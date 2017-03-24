自由開講》考委打假球，青年公務員成魚肉

周鑫

日前考試院審查公務人員退休撫卹法草案，將公務員退休所得替代率大翻案，從總統府所提方案自75%逐年調降到60%，大幅放寬為分10年從80%調降至70%，年金屋頂頓成地板，完全失去年金改革的意義。

日前考試院審查公務人員退休撫卹法草案，將公務員退休所得替代率大翻案。（資料照，記者廖振輝攝）

國是會議後政府提出的年金改革方案，僅將公務人員退撫基金破產時間自2029年延後到2044年，已被外界批評為太過溫和，無法解決年金體系的財務永續問題。如要確保現職人員退休後老年生活、經濟安全無虞，改革作為還須更加積極，譬如加速讓18%退休金優存利率歸零、10年內將所得替代率調降至60%，更要訂出明確的年金制度調整規則，別讓年輕世代處於對退休制度的不安與焦慮中。

而考試委員所提出的年金改革草案，一味在退休給付面向大幅放水，與部分青年公務員「加速改革、給我未來」的期待背道而馳，既無另立新基金的選項，也沒有積極節流改善退撫基金財務狀況的措施。依此草案看來，青年公務員承擔了退撫基金提撥費用大幅調漲、退休年齡延後等措施，卻仍須面對退撫基金在2044年前必然破產的殘酷現實，屆時年金制度崩潰，全民納稅的國家財政都將面臨危機，現職人員退休保障何在？

考試委員所提出的年金改革方案，對於退撫基金行將破產的迫切危機視而不見，改革作為沒有精算依據，缺乏預後規劃，形同在年金議題上打假球。如果考試院態度如此消極，只想虛應故事，將草案送去立法院交差了事。此等考試院有何存在意義？不如廢了吧。

（作者為現職公務員）

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