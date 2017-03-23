自由限時批》駐美代表參加抗IS聯盟部長級會議 非比尋常！

我國駐美代表高碩泰受邀出席抗伊斯蘭國（IS）聯盟部長級會議。（路透）

◎杭東

台灣近日參加抗IS（伊斯蘭國）聯盟部長級會議， 我國駐美代表高碩泰與其他67個國家代表一起現身美國國務院， 並與國務卿提勒森同台亮相，此為過去台、美罕見的情況， 拍照時美國務院猶以「台灣」為名標註高碩泰位置。 其意義非比尋常！

特別是在「川習會」前，美方猶毫無忌諱地經由媒體透露， 將以更好的精良武器軍售台灣，還由將就任貿易代表署（USTR） 貿易代表的萊席爾（Robert Lighthizer）宣示， 美國計畫與台灣建立更緊密的經貿關係等等，在在顯示台美關係，自 12月3日「英川電話熱線」，川普稱呼「台灣總統」後， 大有更上層樓的發展！。

台北駐美代表高碩泰。（記者曹郁芬攝）

例如川普在上任美國總統前後，一再宣示要徹底摧毀IS， 是他的施政核心目標之一！甚且在今年1月28日與普廷熱線電話後 ，克里姆林宮也立即發表聲明稱， 兩國總統在電話中討論了國際問題，並強調了打擊恐怖主義的重要， 期共同殲滅伊斯蘭恐怖組織。川普翌日立即簽署行政命令， 要求軍方在卅天內制訂「擊潰伊斯蘭國的綜合策略及計畫」的內容， 意味美國會派遣更多部隊及重型裝備進駐伊拉克及敘利亞。 而國防部長馬提斯（Jim Mattis）更在2月28日向白宮作了相關的詳盡簡報。 另伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）亦在3月20日向媒體表示， 美國總統川普及其高層顧問在和他的會談中，保證美方將在打擊（ IS）武裝分子上，提供更多支援。在在顯示，川普對抗IS的高度 重視。

而台灣在此方面表現積極，從2014年抗IS聯盟設立以來， 在人道救援、醫療援助、疾病的防治與研究、反恐合作， 以及共同打擊跨國犯罪等的貢獻，始終堅持和平、自由、 民主及人權的普世價，讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴。 自然受到美方的肯定。而亞太地區參與美國主導的抗IS聯盟成員， 卻只有中華人民共和國一直不願意參加，高下立判。

總統蔡英文日前在出席「台北市美國商會2017謝年餐會」時， 就坦率指出，「台灣是美國重要且無可取代的安全和經濟夥伴！」 並「支持在伊拉克及敘利亞的作為， 亦將公開承諾提供支持國際掃雷資源」；同時，台灣已於今年1月捐 助設立行動醫院，協助伊拉克推動重建工作；再者， 各國也希望透過國際合作，避免類似的狀況發生在自己的國境。 例如，印尼是以回教徒為主的國家，也是會受到攻擊， 因此國際合作就是必要性。其實，類此的重要談話， 能及時在國際社會中發聲，才會如響斯應，得道多助！

再者，從去年12月初川普的一聲「台灣總統」電話， 就已價值連城，在國際社會發亮！而在12月23日又由當時的歐巴 馬總統簽署「2017財政年度國防授權法」生效。此「 國防授權法」的第1284節就提到，國會認為（sense）， 五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流， 以改進雙方的軍事關係與防務合作。

接著，今年3月14日「華盛頓自由燈塔」（Washington Beacon）網站引述數名川普政府官員的說法，金額約10億美 元的軍售案已在去年12月準備正式通知國會， 但被多名白宮國安會官員擋下。並報導，美國將在下月初「川習會」 之後，宣布對台軍售。全案將比前政府時期未放行的軍售案「更多、 更好」！

在美國推進與台灣經貿發展之時，對台友善的川普團隊頗多， 除了白宮貿易委員會主任的加州大學爾灣分校教授納瓦洛（Pet er Navarro）， 和聯邦眾議院軍事委員會海權與軍力小組主席福布斯（Randy Forbes）的前資深幕僚葛瑞（Alexander Gray），對台海情勢與經貿相當瞭解外， 葛瑞更是長期關注對台軍售等議題。他們曾在外交政策（Forei gn Policy）雜誌發表「川普的和平，放眼強化亞太的未來。 川普如何改寫美國在亞洲的領導」專文中，對美台關係指出：「 歐巴馬政府對待台灣之道令人震驚，台灣做為亞洲民主的燈塔， 恐怕是美國在全球夥伴中，軍事上最脆弱的一員。」專文指出，「 美國國防情報局2010年已警告台海均勢已倒向北京， 為了防堵中華人民共和國對台野心，台灣需要完整的武器裝備， 但過去遭美方不斷拒絕，即使美國須協助台灣， 在台灣關係法當中已有規定。」文章還指出，美國兩黨對「 亞洲再平衡」沒有歧見，但歐巴馬政府調動軍事資源往亞洲之際， 大砍國防預算，美國海軍卻在縮水云云。如今川普上台後， 均一一補強（軍費擴增，對台增軍售，並增航母為12艘）。

像將就任首席貿易代表的萊席爾，曾是雷根時期的貿易官員， 在鋼鐵貿易談判中是出了名的強硬派。 他在近日的參院任命聽證會上表示，他完全同意中國不是一個「 市場經濟」的說法，他並表示，美國計畫與台灣建立更緊密的關係， 亦了解台灣和其他外國投資，將能在美國創造更多的就業機會， 並增加美國的經濟增成長與競爭力（目前美台2015年的貿易總額 達67億美元，是美國第9大貿易夥伴）。此外， 前美國在台協會台北辦事處處長司徒文以及楊甦棣都在不久前呼 籲川普政府應更積極支持台灣參與國際組織， 並應派遣內閣官員訪台，檢視當前美台經貿關係，新任貿易代表、 商務或農業部長都是適合的官員。

從川普就任至今，對台釋出的善意和作為不減反增，亦因貫徹「 美國再強大」，國防費用激增，亦大多用於亞太地區的「再平衡」， 使得美中關係，無論在軍事或經貿，乃至朝鮮半島、東海、 南海等問題上牽絲絆籐，矛盾複雜，又詭譎不安。 而川普為達成再創「美國盛世」的使命，自須排除各種障礙， 始克有濟，北京則是最大的絆腳石， 亦須藉大小盟邦的聯盟合作力量（包括俄、日等）移開， 台灣無異是有利的最佳夥伴，始能克竟事功！

如今「川習會」在即，又是北京新一波統戰的開始，好在川普的「 中國通」重要幕僚白邦瑞（Michael Pillsbury），就是《2049百年馬拉松： 中國稱霸全球的祕密戰略》（The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower）的作者，著作轟動一時。白邦瑞在1970 年代為聯邦調查局（FBI）搜集分析中共情報達40年。2015 年，前中央情報局局長就透露白邦瑞， 使他獲得中央情報局局長傑出貢獻獎，本書的重點就是： 六十年來中共一直採「欺敵」戰略，欺騙美國， 美國不要再相信中共「不稱霸」的說辭。現在的美國已非當年的「 吳下阿蒙」，顯然川普將會對習大大出新招，打變化球， 大家等著看吧！