自由限時批》係金ㄟ，小英國際影響力超越梅克爾？！

◎杭東

儘管蔡英文的執政出現若干問題，而國內民調亦有溜滑梯現象。但短短不到一年的時間，她在國際上的聲望，竟然超越有「鐵娘子」稱譽、連任三次德國總理的梅克爾（亦是東西德統一後，首位出生東德的女性總理），而且還和美國國家安全顧問、「顛覆傳統將軍」、戰略家麥克馬斯特（H.R. McMaster），及曾是美國2008年共和黨總統候選人、友台的資深參議員馬侃（John McCain），「並駕齊驅」，甚且特別標示是「台灣總統」，確讓不少人會跌破眼鏡！

在去年《富比士》雜誌公布的2016年100位最具權力女性排行榜中，梅克爾係連續六年蟬聯第一名寶座，而蔡英文則名列17名。但到了今年卻翻盤，她在今天美國商業雜誌《財星》（Fortune）公布的「全球前50大領袖排行榜」中，名列第八，梅克爾則居第十；美國國家安全顧問麥克馬斯特第七，美國參議員馬侃居第九。另第31名則為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。

期許蔡英文總統借鏡德國的奮鬥不懈精神，讓台灣的民主發揚光大。（總統府提供）

《財星》（Fortune）指出，「台灣總統」蔡英文列榜的主要理由，是在去年12月與川普通電躍上國際媒體頭條，受到國際矚目，這也是自1979年以來兩國元首首次直接通話，直稱「台灣總統」，這對謹慎操作美中台關係的台灣首位女總統來說，無異是一次「大膽」的行動。同時還提及，有鑑於蔡英文支持獨立的立場，在2016年總統大選結束後，北京便祭出旅遊禁令，限制中國遊客到台灣旅遊，但蔡英文將目標轉向東南亞市場，並推動一連串經濟改革與一例一休、年金改革等措施，顯見應變的能力不俗等等。

簡言之，國際社會一向重視突破創新、改革魄力、應變、進步等的綜合性能力及評價。像排名第一的美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊總經理艾普斯頓（Theo Epstein），就是因為能花費五年時間，費心擘劃、鍥而不捨地替球隊打造出冠軍級陣容，讓小熊能在睽違108年後再度奪下世界大賽冠軍，贏得世人的激賞、讚揚！而台灣能在68年後，突破橫逆民主化，並創下經濟奇蹟，讓美國川普總統另眼相看，對代表台灣民選總統的蔡英文，直呼「台灣總統」，就證明民主台灣已然得到國際肯定！更是值得國人珍惜和捍衛民主的核心價值！

例如梅克爾之一再受到國際社會重視，就是因為她在內政外交、經濟上迭有突破改革表現，並成為歐盟的實質影響力的領袖，自2005年執政至今，也打破了英國著名女首相柴契爾夫人的執政時間，她的「新社會市場經濟」諸多概念，務實又前瞻，創造了德國統一後的經濟繁榮，被「經濟學人」讚譽是「統治全歐」（One woman to rule them all）的女強人。

梅克爾是量子化學專家，熟諳英語和俄語，尤其喜歡理察·華格納（Richard Wagner）與悲愴及命運有關的所有歌劇作品，從不向命運屈服，執政時又能勤政親民，喜歡親力親為、守秩序（德國人最重視的生活信條），常常下班到離總理府僅10分鐘車程的超市，買菜及日用品回家、下廚洗手作羹湯。

2008年3月18日，梅克爾在以色列國會發表演說，成了第一位在以色列國會發表演說的德國總理。她以希伯來語開場，並強調德國對以色列的歷史責任；確保猶太人的國家安全，毫無疑問是德國的責任，立即贏得了國際社會的掌聲！

2015年12月，梅克爾當選《時代周刊》的2015年度風雲人物，《時代周刊》總編就讚揚她在歐洲主權債務、中東難民及俄羅斯干預烏克蘭等危機期間所展現的非凡領導能力。

然則，近年來，梅克爾在處理歐洲難民危機上受到爭議及批評，使她即將來臨的第四次連任選舉亦受到影響，連川普也曾冷嘲熱諷；但她不憂不懼，最近還到華府和川普面晤（川普是德國裔美人的第三代），破解外界批評，從事後川普所發表美國「一本以往」全力和德國合作，就不難看出梅克爾的領袖魅力，令「狂人」如川普者都折服。

是以，蔡英文這次能躍登《財星》（Fortune）公布的「全球前50大領袖排行榜」第八，可喜可賀，但亦須虛懷若谷學習梅克爾所建立的政治、經濟、勵志典範，借鏡德國的奮鬥不懈精神，讓台灣的民主發揚光大，相信明年在國際社會影響力的名次，更可超前，更讓台灣發光、發熱！