七點是最長兩小時的計時停車。

但是這裡要注意的是,如果星期二早上九點到十點之間即使是在綠色標示的停車時間內,依舊不能停車,因為最上面的掃街時間到早上十點才結束 ,如果在這段時間停車是可能會被開罰單的。這樣子的標示就是最容易讓駕駛混淆,以為可以停車卻被開罰單的例子,是在紐約開車者最要注意的事情。

在曼哈頓平常上班日因為有太多貨運物流等商業車輛流動,有一個要特別注意的停車規則是許多街道在白天就只讓掛有「商業用(commercial)」車牌的車輛計時停車。一般車輛則只能在其他時段停車,許多外地來的駕駛往往只看到綠色的計時停車牌子,卻未細讀牌子上可停車的時間,就停好車找個收費機器繳錢,回來後卻收到罰單,再去看停車標示才發現是自己沒看清楚。這些冤枉錢只要在停車前有仔細看清標示,其實是可以避免的。

曼哈頓許多街道平常日的白天時段都只讓掛「商業用」車牌的車輛計時停車,一般車輛只能在晚上和週末計時停車。(圖:作者提供)

除了道路兩側的停車標示外,消防栓(前後三公尺)和公車站牌前不能停車應該是國際通用的規則。而教堂,學校,醫院和飯店外面通常也會有特別的停車規定,要特別留意。在曼哈頓街頭找停車位已經很不容易,所以更要讀清楚所看到的各個停車標示,確定是可以停車的路段才不會因為罰單乘興而來,敗興而歸。