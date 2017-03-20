自由限時批》社會觀感還是很重要！

杭東

客委會主委李永得遭員警攔查事件，是否有違人權，或法理上有無過當等等，本是可以理性討論的問題；但因當事人在臉書上出現情緒性字眼（如「警察國家」云云），而警方亦無適當回應（強調執法正當性），於是一來一往，引發社會關注，網路廣泛討論。然則，社會卻顯然對政務官是負面觀感，反而值得吾人省思。

客委會主委李永得遭員警攔查事件，是否有違人權，或法理上有無過當等等，是可以理性討論的問題。（資料照，記者王藝菘攝）

李永得曾是資深媒體人，然轉入政壇躍為政務官後（曾任高雄市副市長），卻忘了自己成了「被監督」的角色，言行舉止，自與媒體人或民代角色不同。例如對行政體系的事（含警政部門），自宜透過行政管道了解和處理，而不是像「記者」般的「爆料」或批評，惹人非議。這不是「官官相護」，而是一種「行政倫理」使然。因為官府的檢討改進，有來自外界（民代或媒體、網路）監督，更有來自內部的檢討機制運作，不能以「情緒化」方式，訴諸社會公評，畢竟自己是政府成員之一（不分中央、地方官員），一旦星火燎原，這筆帳最後是算到執政者（黨）的身上，反難言是非，無異陷長官於不義。

再者，政務官要有起碼的風度（氣度、氣量）、風骨和風格。員警攔查實是小事（若不嚴格豈非縱容酒駕或作奸犯科者），若員警態度不佳，實可透過行政管道糾正，不必「小題大作」，要有「大人不記小人過」、「得饒人處且饒人」的度量，反更應嘉勉員警維護治安的辛勞，以顯現政務官的豁達大度；若斤斤計較，反給監督者可「大作文章」，徒增社會負面觀感（諸如「好大的官威」或不符比例原則，或「權力的傲慢」等），使原可改善的小事，成了燙手山芋，並使黨政部門長官或同志，皆左右為難，猶給在野黨多了口實，誠是得不償失！

復次，政務官的衣著外表，很難「自我隨便」，仍是得遵照行政禮儀規範，因為這些「職階」或「地位」，則一直是「如影隨形」的；不會因為家居外出，就能變成「平民、普羅」；所以，過於簡單方便，或狀似「流浪漢」，反未必能凸顯「清高、親民」，卻成了一般品頭論足的對象，有損政務官形象。

例如，曾有政務委員欲「創新」，鼓吹夏季穿輕服、著夾腳鞋到國會，可以節約能源和省電，結果遭輿論抨擊，畢竟國會殿堂並非「遊樂場所」！足見官場有其不得不遵守的「繁文縟節」，此與社會觀感攸關。

不可諱言，台灣的政壇菁英，泰半犯高IQ、低EQ的毛病，主要是對自己所扮演的角色，認識不清，亦易流露知識或權力的傲慢，輕視不同行業類別者的專業和尊嚴，甚至把普羅「當成人看」是恩德。例如學者從政，往往易把媒體人當成「學生」，勤於「指導」，還要求「配合」，忘了自己是「被監督者」！ 而媒體人當了政務官，亦易不忘「記者」本色，卻忘了自己還得受民代、媒體、社會的監督。如此的角色的混亂，自易狀況百出，能不戒慎乎！

是以，社會觀感是一面最好的鏡子，官員、民代、媒體等最好養成時時照鏡子反省的習慣，相信必有助國家社會的安定、進展和發展！