故事》1854 年 3 月 20 日，美國共和黨的誕生

美國兩大黨之一的共和黨,誕生於 1854 年 3 月 20 日,這個共和黨我們今天一般稱之為「林肯的共和黨」,其實在本質上已不同於現任川普總統所代表的「共和黨」。到底共和黨是在怎麼樣的歷史背景下誕生?這個「共和黨 1.0」在當時又有什麼重要主張?

吳保霖

共和黨歷經了 163 年的歷史和轉變,尤其是在 1960 年代的民權運動後,可以說美國兩黨開始交換了靈魂,當年擁護蓄奴和種族隔離的民主黨走向包容多元,而曾解放奴隸與重建時期積極推動民權的共和黨卻走向保守。無論如何,讓我們回到最開始,到底共和黨是在怎麼樣的歷史背景下誕生?這個「共和黨 1.0」在當時又有什麼重要主張?

共和黨誕生地

威斯康辛州建州於 1848 年,位於美國中西部北方,夏天氣侯宜人,冬天則漫長酷寒。由於威斯康辛州缺乏大山大水的國家公園加持,也沒有像紐約或舊金山等的知名大城市,因此較少人注意到威斯康辛州。回到南北戰爭時期的美國版圖來看,當時的威斯康辛州也處於西部邊疆,若再加上 1846 建州的愛荷華、1858 年建州的明尼蘇達,大抵就是當時美國的西部邊疆。而當時處於邊疆的威斯康辛州,又有什麼重要性呢?

1854 年 3 月 20 日,美國共和黨就誕生在威斯康辛州。

今天如果驅車從威斯康辛州首府麥迪遜出發,沿著往東北綠灣方向(Green Bay,美國職業足球綠灣包裝工隊(Green Bay Packers所在)的 151 號州道,大約只需開 1 小時又 10 分鐘,下交流道之後往西北方向再開 20 分鐘左右,就會抵達一個叫里朋(Ripon)的小鎮,一個人口只有約 8000 人的小鎮。

在這個小鎮上,有一棟嬌小不起眼的白色建築,名叫「小白色校屋」(Little White Schoolhouse),門口上寫著「共和黨誕生地,1854 年,里朋,威斯康辛」(Birthplace of the Republican Party, 1854 – Ripon, Wisconsin)。

共和黨誕生地「小白色校屋」正面(作者自攝)

共和黨誕生地今為小型博物館(作者自攝)

故事要回到 1803 年開始說起,當時的美國版圖也就東部那幾個老州,外加往西部拓荒而陸續建州的土地,例如田納西、肯德基、俄亥俄等州。隨著快速往西部拓荒,美國的版圖越來越接近密西西比河流域。然而當時密西西比河以西到洛磯山脈之間廣大的領土,是屬於法國佔有的領地,稱之為「路易斯安娜」(Louisiana Territory)。

當時的美國第三任總統傑佛遜 (Thomas Jefferson)出於國家利益的考量,向法國拿破崙政府協商買地,最後以以當時總數 1500 萬美金(約今天 2.5 億),購得大約 83 萬平方英里(相當於 214 萬平方公里)的廣大土地,平均一英畝地不到三分錢的價格。一時之間,美國領土可以說是增加一倍大,歷史上稱為「路易斯安娜採購」(Louisiana Purchase)。

土黃色區域是「路易斯安娜採購」(Louisiana Purchase)的範圍

然而,美國建國後,北方各州陸續廢除奴隸制度,但南方因為棉花經濟卻反而是更加依賴奴隸制度。隨著美國領土的大幅擴張,新開墾的地方陸續成立政府,建立新州。而這個新州要以自由州或奴隸州來加入聯邦政府,就成為內戰前國會南北雙方的衝突點。

因此,當 1819 年密蘇里建州並準備以奴隸州身份加入聯邦時,為了取得自由州和奴隸州之間政治勢力的平衡,國會最終採取妥協方案,一方面同意密蘇里以奴隸州加入聯邦,另一方面也讓緬因(從麻州分出來)以自由州身份加入聯邦。

此外,在路易斯安娜領土之中,除了密蘇里以外,以密蘇里南邊州界,也就是北緯 36 度 30 分為自由州和奴隸州界線,以北領土未來建州將禁止奴隸。對此,南方勢力批評國會無權干涉領土是否蓄奴,而北方則贊成防止奴隸制度繼續擴張,最終雙方取得妥協,歷史上稱為 1820 年「密蘇里妥協」(Missouri Compromise)。

這個重要的妥協案,在未來的三十年,有拜有保庇,保住了美國聯邦不致於分裂。

1820 年的密蘇里妥協,密蘇里為奴隸州,但以密蘇里州南界為自由州和奴隸州界線



時間繼續來到 1846 年的美墨戰爭(Mexican-American War, 1846-8)。

當時的美國人相信所謂的「天命昭彰」(Manifest Destiny),因此野心勃勃地擴張領土,彷彿這是上帝賦予美國的神聖使命。另一方面,早在 1836 年獨立的德克薩斯共和國(the Republic of Texas)有意加入美國聯邦,然而,墨西哥政府卻警告如果德克薩斯加入美國將引發戰爭,因此美國和墨西哥之間戰爭最終爆發了。

戰爭的結果是墨西哥戰敗,連首都墨西哥市都被美軍包圍。戰敗的墨西哥與美國簽署「瓜達魯佩條約」(Treaty of Guadalupe Hidalgo),美國支付墨國 1500 萬美元,美國得到包含加利福尼亞在內的廣大西南領土,外加墨西哥承認德克薩斯加入美國聯邦成為德州。

1848 年美墨戰爭結果,美國得到廣大的西南領土(包含德州和未來加州)

伴隨領土大幅擴張,自由州和奴隸州老問題仍然存在。

1850 年,加利福尼亞要建州加入聯邦,南北雙方在激烈衝突之餘不得不互相妥協。事實上,在內戰前,只要出現奴隸爭議,南方各州就威脅要脫離聯邦,北方代表只得為了保住聯邦忙著擬定妥協,例如1850 年國會一系列妥協之中的《逃亡奴隸法案》,就來自於越來越多奴隸逃向北方或經由北方逃向加拿大,南方要求制訂更嚴格的法律,因此在新法之下,南方奴隸主或捕奴人可以直接到北方各州,捕捉任何他們懷疑屬於他們「財產」的奴隸,這無疑是直接侵犯北方州權。

這一系列衝突和妥協,最終導致舊政黨瓦解,而促成新政黨成立的最後一擊就是 1854 年的《堪薩斯—內布勒斯加法案》(Kansas–Nebraska Act)。

這個法案由伊利諾州的參議員史蒂芬‧道格拉斯(Stephen A. Douglas)提議。為了興建橫跨大陸鐵路計畫可以得到南方的支持,他提議將路易斯安娜北方的領土一分為二,北為內布勒斯加領土,南為堪薩斯領土。而且他更進一步主張擁護「人民自決」(Popular Sovereignty),也就是在這些領土未來建州加入聯邦時,人民可以自行投票決定成為自由州或奴隸州。

1854 年《堪薩斯—內布勒斯加法案》

這個《堪薩斯—內布勒斯加法案》無疑推翻了 34 年來保平安的〈密蘇里妥協〉,奴隸制度得以進入西部領土。對許多北方人士而言,這是一種被嚴重背叛的感覺,也深刻影響到他們往西部拓荒的利益,很多北方人甚至認為,南方的奴隸勢力(the Slave Power)已經把持和操控聯邦政府。這個不滿的情緒也導致了「流血堪薩斯」(Bleeding Kansas)發生,擁奴和反奴雙方在堪薩斯直接開戰。

傑克遜總統之後的民主黨,漸漸地被南方奴隸勢力掌控,並且把持朝政,聯邦政府行政、立法、司法三權幾乎一手獨攬。而反對傑克遜總統起家的惠格黨(the Whig Party)在奴隸議題上嚴重分裂,以至於無法有效阻擋奴隸制度向西部擴張,最終導致惠格黨瓦解,各方政治勢力重新洗牌,也就是在這樣歷史脈絡下,誕生了一個新政黨:共和黨。

共和黨的誕生

當參議院提出《堪薩斯—內布勒斯加法案》後的同年 3 月 1 日,一位惠格黨員艾爾文‧包維(Alvan E. Bovay)律師出於反對該法案,在自己居住的威斯康辛州的小村莊里朋中召開集會。包維主張如果法案通過,他們將拋棄舊有黨派,組成新政黨。事實上早在包維住在紐約時,就已與他的朋友們一直思考討論組成新政黨的可能性。

從紐約州遷居威斯康辛州的律師艾爾文‧包維(Alvan E. Bovay),共和黨創建人之一



當參院表決通過《堪薩斯—內布勒斯加法案》的兩週後,包維在里朋召開第二次集會,提議新政黨名稱使用「共和黨」。「共和」的靈感來源,來自傑佛遜的「民主共和黨」(Democratic-Republican Party)。

會後,包維這麼說:「開會前,我們是惠格黨員、自由土地黨員、民主黨員。開會後,我們是共和黨員,而且我們是國家內的第一批共和黨員」(We went into the little meeting held in a school house Whigs, Free Soilers, and Democrats. We came out of it Republicans and we were the first Republicans in the Union)。

1854 年 5 月 22 日,眾議院通過《堪薩斯—內布勒斯加法案》,皮爾斯總統(Franklin Pierce)也簽署了法案,法案正式生效。6 月中旬時,包維寫信給他在《紐約論壇報》(New York Tribune)的編輯好友霍勒斯.格里利(Horace Greeley),督促他在報紙上向大眾介紹新政黨。在6月24日,格里利正式發表文章,並推薦使用「共和黨」為新政黨名稱。

《紐約論壇報》編輯霍勒斯·格里利(Horace Greeley)



7 月 6 日,在密西根州的傑克遜(Jackson, Michigan),第一次以「共和黨」名義召開密州代表大會,並規劃黨綱,提名候選人參加密州公職選舉。這是歷史上第一次以共和黨名義召開的大會,也吸引了廣大的群眾參加。共和黨在會中決議不再與奴隸制度妥協,主張廢除《奴隸逃亡法案》,首都華盛頓必須廢除奴隸制。

1856 年 2 月 22 日,在賓州匹茲堡第一次召開全國黨代表大會。來自北方 9 個州的 24 位黨代表,一致反對《堪薩斯—內布勒斯加法案》。除了北方各州黨代表以外,格里利與林肯也出席了會議。

共和黨的政治主張

一開始的共和黨,很像一支各派兵馬組成的聯軍,裡面有北方民主黨黨員、前惠格黨黨員、自由土地黨黨員、自由黨黨員等等。但基本上都是以反對《堪薩斯—內布勒斯加法案》而重組的北方政治勢力,從這一刻開始,北方共和黨和南方民主黨可謂在美國歷史上第一次以地理區域劃分。

這時候的共和黨,儘管有一群被稱之為「極端共和黨員」(Radical Republicans),例如像是麻州的查爾斯‧桑納(Charles Sumner)和賓州的賽迪斯‧史蒂文斯(Thaddeus Stevens),他們是政治廢奴主義者(political abolitionists),他們公開反對《奴隸逃亡法案》,他們主張共和黨最高目標應該是反對奴隸和廢除奴隸制度。儘管這群「極端共和黨員」不算多數,但他們的政治主張將深遠地影響共和黨,尤其是南北戰爭後的重建時期(Reconstruction, 1865-1877),具體體現在美國憲法十三、十四、十五修正案。

賽迪斯‧史蒂文斯(Thaddeus Stevens)



這時候共和黨主流思想主張的是「自由土地,自由勞力,自由人」(Free Soil, Free Labor, Free Men)。受到自由土地黨主張的影響,共和黨將選票鎖定在北方白人農工,畢竟當時純粹為了黑人平權、或是為了道德正義而反奴廢奴的主張是小眾,絕大部分白人,就算反對奴隸制度,其出發點也是關於自身利益,而且往往帶著嚴重的種族歧視和偏見。

換句話說,之所以反對奴隸往西部擴張,是因為不少北方人考慮遷往西部開墾,但他們不想和奴隸之間形成勞力競爭,所以將奴隸議題與北方自由勞力利益綁在一起,轉移奴隸問題沉重的道德爭議,來可以引起北方大多選民的共鳴。

需要強調的是,在「共和黨」的大傘之下,黨中成員大多是北方反奴人士,只是有各自的理由。有強調廢奴是道德問題的「極端共和黨員」,也有強調自由土地和自由勞力的溫和派黨員。

共和黨中的溫和派相信,自由的勞動力可以帶來強烈的生產動機,對勞工本身有益,甚至可以促進社會階層流動,改善生活條件,走向經濟獨立。因此,他們認為奴隸制度阻礙了社會階層流動,特別是對南方大多數貧窮的白人階級而言,更是剝奪他們的發展。

當時民主黨諷刺共和黨反奴立場的宣傳海報,充滿歧視和偏見

身為共和黨中的一員,林肯本身厭惡奴隸制度,但他一生對於處理奴隸問題的想法和態度卻也一直在改變。在這段時期,到他當上總統前一兩年,他主張的廢奴綱領是:

1.漸進式廢除奴隸。

2.政府以金錢賠償奴隸主,

3.由於黑人與白人很難共存,所以必須將奴隸遷往海外。

其中第三點,也是當時「美國殖民協會」(American Colonization Society)的主張,但很難在廢奴主義黑人社群之間得到共鳴。

新成立的「共和黨」反對奴隸,反對《堪薩斯—內布勒斯加法案》,反對奴隸制度向西部領土擴張,其主張的自由勞力,只針對白人男性,白人女性和其他少數民族都被摒除在外。這也難怪廢奴主義黑人領袖弗德列克‧道格拉斯(Frederick Douglass)日後回想共和黨建立之初時說:「自由人呼喊之聲響起,並非將自由分享予黑人,而是保護白人自身的自由」(the cry of Free Men was raised, not for the extension of liberty to the black man, but for the protection of the liberty of the white)。

此後,共和黨迅速在北方崛起,尤其是紐約州北部和西部、新英格蘭地區、還有大湖區北部(例如密西根州和威斯康辛州)。這些地區經濟發展迅速,而且宗教運動和民間社會改革風氣興盛。1856 年,共和黨提名的總統候選人約翰弗里蒙特(John C. Fremont),打著口號「Free Speech, Free Press, Free Men, Free Labor, Free Territory, and Fremont」競選,最後贏得 16 個北方州中的 11 個,形成一股不可小覷的政治新勢力,對南方也是一個嚴重的警訊。

1860 年,溫和派的林肯獲得共和黨提名競選總統,贏得北方所有州和西岸兩州(加州和奧勒岡州)的支持。這次選舉,在深南方地區(deep South, 或稱之 lower South)的選票上根本就沒有林肯的選項,所以在這地區一共九個州,林肯得票數都是零。然而這屆總統大選,一共有四位參選人,林肯囊括了所有自由州的支持,而廣義的南方則陷入分裂,尤其是稱之邊界州(border states)地區,這些州也蓄奴,但奴隸數量和經濟依賴程度都沒有深南方地區集中。無論如何,林肯當選總統,此時共和黨才剛成立六年。

1860 年總統大選結果,林肯贏得所有自由州的支持

選舉剛結束,同年 12 月 20 日,南卡羅來納州表決退出聯邦,隔年1861 年 1 月至 2 月,密西西比、佛羅里達、阿拉巴馬、喬治亞、路易斯安娜、德州相繼退出聯邦。林肯三月就職時,面對的已是分裂的國家。1861 年 4 月 12 日,南方開炮轟炸聯邦軍駐守的桑特堡(Fort Sumter),最終的結果便是南北戰爭爆發。

共和黨誕生地之爭

美國的報章雜誌喜歡用GOP(Grand Old Party)暱稱共和黨,然而一直以來,共和黨還有另外一個GOP,那就是關於「誕生地」之爭的「Grand Old Problem」。

共和黨誕生地有幾個候選人,除了本文一開始提到的威斯康辛小鎮里朋,另一個就是密西根州的傑克遜(Jackson, Michigan),這是第一次以共和黨名義召開正式集會,因地點在一片橡樹林之中,而被稱為「橡樹林下的集會」(Under the Oaks Convention)。除此之外,在 新罕布夏州的小鎮埃克塞特(Exeter )也號稱他們在 1853 年的一次集會中使用「Republican」來稱呼新政黨。

1854年7月6日,在密西根州Jackson,歷史上第一次以共和黨名義集會

1910年立的石碑,指出在該地「橡樹林下誕生共和黨」

1952年,代表共和黨競選的艾森豪總統參訪密西根州的傑克遜

而共和黨自己官方的說法又是什麼呢?

在共和黨的官方網站上指出,強調密西根州的傑克遜集會是共和黨第一次正式的大型集會,吸引龐大的支持反對奴隸(anti-slavery)群眾,相對於稍早在威斯康辛里朋是一個較小型的集會。文字上似乎把誕生地判給了密西根州,但在下面的關鍵歷史時刻,卻又把威斯康辛的里朋列為共和黨史上第一次集會。

其實,多年來共和黨官方承認兩個地方都是誕生地。但是每當筆者問威州人時,威州人認為是威州。筆者問密州人,密州人堅持是密州。一個共和黨,兩個誕生地,各自表述 (反正他們都承認一個共和黨)。但終究更重要的是,共和黨的誕生對於美國政治的重要性和深遠的影響。

密西根州的傑克遜也標榜自己是共和黨誕生地

本文經授權轉載自故事 1854 年 3 月 20 日,美國共和黨的誕生