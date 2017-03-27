故事》挑戰野蠻小邦周：沒看過馬雅城徽，別說你最可愛

城徽原來可以這麼萌？！前陣子分享了史上最可愛之族徽銘文，而這次馬雅國駐臺辦事處不甘示弱，為大家獻上古馬雅文明的「城徽符號」一決高下，要爭回史上最可愛的封號！

馬雅人

前情提要

前陣子，中國古代友邦—野蠻小邦周發表了一篇有關商代族徽的文章，標題說商代族徽「史上最可愛」（詳見：漢字哪有這麼萌－史上最可愛之族徽銘文）

這讓我們馬雅國相當不服氣，為了爭奪史上最可愛的「徽」，我們決定發出這份外交照會，用我們的城徽符號（Emblem Glyph）參戰，一定要爭回史上最可愛的封號！

在開始之前，我們馬雅國決定派出第一位參賽者 Piedras Negras 的城徽！類囧臉配上圓滾滾的裝飾符號，誰能抵擋他的萌呢？

城徽符號（Emblem Glyph）。（維基共享）

所謂的「城徽符號」是指在古典馬雅文字中，一種專門指稱城邦與王朝世系的字符。這類的字符讓我們知道馬雅有哪些城邦，也是我們瞭解馬雅古典期政治的重要基礎，可說是馬雅文字研究中相當重要的一部分。今天，就讓我們一起了解這些文字研究背後的故事與歷史意義吧！

破譯城徽符號

十九世紀，探險家在中美洲叢林中，發現了一座又一座已經被廢棄的古代城市，也發現這些城市的歷史，就用象形文字記錄在石碑、陶器上。不過，當時的馬雅人早已不識祖先所留下的繁複精美的文字。這些文字也就成為天書，成為未解之謎。

許多學者投入畢生心血，以求解讀這個神秘的文字系統。下圖就是今天的主角——城徽符號，它代表的是著名馬雅城邦提卡爾城（Tikal）。不知道讀者們是否也覺得不知從何解讀起呢？實際上，經過近六十年的研究，大部分的馬雅文字已經被破譯，馬雅文字是一種既表音、又能表意的混合型文字。因此，我們今日也已經取得解讀這些文字的鑰匙。

提卡爾的城徽（左）以及其拆解圖（右）

上圖的左側就是提卡爾的城徽文字，右側則是提卡爾城徽文字的拆解圖。一般而言，馬雅文字可以分成「字符」與「綴詞」，綴詞又可以分為前綴、後綴、上綴、下綴四種。綴詞的功用大部分是為了標記語言中的文法變化，例如過去式、及物動詞等文法變化。城徽符號的綴詞相當固定，大多僅包含前綴詞與上綴詞。綴詞代表的意義也大多相同。但城徽文字的的綴詞則是一種意義的補充，為整個城徽文字提供更多的訊息。

從右側城徽符號的拆解圖來看，城徽符號可拆成前綴詞、上綴詞、主要符號（Main Sign）三個部分。左邊串珠的部分就是前綴詞，馬雅語唸作「K’uh」意思是「神聖的」，也有學者認為代表「世系」的意思。至於文字上半部分的兩個圓珠，為這個文字的上綴詞，馬雅語唸作「Ajaw」，意思是「國王」。至於主要符號就是這個城市的代表符號，提卡爾的代表符號是「繩結」（Mutul）。整個文字翻譯起來，就是「神聖的提卡爾城的國王」，或是「神聖的提卡爾王朝世系」。

城徽符號的研究血淚史

今日，我們談起城徽符號的意思好像一派輕鬆，但馬雅城徽符號的研究史，實際上卻一場漫長、辛苦過程。

早在 1950 年代，當時的馬雅研究泰斗艾瑞克．湯普森（Eric Thompson）出版了《A Catalog of Maya Hieroglyph》一書，書中對於馬雅文字進行拆解與分類。在分類的過程中，湯普森將文字分為綴詞與主要符號，這套方法也成為解讀城徽符號，乃至整個馬雅文字的基本邏輯。

但是，真正對城徽符號解讀做出重大貢獻的，應該是 1958 年的海因里希．柏林（Heinrich Berlin）。柏林注意到城徽符號的地理意涵，列舉了 8 個對應古典期遺址的城徽符號。他認為這些文字表示某些特定遺址的地名，或是居住在這個地方的某些世系名稱。柏林的研究就像開啟了潘朵拉的盒子一般，開啟了更多的爭論。學者對於城徽是否代表地名仍然有許多疑問。例如，俄國學者Tatiana Proskouriakoff（名字真的很長 XD）認為城徽符號可能指稱「王朝」。湯瑪士．西爾維斯特．巴特爾（Thomas Sylvester Barthel）則認為城徽符號的前綴詞與上綴詞都是裝飾，主要符號則是地名也是種族的名稱。又例如大衛．凱利（David Kelly）認為城徽符號就是指稱地名。雖然有很多種說法，不過凱利的地名說後來成為學界的共識，而原因主要有三個：

1. 有不少城徽符號，常伴隨土地的字符。

2. 城徽符號也常與介系詞「ti」一起出現，更是增加的城徽符號指稱地名的 可能性。

3. 凱利還提出了一個有點好笑的推論：「如果文字中沒有地名也有點奇怪

總之，地名說就這樣成為城徽符號意義的共識惹。

亞克齊蘭城的兩種城徽符號（圖片來源：http://research.famsi.org/uploads/montgomery/hires/jm03426eg04.jpg）

城徽符號的政治意義

當地名說成為共識後，研究者又開始進一步去探索城徽符號背後深層的政治意義。1968 年，巴特爾統計遺址使用城徽符號的情形，將馬雅的政治勢力分成四個地區，構建了他的馬雅政治地景的理論。

1973 年，喬衣斯．馬庫斯（Joyce Marcus）提出她對城徽符號政治意涵的解讀。馬庫斯認為城徽符號所涵蓋的地理範圍，不僅代表一個遺址而已，也可能包含了一整個區域。馬庫斯還進一步延伸巴特爾的看法，利用該遺址文獻提及城徽符號的情形，來推測兩城邦之間的從屬關係。馬庫斯提出「如果 A 遺址從屬於 B 遺址，則 B 遺址的文獻就一定很少提到 A 遺址。而 A 遺址應該會比較常提到 B 遺址」。藉由這個假設，馬庫斯將馬雅遺址分為五個等級，有城徽符號的遺址是第一與第二等級；有紀年碑但是沒有自己的城徽符號的是第三、第四等級；一些轉變中的小村莊則是第五等級。

換句話說，馬庫斯在研究區域上又加了城邦之間的從屬關係。而這些研究的基礎，都來自對於城徽符號的研究。

其後，另外一名學者亨利（Adam Herring）做出新的貢獻，他依據城徽符號的使用情形，以及前述馬庫斯的假設，把古典期晚期分為8個地區國家。這 8 個地區國家分別是 Puuc-Chenes、Coba、Calakmul、Rio Bec、Palenque、Yaxchilan、Tikal、Copan。

亨利的區域國家論為馬雅政治地景（political landscape）的研究開創了一個基礎，當然也有學者提出修正。彼得．馬修斯（Peter Mathews）就認為古典後期擁有城徽符號的遺址相當多，他們都有使用 Ajaw（國王）這個封號，不應該視為有從屬關係。因此，他結合梯森多邊形（Thiessen Polygon Program），發展城邦國家論，強調古典後期的馬雅可能有 60~70 個城邦，他們之間互相有合縱連橫的關係。

卡拉穆城的城徽符號（圖片來源：http://www.latinamericanstudies.org/calakmul/calakmul-glyph.jpg）



隨著其他馬雅文字的破譯，我們知道古典晚期的馬雅地區，分成兩大勢力。一個是卡拉穆城（Calakmul），一個是提卡爾城。兩個城市分別與一些同樣也使用城徽符號的城邦結成同盟，互相爭霸，形成古典晚期特殊的政治地景，學者稱為超級國家論。而這一切的研究，都起源自對城徽符號的研究。

拉拉雜雜講了這麼多，看著上面卡拉穆城的城徽符號，我想史上最可愛的「徽」莫過於我們馬雅文字了！請小邦周不要坐井觀天！





本文經授權轉載自故事 挑戰野蠻小邦周：沒看過馬雅城徽，別說你最可愛