自由限時批》怎麼，張景森又要插一腳！

宋娣

稱讚自己是「宇宙大覺者」的張景森，曾提倡要將夾腳拖定為正式服裝，這回可逮到機會大放送一番，但在還沒搞清楚李永得遭員警盤查的狀況前（連林揆在今天到立法院備詢前受訪說，「這問題是台北市政府在執行，就照北市府的做法就好」），就立馬po網說「我都穿夾腳拖去101吃飯了！」又再公開呼籲，把「夾腳拖列為台灣的正式服裝」！立即網路瘋傳熱議，連政大教授陳芳明亦在臉書表示，「張景森說，夾腳拖是正式服裝。我雙手贊成，而且建議由蔡英文總統做起！」真是傳神之至。

稱讚自己是「宇宙大覺者」的張景森，曾提倡要將夾腳拖定為正式服裝。（圖源自於張景森臉書）

張景森說來是大大的有名，不管是當官或「小英基金會執行長」，只要有熱鬧的地方，他都不放棄插一腳！而且每次「放炮」後，都能由長官「善後」；最厲害的是，外界批得越兇，官還越做越大，而且更是「寵信」有加，連柯P都找過他當富邦獨董，堪稱是「文武崑亂不擋」，可說是政壇中的「珍品」（至少是英全當局的「紅不讓」）！



張景森的歷練相當豐富，曾在阿扁台北市長任內幹過都市發展局局長，後在台中市長張溫鷹任內任台中市副市長，又任行政院經濟建設委員會副主任委員。去年「520」出任蔡英文政府的行政院政務委員、兼福建省主席、兼行政院金馬聯合服務中心主任等要職。



在去年未就任閣員前，4月25日就在臉書批評文林苑事件是「史上最Kuso的一場社會運動」，引發很大非議。逼得當時的準閣揆林全表示，「張景森的表達方式，讓文林苑議題失焦，不恰當」。並強調，「閣員是為解決問題，不是製造爭議」。一時傳為政壇名言！



然則（資料來源可查GOOGLE），到了上任不久，他復於6月13日，提出節能省電方案，要求百貨公司美食街樓層應該在下午1時至3時暫停營業，引起百貨業軒然大波。而在去年年底，因中客來台人數急凍，他又出點子「救觀光」，欲把國旅卡刷卡限額的八千元，用在配合國內觀光旅遊上，隨即遭公教人員集體「灌爆」他的臉書，要求他「踹共」。連立委林俊憲都在立法院交通委員會質詢質疑，國旅卡究竟是行政院政務委員的想法，還是交通部的想法？國旅卡確實要轉型，但現在「製造新的問題，無法解決舊的問題」；交通部作為執行單位，應多了解政策，「不是來個點子王，出了一個鬼點子怎麼辦？」例如公務員休假就是想休息，現在國旅卡竟然只能跟團，假設交通部辦理機關出遊，「但公務員上班要看到部長，休假還要跟部長出去玩，對公務員可能是折磨。」



此外，他在今年2月26日，又在臉書拋出新點子，建議把中正紀念堂改為 ... 象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」，一次可以解決二個問題云云，又引發爭議。而這次再藉李永得在台北轉運站遭警方盤查風波，更發表「從這件事情看出來，承認夾腳拖是台灣的正式服裝，真是刻不容緩！『宇宙大覺者』去年就說過了」等的言論。



由此看來，這位政務委員的「不管部會首長」，還管的真多，還淨惹來爭議和麻煩，不像是「解決問題」，而是「麻煩製造者」！在在不如另一政委唐鳳，忠勤任事，為人稱道！像這次李永得的遭盤查，連法務部長邱太三都在今天指出，「這件事在法制面、執行面上都是沒問題的，在警察在執行上的『技巧面』，則可以當作以後的教材」（柯P則指SOP可以研改）。



簡言之，政務官不是「名嘴」，也不是「網路作家」，更不是「普羅」；而是「被監督者」（媒體、國會等）！遇有問題亦只能循黨政體制內管道檢討、改進和解決，而不是訴諸「社會公評」，那麼人民要政府做什麼？！