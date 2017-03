自由限時批》駐美代表參加抗IS聯盟部長級會議 非比尋常！

我國駐美代表高碩泰受邀出席抗伊斯蘭國(IS)聯盟部長級會議。(路透)

◎杭東

台灣近日參加抗IS(伊斯蘭國)聯盟部長級會議, 我國駐美代表高碩泰與其他67個國家代表一起現身美國國務院, 並與國務卿提勒森同台亮相,此為過去台、美罕見的情況, 拍照時美國務院猶以「台灣」為名標註高碩泰位置。 其意義非比尋常!

特別是在「川習會」前,美方猶毫無忌諱地經由媒體透露, 將以更好的精良武器軍售台灣,還由將就任貿易代表署(USTR) 貿易代表的萊席爾(Robert Lighthizer)宣示, 美國計畫與台灣建立更緊密的經貿關係等等,在在顯示台美關係,自 12月3日「英川電話熱線」,川普稱呼「台灣總統」後, 大有更上層樓的發展!。

台北駐美代表高碩泰。(記者曹郁芬攝)

例如川普在上任美國總統前後,一再宣示要徹底摧毀IS, 是他的施政核心目標之一!甚且在今年1月28日與普廷熱線電話後 ,克里姆林宮也立即發表聲明稱, 兩國總統在電話中討論了國際問題,並強調了打擊恐怖主義的重要, 期共同殲滅伊斯蘭恐怖組織。川普翌日立即簽署行政命令, 要求軍方在卅天內制訂「擊潰伊斯蘭國的綜合策略及計畫」的內容, 意味美國會派遣更多部隊及重型裝備進駐伊拉克及敘利亞。 而國防部長馬提斯(Jim Mattis)更在2月28日向白宮作了相關的詳盡簡報。 另伊拉克總理阿巴迪(Haider al-Abadi)亦在3月20日向媒體表示, 美國總統川普及其高層顧問在和他的會談中,保證美方將在打擊( IS)武裝分子上,提供更多支援。在在顯示,川普對抗IS的高度 重視。

而台灣在此方面表現積極,從2014年抗IS聯盟設立以來, 在人道救援、醫療援助、疾病的防治與研究、反恐合作, 以及共同打擊跨國犯罪等的貢獻,始終堅持和平、自由、 民主及人權的普世價,讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴。 自然受到美方的肯定。而亞太地區參與美國主導的抗IS聯盟成員, 卻只有中華人民共和國一直不願意參加,高下立判。

總統蔡英文日前在出席「台北市美國商會2017謝年餐會」時, 就坦率指出,「台灣是美國重要且無可取代的安全和經濟夥伴!」 並「支持在伊拉克及敘利亞的作為, 亦將公開承諾提供支持國際掃雷資源」;同時,台灣已於今年1月捐 助設立行動醫院,協助伊拉克推動重建工作;再者, 各國也希望透過國際合作,避免類似的狀況發生在自己的國境。 例如,印尼是以回教徒為主的國家,也是會受到攻擊, 因此國際合作就是必要性。其實,類此的重要談話, 能及時在國際社會中發聲,才會如響斯應,得道多助!

再者,從去年12月初川普的一聲「台灣總統」電話, 就已價值連城,在國際社會發亮!而在12月23日又由當時的歐巴 馬總統簽署「2017財政年度國防授權法」生效。此「 國防授權法」的第1284節就提到,國會認為(sense), 五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流, 以改進雙方的軍事關係與防務合作。

接著,今年3月14日「華盛頓自由燈塔」(Washington Beacon)網站引述數名川普政府官員的說法,金額約10億美 元的軍售案已在去年12月準備正式通知國會, 但被多名白宮國安會官員擋下。並報導,美國將在下月初「川習會」 之後,宣布對台軍售。全案將比前政府時期未放行的軍售案「更多、 更好」!

在美國推進與台灣經貿發展之時,對台友善的川普團隊頗多, 除了白宮貿易委員會主任的加州大學爾灣分校教授納瓦洛(Pet er Navarro), 和聯邦眾議院軍事委員會海權與軍力小組主席福布斯(Randy Forbes)的前資深幕僚葛瑞(Alexander Gray),對台海情勢與經貿相當瞭解外, 葛瑞更是長期關注對台軍售等議題。他們曾在外交政策(Forei gn Policy)雜誌發表「川普的和平,放眼強化亞太的未來。 川普如何改寫美國在亞洲的領導」專文中,對美台關係指出:「 歐巴馬政府對待台灣之道令人震驚,台灣做為亞洲民主的燈塔, 恐怕是美國在全球夥伴中,軍事上最脆弱的一員。」專文指出,「 美國國防情報局2010年已警告台海均勢已倒向北京, 為了防堵中華人民共和國對台野心,台灣需要完整的武器裝備, 但過去遭美方不斷拒絕,即使美國須協助台灣, 在台灣關係法當中已有規定。」文章還指出,美國兩黨對「 亞洲再平衡」沒有歧見,但歐巴馬政府調動軍事資源往亞洲之際, 大砍國防預算,美國海軍卻在縮水云云。如今川普上台後, 均一一補強(軍費擴增,對台增軍售,並增航母為12艘)。

像將就任首席貿易代表的萊席爾,曾是雷根時期的貿易官員, 在鋼鐵貿易談判中是出了名的強硬派。 他在近日的參院任命聽證會上表示,他完全同意中國不是一個「 市場經濟」的說法,他並表示,美國計畫與台灣建立更緊密的關係, 亦了解台灣和其他外國投資,將能在美國創造更多的就業機會, 並增加美國的經濟增成長與競爭力(目前美台2015年的貿易總額 達67億美元,是美國第9大貿易夥伴)。此外, 前美國在台協會台北辦事處處長司徒文以及楊甦棣都在不久前呼 籲川普政府應更積極支持台灣參與國際組織, 並應派遣內閣官員訪台,檢視當前美台經貿關係,新任貿易代表、 商務或農業部長都是適合的官員。

從川普就任至今,對台釋出的善意和作為不減反增,亦因貫徹「 美國再強大」,國防費用激增,亦大多用於亞太地區的「再平衡」, 使得美中關係,無論在軍事或經貿,乃至朝鮮半島、東海、 南海等問題上牽絲絆籐,矛盾複雜,又詭譎不安。 而川普為達成再創「美國盛世」的使命,自須排除各種障礙, 始克有濟,北京則是最大的絆腳石, 亦須藉大小盟邦的聯盟合作力量(包括俄、日等)移開, 台灣無異是有利的最佳夥伴,始能克竟事功!

如今「川習會」在即,又是北京新一波統戰的開始,好在川普的「 中國通」重要幕僚白邦瑞(Michael Pillsbury),就是《2049百年馬拉松: 中國稱霸全球的祕密戰略》(The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)的作者,著作轟動一時。白邦瑞在1970 年代為聯邦調查局(FBI)搜集分析中共情報達40年。2015 年,前中央情報局局長就透露白邦瑞, 使他獲得中央情報局局長傑出貢獻獎,本書的重點就是: 六十年來中共一直採「欺敵」戰略,欺騙美國, 美國不要再相信中共「不稱霸」的說辭。現在的美國已非當年的「 吳下阿蒙」,顯然川普將會對習大大出新招,打變化球, 大家等著看吧!