自由開講》「身心障礙運動會」易傷人應更名

◎林俊成

每年三、四月各縣市都會為身心障礙者辦理「身心障礙運動會」，以遴選優秀選手準備參加全國賽資格，其用意在於勉勵選手能克服障礙、挑戰自我，鼓勵走進入群，其用心是值得肯定。但每次帶選手參賽之際，心情都相當沈重，會場旗幟及文宣，及廣播不斷重複播送身心障礙字眼，選手號碼布被清楚標注為身心障礙肢體、視覺、聽覺、智能、學習障礙等組，別在每位選手胸前，這對參賽者並不尊重，更可能造成不可抹滅的「刻板標籤」，主辦機關對於運動競賽名稱應慎重考量。

國際間，針對身心障礙者而舉辦的綜合型國際體育賽事，主要為「殘疾人奧林匹克運動會」（Paralympic Games）（中央社）

在國際間，針對身心障礙者而舉辦的綜合型國際體育賽事，主要為「殘疾人奧林匹克運動會」（Paralympic Games），又稱為帕拉林匹克運動會、傷帕運林匹克運動會，簡稱帕運會、帕運。亞洲稱為「亞洲帕拉林匹克運動會」（Asia Para Games）。國際間不會將其標注為身心障礙運動會。我國政府對弱勢族群，立法嚴禁歧視，社會大眾都不喜被貼上「身心障礙」負面標籤，這群因先天或中途發生生理和心理損傷，造成在社會生活方面不能充分使用自己能力的狀態，已屬個人不幸，對其稱謂應謹慎，避免直接或間接傷及自尊。

政府積極推動特殊體育，若能將「身心障礙運動會」與國際競賽名稱接軌，定位為「全國帕拉林匹克運動會」，或是大家通用的「適應體育」、「關懷體育」競賽，其競賽組別改用「代號」稱呼，以寬大包容心，展現高度尊重與關懷，達到「適」其所能，借「體」發揮之運動目標，才能真正落實運動平權。

（彰化縣國小校長）

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