自由開講》人民請願與網路立法倡議

劉一德

立法院朝野黨團近日協商《國民網路連署立法倡議試辦實施要點草案》，理由說是為了落實公民參與及溝通，實踐「人民的國會、開放的國會」理念，參考美國、英國、德國等民主先進國家國會，提供網路連署做為公共政策及立法倡議之平台。此一構想，如係為因應網路科技之崛起，促進人民請願管道多元化，彰顯國會對民意之重視，值得肯定。但如係趕時髦，另起爐灶，卻棄原有法制內的人民請願機制於不顧，動機則令人不解。

「請願」係憲法第十六條賦予人民的基本權利，《請願法》第二條規定「人民對於國家政策、公共利害或其權益之維護，得向職權所屬之民意機關或主管行政機關請願。」《立法院職權行使法》更有「請願文書之審查」專章（第六十四條至第六十七條），故我國國民向立法院陳情，從請願案之提起、審查到處理，請願法制尚稱完備。

唯多年來，立法院輕忽人民請願案之審查習以為常，稍加統計，百分之九十九點九的人民請願案，各委員會審查結果不是「不成為議案」就是遭到「存查」，「成為議案」者如麟角鳳毛，且最終亦難獲得立法或修法成功，整個處理人民請願案的績效，令人不堪聞問。法制內的人民請願案都遭到立法院如此輕鄙對待，如今就算另闢法制外之網路立法倡議又如何。

立法院輕忽人民請願案之審查習以為常，稍加統計，99.9%的人民請願案，各委員會審查結果不是「不成為議案」就是遭到「存查」，「成為議案」者如麟角鳳毛，且最終亦難獲得立法或修法成功（資料照，記者王敏為攝）

猶記得，上（第八）屆立法院最後一會期末，國、民兩大黨搶著提出「修憲案」爭取大選選票，立法院台聯黨團因席次不足修憲提案連署門檻（29席），兩大黨立委挾政黨之私，亦不願連署台聯黨團提案，台聯被迫改以人民請願案方式向立法院提出「憲法修正草案」，但案子到了修憲委員會，也沒能獲得「成為議案」之決議，無法與國、民兩黨之提案併案審查。

一個當屆獲得一百多萬票的立法院黨團所提出的請願案，下場尚且如此，人民何以能期待區區一萬人或十萬人的「網路連署立法倡議」結局如何？

其實台灣社會自由開放，政黨與立法委員獲取民意，瞭解民眾對公共政策及立法意向之管道暢通無阻，立法院比較遭人詬病的一直都是議事效率低落與立法品質不良問題，向來不缺乏對公共政策及立法之倡議。姑且不論《國民網路連署立法倡議試辦實施要點草案》之內容有待商榷之處不勝枚舉，朝野立委實應深切體認、國會改革如治病，應直指病灶核心，鋸箭式的治療或頭痛醫腳，不但治不好病，更可能因延誤醫療，衍生更大災難之後果。

再者，不論是美國、英國或德國國會所實施的國民網路連署，都是因應網路時代之社會變遷，在原有書面請願之外，提供人民另一種更有效率的請願管道，具有與正式人民請願案同等的效力，而不是原有請願體制外毫無拘束力的制度。

一套現有的請願法制不好好落實執行，卻忙著建立連行政命令都稱不上的「實施要點」，除了作秀之外，實在找不出其他理由。立法院朝野師法國外制度之精神與態度固然可敬，但應深究其精隨，以免東施效顰，流於畫虎不成反類犬的窘境。

綜上所述，欲落實「人民的國會、開放的國會」理念，如欲採取「國民網路連署立法倡議」，正本清源之道應直接修正立法院職權行使法「請願文書之審查」專章，將「國民網路連署」增列為人民向立法院請願的法定方式之一。更重要者，徒法不足以自行，立法院應該重視人民請願案之審查，不肯面對人民請願之癥結，提供再多的管道，不管名稱是請願或倡議，只會一次次讓人民累積更多的失望。

（台聯黨主席、前國大代表）

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