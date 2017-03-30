民俗亂彈》環保不能曲解信仰：香與金都是無可取代的物質

民間信仰中燒金焚香是不可或缺的儀式，在環保意識高漲的現在，這些儀式背後的意義為何？是不是只有單純的酬餉祈福？還是具體而微的體現民眾對於宗教的理解與傳承，環保要如何在污染與文化中取得平衡，實為民眾與施政者必須考量的。

陳韋誠

農曆年前，燒香、燒金的議題備受矚目，環保署邀集各地宮廟重申「以功代金」、「以米代金」的政令，並提出減少香金焚燒的SOP：從集中燒、減燒，到最後不燒。造成民間社會議論紛紛，但不燒香和不燒金真的可行嗎？

燒香、燒金是臺灣民間信仰的物質基礎，也是引領聖靈降臨的象徵，以安五營為例，五營兵將無形無體，因此必須透過在五個方位燃化金紙，象徵神明兵將的安頓；以「黑令掃」繞行過金紙火後，表示任務暫告一個段落，兵將可以「落馬」休息。

後龍受天宮往松柏嶺受天宮進香，於廟埕安五營。

又以「淨化」神明所用的器物為例，許多廟宇在為神明配戴新神衣、神帽、金牌、銀牌前，會燃點束柴和束柴粉，經香煙薰淨後，才為神明穿戴；有些地方要清理神明金身的灰塵或蜘蛛絲時，也只能用金紙擦拭，以維持神明的神聖性；還有一些地方，神明出巡或進香前，會以壽金引火，淨化神轎，再迎請神明上轎。金紙不全然是屬於貨幣概念的功用，而是具有彰顯神聖性的價值，無可替代。

沙鹿東晉福亨宮新廟入火安座前，以香煙薰淨神座。

沉香和金紙合併使用的情形，在臺灣民間亦是相當常見的現象，常在廟宇可發現案桌上盛放著用金紙壓著衣服，並燃點線香的盤子，這類情形有下列幾種意義：

1、祈福：經常有民眾將臥病在床的家人出生年月、住址、病床號書寫在紅紙上，與病患衣物放在一起，再於上方置放金紙，以金紙為香座插香，祈求神明保祐家人身體好轉。

2、收驚：臺灣民間相信，如遇過度驚嚇時，必須透過「收驚」，讓魂魄歸位，以免做事無法起勁、心神不寧，最後導致身體欠安；遇幼兒歹育飼時，也會透過這項儀式，讓幼兒的情緒得以平緩，可以安靜入睡、正常飲食、消化排便。

3、改運：遇到厄運時，民眾亦會自發性地將乾淨的隨身衣物帶到廟裡，點香祈福，希望神明可以幫助人們改運。

民間自發性的消災解厄儀式

香火在民間信仰價值觀裡象徵著靈力，香與金紙分別代表著靈力的媒介，有香就有神，有金紙才有力。除了常見民間信仰進香儀式需要香火傳承靈力以外；比如在客家族群篤信伯公信仰，有些客庄的伯公以管轄區域大小分為開庄大伯公、田頭伯公、田尾伯公、水尾伯公，大伯公廟演戲酬神時，會以金紙包裹境內各伯公廟內的香火，再將香火迎回廟內，讓眾伯公們可以一起看戲同歡；以竹北六張犁永昌宮2016年中秋平安戲食福為例，是日早晨，迎請福昌宮（番仔寮伯公）、福佑宮（十三伯公）、義靈祠（朱羅伯公），以及林家祠義民爺香火至廟內，一同接受信眾香火。

以香支綑繫用金紙包裹的香火，如同神明親臨。

常跑田野的朋友應該都知道，除了農曆7月以外，每個農曆月份的初1、15，經常是地方公廟「犒將」的日子，這一天通常是村裡的大事，有些地方由爐主、頭家負責籌備祭祀用品；有些地方，由各鄰輪值祭祀，每戶負責籌辦各種祭品來祭祀兵將，酬謝平日護佑境內安寧的無形兵將。

伸港福安宮犒將，當地居民以謝籃裝放四方金與祭品到廟前犒將，犒將時，每份菜餚皆會插一炷香；主食插三炷香。

年關將至，家家戶戶開始清囤打掃，除舊佈新迎新年，到了除夕夜當天傍晚，臺灣民間習慣先祭祀祖先，祭祀完祖先的祭品，才會端上餐桌圍爐；以彰化二林西庄為例，除夕祭組時，每一房子孫都必須各自準備一鍋熟飯跟一份四方金，其他熟食、水果任意準備，等祭品都準備好後，才能點香祭祖。

二林西庄除夕祭祖，每房子孫都要各自準備一「份」金敬拜先祖。

金紙與香的使用，體現出臺灣各地的「地方知識」，絕非僅有「燃燒」、「貨幣」的功能，若只能在文化現象的表象來誤解文化，無法以在地觀點探索燒香和燒金在行為背後的象徵意義，就一味地喊出一些「自命清高」的政客口號，實在有如鬧劇。

假使臺灣民間廟宇真的不再使用金紙和香，試問以後神明進香時，民眾自發性擺設的接神案桌要不要燒香？如果不燒香的話，「香案」要改稱什麼？進香要「進」什麼？沒有香的「香路」還配得上叫香路嗎？

本文經授權轉載自民俗亂彈 環保不能曲解信仰：香與金都是無可取代的物質