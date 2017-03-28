自由開講》珍惜生命健康、重視醫療品質

◎謝炎堯

李源德教授等資深內科醫師要成立聯合門診，預計花費一小時診察一位初診或重病病人，收取診察費一萬二千元，飽受指責。初診或疑似罹患心臟病或癌症病人，醫師需要仔細詢問病情，包括生活史、過去病史、用藥內容和家族健康狀態，親自量血壓和脈搏，請病人脫衣從頭檢查到腳底，再向病人說明病情和 交代吩咐各種必要的檢查，用藥理由和應注意事項，繕寫病歷，完成全部診察過程，大約需要一小時，每日工作八小時，診察八位病人，一個月工作十五日，收費一萬二千元，總共一個月才有一百四十四萬元的收入，維持醫師個人和兩位護理師的生活費用以及診所的開銷，提撥醫療糾紛賠償準備金（相當於繳納醫療糾紛的保險費），絕非謀取暴利。

健保改革迫在眉睫，落實分級轉診制度，振興基層診所業務，而不是一再的扣點、縮衣節食，不敢捋虎鬚者，不能成大事。（圖取自網路）

李源德教授在台大醫院看病，健保給付診察費只有新台幣二百二十一元（二百六十元打八五折），不如獸醫師的診察費。天下沒有白吃的午餐，請大家理智的思考一下，這樣微薄的診察費，如何能妥善照顧病人的健康? 行政院主計總處公布今年一月總平均薪資為九萬三千元，大家都不相信，而為何會相信我們的全民健保是全球頂尖的?（二零一五年雙十節馬英九總統國慶文告）。美國哈佛大學公衛學院調查自2011年3月至2013年4月間，二十九個國家的民眾對醫療品質的滿意度，台灣排名第二十七位，不如菲律賓、南韓、智利和波蘭（Blendon RJ, et al. Public trust in physicians-U.S. Medicine ininternational prespective N Engl J Med 2014;371:1570），我國健保局自行調查的民眾滿意度是七成。

民眾一生只有罹患重病，才需要花費一小時接受詳細診察，不會致死的疾病，命不該絕的時候，不看醫師也能不藥而癒。民眾生病時，不知是重病或小病，因為罹患重病的機率極低，所以絕大部分都能順利康復，沒有注意到醫療品質的重要性。今年二月底的寒流襲台，造成六十八人猝死，他們不是被凍死，是罹患心血管疾病沒有被發覺或沒能獲得優良的照顧，氣溫降低觸發併發症而死亡，時有所聞的所謂「過勞死」，真正的死因也是如此，這些人，就是對全民健保品質不滿意的三成民眾，他們期待李源德教授模式的健康照顧。

台北市柯文哲市長和黃世傑衛生局長，都是台大的教授，您們都是內行人，請您們秉持良心、良知，告知民眾台灣的醫療品質真相; 鼓起勇氣、拿出魄力，支持提升臺灣的醫療品質，拯救病人。而衛服部以關閉醫學中心院外診所，振興基層診所的業務，就如同勞動部的一例一休，將造成三輸的災害，只會造成民眾求醫的不便，加重醫學中心掛號的困難，引起民怨，進一步貶損林全院長和蔡總統的民眾滿意度。振興基層診所業務的唯一途徑是提升醫療品質，李源德教授團隊關心台灣民眾健康，勇敢跨出醫療改革的第一步，值得支持。

台北市與李源德教授資歷相當的律師的談話費，一小時收取一至二萬元，李教授收取診察費一萬二千元，合情合理。就如同窮人沒錢聘請律師，法院會提供義務律師協助，低收入戶無法負擔一萬二千元的診察費，臺北市政府可以動用社會救助金，在台北市立醫院提供相當的照顧，這才是三贏的政策。

（台灣大學內科退休教授）

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