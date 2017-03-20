郭老師的跑步教室》用圖表回顧 2016 台灣路跑賽事

回顧 2016 台灣路跑賽事，路跑已然成為台灣全民運動的最大項目，2016年共計有703場，比起2015年還多了約70場，前年雖有發現路跑熱潮消退現象，但是也發現許多人已養成跑步的習慣，因此去年路跑人口的增加，大概也反應了路跑新血加入，補足了路跑退燒的缺口。

郭豐州／中華民國超級馬拉松跑者協會秘書長

在台灣，路跑仍然是全民運動的最大項目，因為報名受理單位分散，無法正確統計，不過推估全年參賽人次近百萬，跑者人數約40萬之譜。（資料照，台灣精品提供）

2016年台灣路跑賽事統計有703場，比起2015年632場還多了約70場，資料顯示每年場次似乎穩定下來了，前年就有發現路跑參賽熱潮有消退現象，但是也發現許多人已經養成跑步的習慣。去年一整年我在一些路線上練習時，觀察路跑的人口是增加的，大概這些新加入者補足了路跑者發燒友退燒的缺口吧。

這些賽事裡為數最多的還是5公里10公里的短距離賽事，大概印證了初路跑者人數是增加的說法。

2015年統計上就發現超馬場次高於全馬，2016年亦然，不過我們仔細分析賽事性質之後，發現其實其中多數是「自助超馬賽」，高達124場，這種較低報名費，自備補給的賽事，因為舉辦較容易，在重度跑者圈形成風潮，真正的超馬賽只有50場，其中IAU正規賽事只有10場，顯示多數主辦者心態還是關起門來自己玩，不覺得有跟國際接軌的必要，跑者對於成績記錄也不怎麼重視，對於賽事唯有經過有證照的丈量員測量過（而且丈量證書有效期只有五年），成績證明才有效力這回事也不甚瞭解，這是較為可惜的，環視周遭國家日本、韓國、中國、馬來西亞多數主辦賽事都知道要申請IAU賽事標籤，與國際接軌的。

（作者製表）

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從月份統計上看，789三個月氣溫高達三十幾度，除非是極限挑戰賽，否則這麼惡劣天候條件下並不應該舉辦比賽，可是我們這三個月還是有一百多場賽事。跑步時體內溫度就很高，當環境溫度濕度高時就無法散熱，熱昏迷和中暑機會大增，主辦者其實冒了很大的風險，我們都不喜歡政府插手管制路跑賽，因此主辦者最好自律，否則出事之後不僅難收拾，政府管制的力道一定會增強。體育署頒佈的「路跑活動參與者安全維護及權益保障應注意事項」中，有「熱中暑危險係數【公式=室外溫度 （℃）+室外相對濕度 （%）×0.1】 大於三十五者，主辦單位宜設置冷水槽，協助參與者降溫；熱中暑危險係數大於四十者，主辦單位宜考慮停止活動，以避免參與者中暑」條文，雖然沒有強制性，但是法律專家說主辦單位如果在熱中暑危險係數大於四十的天候下，仍執意舉辦賽事，然後發生中暑致命，在對簿公堂時，主辦單位是很難免除法律責任的（即便報名者都簽署了免責同意書）。

（作者製表）

就縣市分布來看，一如以往，五都舉辦的場次還是高於其他地方，新竹苗栗的賽事多數是自助超馬賽，比較特殊的是桃園市，雖然鄰近台北都會區，但是賽事場次只有21場，今年機場捷運線通車，交通更便利，也許場次會增加。台北市體育局提高了舉辦路跑賽的門檻，要在賽事舉行的半年前就申請，審批的條件也跟著提高，全年只有77場路跑賽，顯現了抑制路跑賽場次效果。

（作者製表）

整體來說，在台灣，路跑仍然是全民運動的最大項目，因為報名受理單位分散，無法正確統計，不過推估全年參賽人次近百萬，跑者人數約40萬之譜，現在跑步裝備昂貴，一雙跑鞋、夏冬各一套跑步服，加起來就破萬，跑步者為運動產業帶來的經濟價值絕對超過50億，如果還加上參賽、交通、在地消費、智慧型運動手錶、運動手環等等加起來，說數字上百億，大家應會同意，想不到咱們單純的跑跑步、流流汗，還能對台灣經濟做出重大的貢獻！