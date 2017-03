自由開講》發揮願景力 打造台灣綠能王國

趙天麟

“You are only limited by your imagination.” 任何政策規劃首要之務為描繪願景,一個未來特定時間點所要達成的圖像,該圖像的具體目標,還有國家或政府的核心價值,而描繪願景的唯一限制是想像力。

當然,這種想像是不能脫離現實。

「前瞻基礎建設計畫」是由政府帶動民間,擴大投資台灣的基礎建設,包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉建設等五大部分,放眼美國和中國的鐵公基計畫,擴大並加速投資國內的鐵路、公路和基礎建設等,我們可謂站在時代的潮流上。可以想像的是,「前瞻基礎建設計畫」必然會帶動經濟成長和就業機會,也能讓台灣城鄉能有不同的發展面貌。

然而,「前瞻基礎建設計畫」理應先描繪願景。例如日本大力推動的氫能─燃料電池,是先描繪好2040年達成「氫能社會」,氫能供應鏈無須排碳的願景,該年度工廠內使用氫能燃氣輪機、家庭電力為家用燃料電池、交通工具為燃料電池車等三大具體目標,再從2040年的願景圖像,根據2014年的現況回推,據此擬定2020東京奧運有6千輛氫能車和氫能發電的全球大規模展示,2025年擴大氫能需求,2030年開始建構大規模的氫能基礎建設。

蔡英文總統出席去年氫能城市論壇時表示氫能是非核家園戰略選項。(圖:作者提供)

願景圖像、具體政策和執行期程都完成後,日本政府與民間合作逐步投入資金,迄今已超過千億日圓,預估2030年氫能相關產值達1兆日圓,2050年會達到8兆日圓。同時,安倍政權也以高效率的執行力,一步步朝著氫能社會的願景邁進。

另外,氫能社會的願景圖像,又是根據「能源基本計畫」的願景來描繪的。若我們以日本為師,描繪出10年、20年甚至是30年後的台灣能源願景,而綠能、石化在其中扮演不同角色,就可以回推「沙崙綠能科技城」和各種綠能的願景圖像和具體政策。 蔡英文政府正大刀闊斧推動八年一兆的「前瞻基礎建設計畫」,不僅是全球趨勢,也將打下台灣未來數十年的基業。

我們懇切呼籲,計畫擬定之前,若能先描繪願景、具體目標和時程,必定事半功倍。只要再以迅雷不及掩耳的速度執行,讓各部會和地方政府依序投入,台灣必然再次躍升。

(立法委員)

