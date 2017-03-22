自由限時批》美對北京虛情假意 和莫斯科則有曖昧！

辛文

川普真不愧是商場老手，軟硬喜怒樣樣來，根本搞不清楚其真假意圖！

像這回到東亞訪問的國務卿提勒森（Rex Tillerson）亦是生意人（和普丁有深厚交情），但照樣能在國會批「中華人民共和國不是『可信賴的夥伴』」；照樣能在北京配合，照本宣科形容中美是「新型大國關係」云云。無非是虛情假意，因為提勒森馬上又要到莫斯科訪問，那才是扎實的「新型大國關係」（「不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏」）！

如果看到提勒森在日韓的訪問，無異忠實反映了川普旨意，強調強化軍事同盟關係（日本亦將引進「薩德」反飛彈系統，更在今22日宣布「準航母」加賀號服役，此為日本最大型的護衛艦，與近日到南海巡航的「出雲號」同級別等），而對北韓則將採「零容忍」，甚至將開放日韓擁有「核武」防禦。同時，照樣要在南韓完成部署「薩德」，照樣進行美韓大規模聯合軍演（北京多次極力反對，還搞「禁韓令」等雷厲風行抵制）；據日本產經新聞旗下的電子報「zakzak」報導，美國已經擬出一套對北韓先制攻擊的「X-Day」計畫，其中包括「斬首作戰」及「限定轟炸」均已準備妥當，而最近日本新發射的蒐集情資「雷達5號機」衛星，已進入軌道，可從太空監測地面，將用於掌握北韓彈道飛彈動向）。

諸此，美方對北京態度是：「抗議無效，彼此『尊重』不變」。

提勒森在日韓的訪問，無異忠實反映了川普旨意，強調強化軍事同盟關係。（AP）

反而活學活用老共的那套「欺敵」策略，進行「槍炮下」（軍事實力作後盾）的外交（像部署「薩德」，以及美韓的「關鍵決斷」軍演，已集合兩國陸海空三軍最新銳武器，另堪稱「移動戰鬥城堡」的地表最強航母「卡爾文森」則停靠釜山，幾乎涵蓋北朝鮮及中國東北範圍），這是川普對北京的新做法，一面微笑「尊重」，一邊拿著大鐵棒，而北京猶視為「對美外交一大勝利」，中共的御用學者亦沾沾自喜，自我陶醉大做「新型大國關係」夢，殊不知「聯俄制中」新戰略，將呼之欲出，真是可悲！

再者，美跨黨派國會議員，不久將提「南海與東海制裁法案」，無異是授予川普的「尚方寶劍」，將是制裁北京有利武器！主要內容包括：總統可對參與建設或開發計畫的中華人民共和國個人和機構，以及那些威脅到東海或南海和平、安全或穩定者實施制裁，並禁止發給簽證；其次，若中華人民共和國在東海或南海採取特定行動，此包括宣布防空識別區或在黃岩島進行活動，對於那些與已經被制裁之中國人和機構有重要財務交易往來的外國財務機構實施制裁；復次，要求行政部門對涉及可被制裁活動的個人和機構提出報告，此包括一些特定中華人民共和國公司的員工；其四，禁止出版描寫東海或南海是中華人民共和國的一部分、中或在東海或南海投資，以及承認早期中國吞併了東海或南海的文件；最後則限制提供外援給那些承認中華人民共和國東海或南海主權的國家。

這項「南海與東海制裁法案」，一旦在國會通過，經川普總統簽署，就變成美國的國內法，具法律約束力。並使川普政府在法理上，能得心應手，預料北京不久即將嚐到苦頭了！ 近日國務卿提勒森返華府向川普報告相關事宜後（包括四月的「川普會」籌劃等），旋將赴莫斯科，當是有助美俄關係「化敵為友」的契機：亦因美國國務卿到布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）出席外交部長會議，向為慣例，但提勒森卻不出席4月5日和6日的北約外長會議，就直接前往訪問莫斯科。另由川普宣布將參加5月間的北約高峰會議，顯見此為極不尋常的舉措！當是為「聯俄制中」新戰略埋下伏筆！

今夕何夕，早年的「聯中制蘇」乃有其歷史背景及冷戰使然，而今時異勢移，中華人民共和國反而是威脅美國軍經發展的「潛在敵人」，自使「美國優先論者」憂心忡忡，遂使川普能脫穎而出。而俄羅斯已改朝換代，有了民選總統，反而落在中共老弟之後，這是斯拉夫民族未必能接受的事，所以美中二G的說法，從普丁種切的強勢作為，是孰不可忍？！

如今川普團隊泰半與俄交好，自是難得的機遇，肇致美總統大選的駭客介入傳聞，甚囂塵上，甚且讓川普損兵折將，像白宮國安顧問佛林去職，由麥馬斯特中將接任即是。不過，現任的國務卿提勒森卻與普丁及俄國高層關係甚佳，反而取代了部分遺憾（首席策士巴農則是「聯俄派」大將）。 從提勒森被提名，俄國的反應熱烈，不難看出，俄方的期待。例如普丁的首席外交政策助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）告訴媒體：「不只是總統，俄國許多官員都與提勒森有良好而務實的關係。他是個非常可靠的人。俄國外長拉夫洛夫則讚揚，川普和提勒森都態度務實。俄羅斯新聞社報導，拉夫洛夫說：「我們希望這種務實態度會構成建立互惠關係的良好基礎，不論是就美俄關係或解決國際議題而言。」64歲的提勒森2013年曾獲普丁頒贈俄國的友誼獎章。

國際媒體形容提勒森是「沒有聲音的國務卿」，亦是「使命必達」的執行者，與川普默契甚佳，而他能在美國媒體和國會議員質疑聲浪中，「低空掠過」出任，沈穩練達可見一斑，這次首次以官方身分赴莫斯科，自倍受國內外矚目，其中「聯俄」部分，將可看出若干端倪，北京又得挫啦等矣！