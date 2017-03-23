Lin bay 好油》藥殘與腦殘：放寬農藥殘留標準就是吃農藥？

走向減藥生產是一個趨勢，但要走向減藥生產，反而要開放更多類型的農藥。以目前農藥開放的類型，高毒性的農藥都很難申請通過，因此藥商在農藥上的開發多以低毒性的農藥為主。如果今天的蟲害是小菜蛾，只有三支農藥可以合法使用時，抗藥性一定會提高，將導致使用的數量跟次數增加，反而造成農藥使用更多無法達成減藥。

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很多人都知道台灣的毛豆在日本很有名，台灣輸出日本的農產品中，名列第一的就是毛豆，但很多人或許不知道，台灣也出口大量結球萵苣到日本，結球萵苣也就是俗稱的美生菜，正是輸日農產品中第二名。台灣麥寮出產的優質美生菜一直以來深受日本加工市場喜愛，指定度極高。國內更有美生菜生產合作社通過GLOBAL G.A.P option2 的驗證（option 2 集團生產驗證），是台灣第一個結合眾多農民的集團生產的成功範例。

結球萵苣也就是俗稱的美生菜，正是台灣輸日農產品中第二名。（記者黃淑莉攝）

（圖：作者提供）

只是，今年的美生菜不但榮景不再，還很淒慘。以往台灣的產季正好都與日本進行季節性交換，這是因為日本冬季氣溫過低無法生產，只能進口台灣的美生菜供應市場，但今年由於暖冬，導致台灣的生菜生長過快、供應量過高，加上西螺某個盤商因為看好美生菜市場，進行上百公頃的大面積契作，生長快，種植面積大，導致供應量過高。同樣的，需求國日本也因為暖冬的關係，四國九州地區今年可以生產美生菜，這導致日本市場對台灣需求大減，在供給大於需求的因素下，今年的美生菜價格非常之慘，廢棄不收成的面積也相當多。

從台北市的批發供應價就可以看到從1月開始，美生菜就在10元附近震盪，美生菜是重量很輕的蔬菜，1公斤10元，代表在農民端收成的價格一顆剩不到3元。

美生菜是重量很輕的蔬菜，1公斤10元，代表在農民端收成的價格一顆剩不到3元。（圖：截自台北果菜批發市場網頁）

每年的二月一期稻作開始之後，生產面積就下降，美生菜在三月之後價格會開始上揚，但頂多供應到四月，算是還有個尾盤可以讓生產者稍微回補一點。正常的情況下，美生菜的價格在這個時候會不斷上升，但從20日起，媒體配合陳宜民委員質詢時說，「結球萵苣的農藥殘留放寬20倍」後，三天的時間內，就從每公斤均價13元跌到10元，跌幅30%，媒體還大幅報導，萵苣生吃等於喝農藥。

媒體果然是亂源，請問萵苣生吃等於吃農藥的依據何來？

今年種植美生菜的菜農已經夠悽慘了，好不容易有尾盤補一些回來，又因為這種亂七八糟的新聞導致菜價下跌，它們的損失又要叫誰來負責呢？新聞媒體本應依新聞專業進行調查事實以及相關之平衡報導，但多數媒體已經失去調查及平衡的能力，一切都以聳動搶收視率優先，不斷造成民眾的恐慌。還好，網路自媒體發展的型態，可讓不同的資訊及觀點散佈出去，平衡恐懼一言堂。

媒體大幅報導「結球萵苣的農藥殘留放寬20倍」萵苣生吃等於喝農藥。（圖：截自中視新聞畫面）

去年4月1號，主管機關就已公告達滅芬在萵苣上的合法殘留量為6.0ppm，但媒體（尤其是中視）卻故意略過不提，用2009年的0.5ppm當基準指陳主管機關將藥殘標準放寬20倍，為什麼不是用2016年的基準來說放寬1.6倍呢？放寬1.6倍之後，生吃萵苣就等於喝農藥，這種邏輯實在令人難以理解。更有媒體竟把已故毒物專家林杰樑口中具有風險的「達滅芬」提高到10ppm。，且來看看林杰樑以前是怎麼說的：

林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑說，達滅芬屬於低毒性農藥，不會致癌、不會致畸胎，如果攝取過量，仍會對肝、腎造成傷害。

達滅芬是低毒性農藥，攝取過量會對肝、腎造成影響，攝取過量又該怎麼定義？

食鹽攝取過量也會造成腎傷害，難道你就不吃鹽了嗎？其他國家的允許值呢？日本的菠菜允許到50ppm，ホップ甚至到80ppm，台灣生菜的10ppm真的不是算很高，達滅芬是一種廣效性的殺菌劑，根據使用過的農民表示，過了標準停藥期，再過幾天採收還是有些微殘留，因此如果不提高殘留標準，這隻藥對農民來講很難以使用。

不是提高允許殘留量，就是對食安放水。

達滅芬是一種低毒性的農藥，若因為殘留的問題使農民無法使用，可能間接使農民選擇使用其他毒性較強的農藥。主管機關提高農藥殘留時，一定是以每日容許攝取量（ADI，acceptable daily intake）為基準，不可能逾越這個標準，以ADI為基準訂立最大殘留容許量（MRL，maximal residue level）。

放寬農藥使用準類就是毒害消費者？

其實，不放寬農藥使用才是真正的毒害消費者，走向減藥生產當然是一個趨勢，但要走向減藥生產，反而要開放更多類型的農藥，為什麼呢？以目前農藥開放的類型，高毒性的農藥都很難申請通過，因此藥商在農藥上的開發多以低毒性的農藥為主。如果今天的蟲害是小菜蛾，只有三支農藥可以合法使用時，抗藥性一定會提高，將導致使用的數量跟次數增加，反而造成農藥使用更多無法達成減藥，如果有七支農藥可以合法使用，抗藥性相對就會降低，反而可以降低農藥使用而達到殺蟲的效果。

生產端的改善才是提升食安之道

要提升農產品安全依靠的不是嚴格的農藥種類限制及使用，而是指導農民如何使用農藥及其相關原理，可惜這些在我國的良好農業規範裡面（Good Agriculture Practice） 完全沒有提到。

目前亞洲地區開始推動的ASEAN GAP相關手冊中提到了植物保護劑PPP的使用（plant protection products）：

使用植物保護劑需要依照作用機制使用，不可連續兩次使用同一種作用機制MOA（mode of actions）的藥劑，作用機制如下：

1. 抑制電子傳導鏈型藥劑

2. 抑制脢作用型藥劑

3. 抑制核酸代謝與蛋白質代謝型藥劑

4. 抑制固醇合成式藥劑

而農民使用前也必須清楚以下:

化學持續性 化學MOA 使用的是接觸型或是系統性藥物 同類型不可重複使用 護具穿戴

在食安議題與用藥安全上，許多團體往往都是為反對而反對，卻從沒想到該怎麼做才能使食的安全更有保障，要改善台灣農產品的藥殘問題，供應消費者更安全安心的產品，不應該是從後端的檢驗端做起，而是由前端的生產端改進才是正途，不然，照理說，新政府上台之後高喊「十倍檢驗，十倍食安」應該可杜絕食安漏洞，但學校營養午餐抽檢出農藥殘留又怎麼會層出不窮？

此外，有些立委以「農業立委」自我標榜，卻毫無任何農業專業，在食安議題上，認為只要靠檢驗跟緊縮殘留標準食安就能提升，但對於台灣農業的GAP既落伍又不合時宜卻置若罔聞，在農藥殘留的議題上從不講求科學證據，以個人主觀意識凌駕專業理性討論。在可預見的未來，當美豬的議題進行討論時，是不是也要轉換立場要求民眾接受美國的科學證據？難怪會被譏為髮夾彎！

生產端的改善才是提高食品安全的唯一正途，制定一個良善可操作的良好農業規範GAP讓生產者有所依據，才是正本清源之道。農業做為一項產業，需要有策略方向與完善法規，要講證據、談邏輯，要是個人主觀意識能成事，台灣農業又怎麼會淪落至此？