自由開講》到底誰無知？到底誰失德？

◎黃如輝

最近國民黨意外發現1947年發行的美金公債，價值約當時385億，遭到黨產會與民進黨立委諷刺，需等國家統一才能兌現，某些媒體更認為其黨產會與職政黨態度傲慢，對待公債無知又失德給與批評，的確，公債等同國家發行的法幣該給尊重，但國民黨公債不能兌現，難道是民進黨政府的錯誤？1945年結束二戰到2000年政黨輪替，國民黨該捫心自問，為何自己黨在國民黨完全執政的年代不能兌現呢？

黨產會透過法律程序請請國民黨說明財產來源，相較當時的四萬換一元的歷史，更顯得國民黨利用政治口水的無知與失德。（圖作者提供）

這讓人想起台灣經歷「四萬換一元」的年代，台南市古蹟天壇內典藏其1949年「重修天壇碑記」記載戰後民間踴躍捐輸重建天壇的人群互動，其中首位捐款「林叔桓一億四千萬」，另外如「侯雨利、吳克讀（臺南紡織）；陳啟峰（高雄陳中和之子）；潘春源（府城畫家，傳統彩繪師潘麗水之父）」捐款兩千萬，另外辛西淮（前台南市長辛文炳之父）、葉廷圭（台南市三任市長）都列名其中，連當時中國國民黨台南市黨部也捐款八百萬，若統計石碑上捐款金額堪稱天價，碑文更記錄「旧（舊）台幣五百萬元以上者芳名勒石」，當時面對物價波騰幣值狂貶，陳儀想要切割台灣與大陸的金融經濟證明失敗，當時的這些人能也機會向政府說無知又失德嗎？林叔桓與當時林獻堂、陳炘台灣各界名流，共組台灣光復致敬團到大陸向國民政府與蔣介石獻金，其愛國之心毋庸質疑，但也進入四萬換一元的年代，捐款一億四千萬瞬間僅存3,500元、捐款兩千萬也僅存500元，國民黨捐款的八百萬也僅存200元，若國民黨道德勇氣這麼高，為何當時部代替民眾向政府抗議呢？

國民黨老愛提帶黃金救台灣，但政府天職本就是照顧人民，怎麼會政府天職便成是向人民邀功呢？媒體認為不夠尊重當時公債債券背後的歷史與價值，但這些媒體卻也忘記追究，當時國民黨江河日下如何以一黨之力購下385億政府公債？也忘記追究當時守法百姓因政府推行金圓券，最後政府失信於民造成經濟金融崩盤，那些百姓又該找誰問良知呢？黨產會透過法律程序請請國民黨說明財產來源，相較當時的四萬換一元的歷史，更顯得國民黨利用政治口水的無知與失德。

（工）

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