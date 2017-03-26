Outside》相隔60多年，《國際雲圖集》增加了12種雲

你有多久沒仰頭看天上的雲了？我們常透過想像力來解讀我們所看到雲的樣子。但你知道卻有個單位長久以來「認真」的在替雲取名字嗎？！他們透過其專業領域去區分各種不同的雲並加以取名，讓人們知道這些雲的成因及可能代表的天氣。而這次是他們宣佈自1951年以來，首次增加雲的類型，還一次擴增12種。

BILLY TONG

世界氣象組織（The World Meteorological Society）於上週發布新版的《國際雲圖集》（Cloud Atlas），宣佈自1951年以來，首次增加雲的類型，還一次過增加12種。

《國際雲圖集》於1986年首次發行，刊登了28幅彩色照片，以及詳細的氣象解說。自推出以來，《國際雲圖集》一直是氣象、航空及船運人員的必備手冊。因應電子化時代，新推出的版本將會以入口網站形式，於世界氣象組織官方網頁出現。

是次版本，首次納入了卷滾雲（volutus），卷滾雲是一種長的管狀雲，通常下沉冷空氣把暖空氣推動向上時出現。在某些情況下，卷滾雲就像橫過天空。

卷滾雲（volutus）

《國際雲圖集》提及了5種新的「特殊雲」（special clouds）：瀑布產生的雲cataractagenitus、山火產生的雲flammagenitus、人為活動產生的雲homogenitus，以及森林散發水份時產生的雲silvagenitus和人造雲homomutatus。《國際雲圖集》也加了一種附屬雲，名為flumen，也稱作海狸尾（beavertail），海狸尾有時於強烈風暴時出現。

海狸尾（beavertail）

《國際雲圖集》也添加了5種補充特徵，穿洞雲（cavum）、尾雲（cauda）、牆狀雲（murus）、糙面雲（asperitas）和未有中文譯名的fluctus。當中以糙面雲，最受關注。糙面雲的名字，源於拉丁文的「粗糙」，形態像海浪。糙面雲能加入《國際雲圖集》，意義重大。因為糙面雲是由一名美國愛荷華的氣象愛好者發現，並把影像轉寄到一群英國氣象愛好者組成的「觀雲協會」（Cloud Appreciation Society）。

糙面雲（asperitas）

「觀雲協會」主席皮尼（Gavin Pretor-Pinney）一直爭取世界氣象組織把糙面雲加入《國際雲圖集》，爭取了10年。他和雷丁大學的氣象學家合作進行研究，了解糙面雲的形成。他們的研究成果將於皇家氣象學會（Royal Meteorological Society）的權威刊物《天氣》（Weather）發表。

隨著手機拍攝技術愈漸成熟，社會會出現愈來愈多民間氣象學人，也預計有更多不同型態的雲被發現。皮尼表示，人們不用成為專業的氣象監察員，也不用鑽研《國際雲圖集》的一字一句，只要把照片發送他們組織，就可以了。

相信這次《國際雲圖集》納入糙面雲，會成為公民科學／公民學術的一大範例，由普羅百姓一點的好奇心，觀察到、以智能手機拍攝到新的現象，加上互聯網的散播，最終改寫了一個最權威的學術分類系統。

本文經授權轉載自outside 相隔60多年，《國際雲圖集》增加了12種雲